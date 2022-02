Tiene su estudio en Las Palmas de Gran Canaria y la mayoría de las veces compone sus canciones desde allí, "pero también voy a Madrid bastante", afirma Sofi de la Torre. Precisamente desde la capital compuso su último tema "Este flow no es gratis", una canción urbana que nace de la improvisación. "Cuando no me mandan bases y compongo aquí, voy a Madrid y escribo con gente. Algo que se agradece después de estos dos años", afirma la artista tras el parón provocado por la pandemia.

"Personalmente estoy más feliz que nunca. Estar aquí cerca de mi familia y mis amigos es una cosa que no he tenido durante muchos años. Pero si es verdad que siendo artista puedes vivir en Canarias, solo si puedes salir. Si estás estancada aquí mucho tiempo, agobia", confiesa. Sobre sus procesos creativos, las colaboraciones, los inicios y los intermedios, hemos hablado con Sofi. ¡Atentxs!

P: Te implicas en cada una de las partes de tus proyectos. ¿Esto ocurre porque eres muy perfeccionista?

R: Bastante, es como que desde que empecé a hacer música siempre he sacado todo de forma independiente. Entonces, no me quedaba otra que hacer las cosas yo porque al principio tampoco tenía medios como para delegar. Además, a mí me encanta la fotografía, el diseño gráfico... He ido haciendo todas esas cosas hasta la fecha. Al final, se ha convertido en una especie de ritual para mí: escribir una canción y luego hacer todo lo que queda para que salga.

P: ¿En algún momento has sentido que te menospreciaban por intentar ocuparte de campos que a lo mejor no eran lo tuyo?

R: Es un territorio en el que hay que saber que hay gente profesional. Obviamente de todos estos campos que estoy abarcando, hay personas que solo abarcan uno y lo hacen 1000 veces mejor que yo. Pero si es verdad, que para lo que yo hago, cómo a mí me gusta hacer las cosas, cómo yo siento mi música y lo que representa, siento que yo hago el mejor trabajo para mí. Porque me conozco mejor que nadie, entonces sé exactamente lo que quiero. De igual manera que no soy la mejor cantante del mundo, pero para mis canciones soy la mejor cantante. ¿Me entiendes? En mi caso, es lo que mejor me viene a mí.

P: ¿Te sientes identificada en el término cantautora?

R: Sí, creo que hoy en día se utiliza más para alguien que se sube a un escenario con una guitarra y canta en acústico, pero creo que abarca literalmente lo que soy. Porque yo escribo mis letras, mis melodías, mis canciones... Me siento cantautora, aunque sí es verdad que luego de la manera que producimos los temas y el sonido, a lo mejor la gente jamás diría es cantautora. De hecho, los temas que son más de reguetón o denbow, si la gente no me ha oído nunca antes piensa: "Ay, una más". No piensa que estoy aquí escribiendo eso yo sola en mi estudio y muchas veces nace de piano. De hecho, empecé así: con mi guitarra y en acústico. Luego ya cuando me fueron mandando instrumentales y fui experimentando un poco más en otros tipos de bases, pues fui evolucionando en cómo sueno ahora. Pero sí, empecé siendo muy, muy cantautora.

Llevas trabajando en la música desde 2013. ¿Cuál dirías que ha sido tu punto de inflexión?

R: Yo iba para deportista. Siempre digo que lo mío era el deporte. Era súper buena en eso, pero desde que a los 14 empecé a componer fue como: "vale, quiero hacer esto". Luego acabé el cole y empecé a dedicarme al 100% para que esa fuera mi profesión.

P: ¿Alguien te empujó o te apoyó más?

R: Sí, mi profesor de música del cole. Él fue quien descubrió mi talento para la música y para escribir canciones. Le dijo a mi madre: "Tiene que comprarle un piano porque la niña tiene que aprender a tocar un instrumento". Mi madre decía: "¿Cómo le voy a comprar un piano con lo caro que es? Que empiece por un teclado". Así fue como mi profesor me dejó un teclado del cole en mi casa. Entonces, mis padres vieron que me lo empezaba a tomar en serio, aunque siempre me decían que estudiase algo primero y luego ya la música. Lo típico que te dicen los padres y quizás sería lo coherente, pero siempre les decía: "estudiar, puedo estudiar toda la vida", pero la música y todo lo relativo al arte y la creatividad es una cosa que tienes que coger en el momento que se te presenta. Entonces mis padres me dieron de margen un año. Luego yo vi cómo funcionaba toda la industria y pensé: "ni de coña, en un año no se va a ver nada". En un año solo empiezas a colocar piezas. Entonces, cuando vieron que de verdad era mi vida, me han apoyado a lo bestia.

P: Luego te fuiste a Los Ángeles, Londres, Berlín... ¿Una nunca siente que está lo suficientemente preparada en esta industria?

R: Hoy en día, todo es un nuevo medio y tienes que estar en un constante proceso de adaptación, nunca estás 100% preparada. Solo tienes las tablas de llevar años en esto. Las cosas ya no te cogen tanto por sorpresa. Ya te has llevado tus desilusiones, tus ilusiones... Eres una persona ya formada en eso. Pero sí, nunca piensas que has llegado a tu mejor momento. Aunque consigas cosas guays, a los dos días piensas: "¿y ahora qué?"

P: ¿Esto es algo común en casi todos los artistas, no?

R: Es horrible, porque realmente si me paro a pensar en los momentos en que he conseguido cosas que me han parecido una pasada, creo que no lo disfruté ni una semana. Los saboreo ahora. Por ejemplo, la colaboración con BlackBear, lo miro ahora y pienso: "¡Qué locura! ¿Cómo se consiguió eso?"

