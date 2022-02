Llevamos años viendo sobre las pasarelas a Cara Delevingne, pero quizás no la habíamos conocido tan en profundidad como hasta ahora. La modelo y actriz protagoniza la portada de Harper's Bazaar y ha desvelado no solo los nombres de aquellas personas que la ayudaron a salir del pozo cuando su fama no hacía más que crecer, sino también la complicada infancia que vivió cuando a su madre le diagnosticaron depresión maníaca.

"La pandemia puso en perspectiva por qué todos estamos presionándonos para trabajar todo el tiempo. Fue una experiencia muy interesante", explicaba a la citada publicación sobre su experiencia con la cuarentena. "Ha sido el tiempo más largo que he pasado en cualquier lugar, es una locura decirlo". Y es que tal y como argumentó durante el encuentro, Cara lleva desde que no era más que una adolescente viajando de un lado a otro debido a su trabajo.

"Dejé los estudios y realmente solo quise poder demostrar que no era la chica vaga que pensaba que era. Cuando tienes problemas de salud mental, no puedes ver nada, te ciega", explicaba sobre su situación en aquel momento. Porque con tan solo 17 años, Cara sufrió depresión severa y ansiedad. Una época complicada que fue el preludio del estallido de su fama dentro de la moda: "Llegó un punto en el que estuve trabajando todos los días, como 98 días consecutivos. Todo estaba sucediendo muy rápido y fue increíble, pero fue demasiado".

"Siento que mi vida fue muy estresante" Cuando el éxito llega a una edad temprana, se corre el riesgo de no saber gestionarlo de forma correcta. Y más cuando aún estás en un periodo de crecimiento donde los estudios y formación deberían de ser la única preocupación que pase por tu cabeza. "Ha sido muy útil tener amigos en la industria, porque mucha gente me ayudó a guiarme a través de cosas que no hubiera sabido cómo manejar. Rihanna estuvo allí cuando yo comenzaba a hacerme realmente famosa", desvelaba al respecto. Y es que junto a Taylor Swift, a quien conoció en un desfile de Victoria's Secret en 2013, forjó una amistad que perdura hasta nuestros días. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne)“ “ Uno de los episodios que relata con especial tristeza es el de los meses anteriores a su nacimiento. En aquel entonces, su madre se encontraba luchando contra su adicción a la heroína. Un contratiempo al que supo sobreponerse, pero que después se transformó en depresión maníaca que sufrió cuando sus hijas eran aún muy pequeñas. "Todos tienen algo que pasan junto a sus familias. Ahora mismo siento que mi vida fue muy estresante porque había mucho caos y no sabía si la gente estaba bien o no", continuaba explicando.