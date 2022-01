El jueves pasado Adele aparecía en sus redes visiblemente afectada después de tener que cancelar su residencia en Las Vegas de forma fortuita debido a que el coronavirus había afectado a una buena parte de su equipo. Ahora, la artista ha decidido comunicarse personalmente con alguno de sus fans para trasladarle sus más sinceras disculpas tras la suspensión de los conciertos.

De no ser por la pandemia, la serie de conciertos que la británica tenía programados hasta abril tendría que dar comienzo este viernes 21 de enero. De modo que además de la cancelación en sí, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores ha sido la poca anticipación del anuncio. Cuando apenas faltaban 24 horas para el estreno de su residencia en Las Vegas, la artista declaró a través de un vídeo grabado desde su casa que tenía que posponerse.

La gran mayoría de los fans que habían adquirido tickets para el espectáculo ya se habían desplazado hasta Las Vegas, o bien se encontraban de viaje en esos momentos, lo cual hizo llorar a la artista por sentir que les estaba fallando. "Siento mucho que haya sido imposible, nos hemos enfrentado a muchas cosas y no está listo. Lo siento mucho”, dijo Adele, mientras se le quebraba la voz al recordar que muchos habían viajado desde distintas partes del mundo para verla, lo cual la llevó a comunicarse personalmente por videollamada con algunos de sus fans.

Todos ellos comprendieron sus razones y le brindaron su apoyo. Después de las videollamadas, Adele señaló en Twitter: "Tengo los mejores fans del mundo, su amor y su cariño son abrumadores, gracias". Las redes has sido testigo del buen gesto de la intérprete de "Hello", ya que muchos de sus seguidores han subido emocionados la prueba de la llamada de su artista favorita.

“I have the best fans in the world! Your graciousness and love tonight is overwhelming! Thank you ♥️“