P: Te habrán preguntado mil veces cómo es trabajar con Pablo Alborán pero, ¿quién es la persona que más te ha impresionado a la hora de colaborar con él o con ella?

R: Creo que todas las colaboraciones que he hecho, y no han sido muchas, todas han sido colaboraciones de las que estoy orgullosa incluso años después. Creo que por ser la primera y de la manera en la que sucedió, la de BlackBear para mi supuso un antes y un después. Fue una cosa que sucedió por Twitter cuando yo no tenía ni 2000 seguidores. O sea, un tío que ya tiene su carrera y está establecido, que se monte un tema de alguien prácticamente desconocido por amor al arte, me impactó. Además, lo noté muy mío porque lo gestioné yo y sucedió de una manera muy orgánica. Luego me consiguió un show en Los Ángeles y se subió conmigo al escenario. Esa es la colaboración que siempre tendré ahí en mi corazón. Luego, alguien como Pablo Alborán me transmitía mucho respeto. Pensé que él a lo mejor iba a escribir algún verso, pero al final estaba cantando lo que yo había escrito. Eso, como cantautora, es un honor.

P: ¿Cómo surgió la colaboración con Pablo?

R: Yo empecé a trabajar con Warner y esa canción mía, "Y duele", ya había salido hacía más de un año. Ellos me dijeron que había que volver a sacarlo porque les parecía súper buena. Acepté y lo único que yo dije fue: "me parece súper guay, pero no quiero que se una ningún artista que no quiera y que lo haga por algún tipo de favor". No quiero pagarle a nadie para que se monte en esto. Cosas realistas y alguien a quien le interese el proyecto. La cosa fue que a Pablo nadie lo veía como una posibilidad, pero él fue a una reunión con Warner, le pusieron el tema y se quiso montar. Luego me escribió diciendo que le encantaba y que quería que lo hiciésemos juntos. Surgió de una manera bastante natural.

P: ¿Qué mensaje quieres hacer llegar con tu nuevo tema “Este Flow no es gratis”?

R: Pues, como te comentaba antes, a veces voy a Madrid a escribir temas y el tema salió de querer pasármelo bien, porque en realidad ya habíamos escrito una canción ese día y me metí a escribir la segunda por diversión. De hecho, surgió en el estudio de grabación mientras estaba improvisando. Después de estar un tiempo sin sacar nada, dije: "ahora que vuelva porque voy a estar sacando música más constantemente". Pero, más allá de eso, la letra es como de empoderada, pero no es un mensaje directo. En la música urbana siempre hay esa cosa de decir soy buena en lo que hago. Si lo piensas mucho no lo dices, pero la base era tan perfecta para eso. Así que dije: "bueno, pues voy a escribir algo distinto a lo que suelo hacer". De hecho, es un poco lo que quiero hacer este año: experimentar cosas nuevas, colaborar con gente nueva y revivir mi espíritu creativo, porque muchas veces sabes el tipo de canción que funciona pero te quedas haciendo la misma canción todo el rato, y eso como artista no funciona.

P: “Sé que no me quieren ver feliz”, dura como frase. ¿Lo sientes así?

R: Con una persona en específico no, pero si que es verdad que hay momentos en mi carrera donde sí que me he sentido muy "underdog" (en cierto sentido infravalorada), en plan de entiendo todo pero yo llevo haciendo esto años. Entonces, hay veces que me pico. Pero no tenía en mente lanzar pullitas, simplemente voy como cogiendo de mis experiencias pasadas y me salió eso en ese momento.

P: ¿Pop urbano o trap suave? ¿Con qué te quedas?

R: Esa ha sido la historia de toda mi vida. Siempre me han preguntado: "¿Cómo definirías tu música?" Y si te digo que no te la puedo definir, porque me he nutrido de tantas influencias y de tanto tipo de música... Ciertamente de alguna manera soy una artista urbana, aunque ese término me da un poco de pereza, pero tengo muchísimas influencias de otros géneros. Yo nunca sabría como clasificar mi música. Pero luego, cuando saqué mi propio sello, lo llamé "Pop Done Right" y ahí se quedó. Si me preguntan: "Pop Done Right", ni una cosa ni otra.

P: Esto le ocurre también a otros artistas, como a Rosalía recientemente cuando se sale del flamenco., ¿Qué opinas?

R: Sí, es increíble lo enraizado que está ese sentimiento en la sociedad en general, que incluso los propias artistas y me incluyo, a lo mejor escuchas el tema de Rosalía y piensas: "¿Qué está haciendo ahora esta mujer?" Y dices: "¿pero qué coño estoy diciendo?", si seguramente esté haciendo lo que quiero hacer yo que es experimentar, hacer cosas distintas y que me dejen vivir. Pero es curioso como los propios artistas cuando nos ausentamos de nuestro ser artista y escuchamos como fan, tenemos los mismos prejuicios. Hay que ser más chill, más abiertos de mente y entender los procesos creativos de cada uno. Pero cuando ya todo el mundo te conoce por una cosa, es difícil salirse de ahí. Mientras que alguien con menos repercusión, como puedo ser yo, puede hacer más lo que le venga en gana.

P: ¿Vas a volver a Madrid?

R: Esa es la intención. De hecho, el último concierto que hice fue en Madrid con BlackBear en La Riviera y me fue tan bien que dije: "Esto lo tengo que volver a repetir". Muchas veces en el mundo este de las redes te pierdes de lo que es la realidad. Ver a la gente después de un directo, hablar con ellos y todo eso, te hace conectar de verdad y sentirte bastante más poderosa que lo que puede generar un post en Instagram. Quiero volver a eso este año, pero antes quiero sacar un poco más de música para tener una propuesta más en firme. Pero, definitivamente, está en mis planes.