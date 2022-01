Tras el lanzamiento de su primer disco, en julio del año pasado, Flavio llega ahora con un nuevo single. "Quiero que seas feliz" podría ser el primer anticipo de su próximo trabajo, aunque de momento el ex concursante de OT prefiere asegurar e ir poco a poco. El nuevo tema supone una vuelta de tuerca más dentro del estilo musical del artista, optando por un camino mucho más instrumental, con una canción progresiva y épica. El tema habla sobre el arrepentimiento tras dañar a alguien a quien amas. En ella Flavio da muestras de la madurez musical que ha adquirido en los últimos años.

Hablamos con él sobre su nuevo lanzamiento, su relación con los fans, el Benidorm Fest, Operación Triunfo y mucho más. ¡Atentxs!

P: "Quiero que seas feliz", primer single tras tu disco. ¿Qué acogida está teniendo entre tus fans?

R: Muy bien, está siendo increíble. Estoy súper contento, porque el tema les está encantando. Así que, a seguir palante.

P: El título "Quiero que seas feliz" y el día en el que se está grabando esta entrevista Blue Monday. ¿Ha sido casualidad o estaba pensado?

R: Ha sido enero, pero en un inicio estaba planteado para diciembre. Si hubiese sido en diciembre, hubiésemos ido mas apurados y con más nervios. Pero queríamos que saliese bien, que estuviésemos todos tranquilos y con todo en su sitio. Por eso fue enero, pero sino hubiese sido antes del 24 de diciembre.

P: La letra habla de una ruptura que te cuesta superar, ¿no?

R: El tema habla de pedir perdón y de saber reconocer cada uno sus errores. En este caso es una relación amorosa que se terminó por mi parte, voy a ella a pedirle perdón, reconociendo lo que he hecho y a ver qué pasa. Si se reconcilia bien y si no pues también. Cada uno por su lado y tan felices.

P: Repasa sus errores, se arrepiente y se niega a dejarla ir. ¿Puede ser?

R: En este tema soy yo quien pide perdón. Soy yo quien lo ha hecho mal y está pidiendo perdón. Se trata de una relación amorosa, pero también se puede extrapolar a una amistad, familiar o incluso con uno mismo. En este caso, intento que todo vuelva a ser como antes y que esa relación no decaiga.

P: El videoclip es súper dramático y emotivo. Ha quedado muy creíble. ¿Te ves como actor?

R: Pues si es un proyecto chulo el que me dan y sé hacerlo bien, pues sí que estaría dispuesto a actuar.

P: De hecho ya has hecho alguna cosilla. ¿Qué tal la experiencia en 'Ni puta idea de música'?

R: Sí, en su momento salió la posibilidad de grabarlo. Todavía no nos han dicho nada, no sé si va a salir o si se va a llevar para delante. Pero bueno, si ahora se me propone algo, yo estaría dispuesto a hacerlo.

P: He leído que el videoclip ha sido idea tuya, ¿no?

R: Sí, tras escuchar el single varias veces, me sugería eso: contar una historia de amor. Se me venían a la cabeza algunos planos que han aparecido y un poco la estructura de cómo ha ido ese inicio y ese final. Se lo propuse al director, le pareció buena idea y se pudo llevar a cabo.

P: Dirías que, a nivel musical, ¿tiras más hacía la tristeza y la melancolía?

R: Sí, yo creo que mi voz encaja bastante bien en este estilo. Me siento muy cómodo a la hora de llevar estas canciones al escenario. ¿Si me definen? Pues, supongo que sí.

P: ¿Y a nivel personal?

R: A ver, tengo mis momentos, pero a la hora de escribir canciones y cantarlas si que me siento más cómodo en la melancolía.

P: ¿Qué propósitos te has marcado para el 2022 o no crees en ellos?

R: No me los he marcado. No tengo una lista que seguir a raja tabla, pero sí que tengo cosas en mente que quiero hacer como este proyecto o hacer un álbum antes de final de año. Pero, bueno, poco a poco las cosas van surgiendo. Además, sigo con mis clases de piano en el conservatorio con las que estoy bastante centrado.

P: ¿Esta canción es bastante más instrumental que otras?

R: Sí, quería que fuese así. Quería que la sonoridad de este nuevo proyecto fuese más orgánica.

P: ¿Estás siguiendo Benidorm Fest? ¿Cuál es tu favorito/a?

R: Conozco a algunos candidatos, pero no a todos. A quien más sigo es a Luna Ki y a Tanxugueiras, pero no me podría mojar del todo porque no los conozco a todos al 100%.

P: ¿Por qué?

R: Lo que hacen ellas es algo nuevo, diferente y creo que por eso destacan. Por eso se hacen de notar. Eso no lo tiene ningún otro artista.

P: ¿Qué características debería tener para ti la canción ideal para Eurovisión?

R: Que represente bastante a España, que lleve una parte nuestra a ese concurso, y ellas la tienen. El canto celta que tienen, llevado un poco a Galicia... En un concurso así, lo vale.

P: ¿Te presentarías?

R: Me pone un poco nervioso. Sería mucha presión y ahora mismo no sé si sabría sobrellevarlo.

P: Pero te presentaste a OT, ¿quién te animó?

R: Pues fue a través de las redes. Conocí a gente que también subía covers a Instagram y que iba a presentarse. Me hice amigo de ellos y me incitaron a ello.

P: ¿Cómo definirías tu relación con las redes?

R: Es positiva. Me gusta, me lo paso bien... Los comentarios que recibo no son para nada malos, aunque siempre hay alguno fuera de tono pero lo llevo bastante bien.

P: ¿Es bueno contestar o es mejor pasar?

R: Mejor pasar de ello. Yo al mínimo comentario que recibo, sobre todo por los MD, bloqueo y ya está. Para que no se vuelva a repetir.

P: ¿Próximos proyectos?

R: Hay varios conciertos ya cerrados. Y, con respecto a las canciones, la idea es ir sacando singles poco a poco e ir formando un futuro EP o álbum. Todavía no lo sé.