Becky G: "No tienes que ser una estrella para sentir presión"

Empezar el año haciendo una profunda reflexión. Eso es lo que ha hecho Becky G tras dar la bienvenida a un 2022 cargado de proyectos. La intérprete de "Sin Pijama" quiso dedicar unas palabras a los millones de usuarios que la siguen en su perfil de Instagram para explicar por qué durante 2021 dejó a un lado la música para centrarse en otras disciplinas, como la empresarial o la intepretativa.

"El año pasado me vieron muy ocupada trabajando en diferentes proyectos. Especialmente en proyectos fuera de la música", comenzaba explicando. "Quería decir que la música siempre fue y va a seguir siendo mi prioridad y aunque el año pasado ya tenía canciones listas, grabadas... estos últimos días en el estudio no sé si fue porque me fui de vacaciones y tuve tiempo para descansar, pero... estoy obsesionada con estas canciones. Me siento muy bendecida".

A raíz de sus palabras, la artista comenzó a reflexionar en voz alta sobre la presión que conlleva estar en primera línea desde que no era más que una niña. "Tomaros vuestro tiempo. Si me conocen desde el principio de mi carrera, saben que llevo desde los nueve años haciendo esto", continuaba. "Y aunque aún soy muy jovencita, te digo que en los últimos años me cansé de sentirme cansada, de preocuparme de lo que dice la gente, la industria, en lo que existe de presión de dar más y más y más. Y no tienes que ser superestrella para saber lo que es sentir presión, dar más y más, trabajar más y más. Y no tener nada para dar. Es cansado".

Ante este momento de sinceridad, fueron muchos los que quisieron mostrar su apoyo a la cantante afirmando que "representa y da voz a mucha gente" o que a pesar de sus 24 años, es una "mujer con muchos logros".