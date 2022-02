TikTok mueve ficha a raíz de varios artículos y estudios que señalan que la red social promueve la misoginia, el ciberbullying, los trastornos de la alimentación o que pone en riesgo la salud mental de sus usuarios. La compañía anunció ayer nuevas medidas para hacer de su plataforma un espacio más inclusivo y otras para que ciertos tipos de contenidos no lleguen a las personas menores de edad. La red social por excelencia, entre jóvenes y no tanto, acaba de anunciar que no permitirá el uso de términos peyorativos hacia el colectivo LGTBIQ+.

Estas nuevas políticas incluyen la prohibición explícita de utilizar los nombres anteriores o pronombres equivocados para las personas trans y posibles términos que promuevan la misoginía o contenidos a favor de la terapia de conversión. La actualización forma parte de un intento más amplio de aclarar y ampliar las directrices de la aplicación de vídeo para combatir lo que TikTok considera contenido peligroso o de odio.

A través de su blog oficial, TikTok dijo que implementará un sistema de clasificación de contenidos basado en la metodología usada para advertir sobre la temática incluida en una película o videojuego. De momento, dicho sistema todavía no es una realidad, pues se encuentra en fase de "innovación" en Estados Unidos. La red social muestra así su preocupación por las tendencias actuales y las amenazas presentes en todo Internet.

La revisión de las medidas de seguridad incluye la prohibición de prácticas tan extendidas como el "deadnaming", que se refiere a llamar a una persona transgénero con un nombre distinto al de su identidad de género actual o con el nombre que tenía en el pasado. También pretenden luchar contra otra práctica, el "misgendering", el uso malintencionado de pronombres erróneos con personas trans o no binarias. Es decir, cuando una persona se refiere a otra con una identidad de género con la que no se identifica.

El jefe de seguridad y confianzas de TikTok, Cormac Keenan, aclara en el comunicado: "estas ideologías están prohibidas desde hace tiempo en TikTok, hemos escuchado a los creadores y a las organizaciones de la sociedad civil que es importante ser explícitos en nuestras Directrices de la Comunidad".

Además, TikTok marcará en las próximas semanas una serie de líneas rojas para evitar que los menores de edad participen en challenges que podrían suponer un riesgo para su integridad física. En este sentido, emitieron cuatro puntos a tener en cuenta al contemplar realizar estos retos tan de moda en TikTok. La red social pedirá a sus usuarios que al ver un reto, piensen en las siguientes recomendaciones: parar y considerar de qué trata el reto, pensar si es seguro o supone riesgos, decidir si se hará en función del riesgo y actuar para informar a la plataforma sobre los posibles peligros que conlleve.

Dentro de esta actualización también se hace referencia a quienes los acusan de promover trastornos alimentarios, afirmando que TikTok también "eliminaría la promoción de la alimentación desordenada”, con una categoría más amplia de acciones que eviten TCAs como la bulimia o la anorexia. Para ver todas estas medidas, tendremos que esperar a ver un aviso para leer las Directrices Comunitarias actualizadas de TikTok en las próximas semanas.