Volver a casa por Navidad solo es un anuncio de turrón

Hoy en "La colmena de Gen Playz":

Hola. Si tienes menos de 25 años,

es probable que te encuentres entre el 40 % de paro juvenil

que tenemos en España.

No te preocupes, solo vengo a relajarte.

46 millones de españoles,

23 millones, aproximadamente, en edad de población activa,

17 millones de personas trabajando,

de los cuales, 5 millones de funcionarios. "LOL".

¿Qué queda? Si las cuentas no salen mal en el ábaco,

unos 12 millones de personas

sosteniendo un país de 46 millones.

¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto!

Desde hoy, es una posición privilegiada,

os habla Inés Hernand,

trabajadora desde los 16 años en la más mierda de las mierdas

y todo el mundillo del "fast food" madrileño.

¿Cómo estás, Darío? Muy bien. ¿Qué tal?

Encantado de poder saludarte, Inés. (RÍE)

Cuéntame alguna inmundicia laboral.

A ver, yo pertenezco a... Ya contaré,

pero pertenezco a la burbuja de los "influencer" de mierda,

entonces es un mundo aparte,

pero la primera incursión que tuve yo en el mundo laboral

fue becario de un periódico,

no voy a decir nombre, llamémoslos alfa beta, eh...

que bueno, me daba para lo que me daba, currar.

Entonces de ahí... Quieres decir

que te pagaban con cacahuetes. No, no,

me pagaban, pero hubiese preferido cacahuetes.

Así que... Bueno.

En esas estamos, la primerita fue bonita.

Hubiese sido mejor.

Bueno, desde luego...

os traigo una pieza magistral

para que vuestros ánimos mejoren un poquito. Vamos allá.

Así está, es un derecho fundamental...

planteado en la Constitución Española.

Pero el Estatuto de los Trabajadores nos deja de becarios,

en el tiempo, durante dos años.

En esta mesa no estoy sola.

Pero este tema me toca muy en la fibra.

En la fibra óptica.

Está conmigo Yago Álvarez.

Él es economista cabreado en las redes.

Tiene una sección de economía en "El salto".

¿Correcto? Correcto.

Y una cooperativa. Muchas cosas, todo desde la precariedad.

Además un porrón de años y de experiencias

que nos retratará en la tarde de hoy, ¿no?

Eh... Lo que me dejéis contaros.

O sea... De la lengua que me tires yo tiro.

Perdón por este oligopolio que tenemos aquí montado.

A mi izquierda, está Alejandra de la Fuente,

que trabaja en la selección laboral de público.

Ella también es periodista y creadora de la cuenta:

Mierdajobs, iba a decir "Microjobs",

pero "micromierdajobs" también. Mierdajobs, importante.

Bueno, ¿cómo estás?

O sea, visibilizando toda la mierda de abusos laborales

en nuestro país. No darás a basto, ¿no?

Pues bueno... Hola.

Pues metiéndome en la mierda todos los días, tal cual.

Viendo de todo.

Escuchando muchas penas de gente joven,

no tan joven, de todo.

Muy triste, sí. Es una situación...

¿Has visto algún tipo de cambio en los últimos...

desde que abriste el blog?

Eh... Llevo ya dos años y no, a peor.

Creo que incluso a peor.

Imagino que lo hablaremos, pero el Coronavirus,

ha ido a peor. Genial, el mensaje es:

Siempre se puede estar peor en España.

A mi izquierda, Javier Munarri,

es empresario y creador de "Látigo",

la tienda de gorras que conoceréis, malasañera,

o sea que él es un emprendedor de los "cool",

no de estos que acarician un gato y fuman cohíba.

Bueno, también ha colaborado con artistas como:

De la Fuente, AGZ y Erik Urano.

¿Cómo estás? Muy bien.

Iba a preguntarte qué tal ser autónomo,

pero parecía un poco de chiste. (RÍE)

Bueno, regular. Regular...

Tirandete total, ¿no? Sí.

Por Zoom tenemos a Kike Medina,

que él se ha encargado bien de hacer su propio marketing,

como emprendedor también de La pájara,

es la alternativa a Delivero y Glovo.

Intenta que el capitalismo...

Es uno de los "Rage against the capitalism".

Y bueno,

bienvenido a esta tarde aquí, con nosotros.

¿Cómo estás, Kike?

Pues aquí, jugando en casa.

Bastante bien.

Pues sí. Bueno.

Estamos todos muy de tu lado.

La pájara, al loro, no quería hacer el Spam, pero ya lo hice.

Y por último tenemos a Álvaro Calle,

él es abogado de Comisiones Obreras.

Abogado laboralista, claro.

Y también nos va a dar aportes jurídicos

desde, pues el seno del ESMAC.

Bien atascado, por cierto, el ESMAC aquí, en Madrid.

Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí.

No solo en Madrid está atascado el ESMAC,

atascado, y los juzgados, imagino que saldrá luego,

en todo España, es horrible ahora mismo.

Es horrible. Ese FOGASA,

Fondo de Garantía Salarial, ya sabéis,

cuando los jefes no quieren pagar...

Bueno, también está ahora con la liquidez

un poco de aquella forma.

Pero bueno, esto es de formación profesional,

como jurista mileurista que fui en su día,

gracias a Playz ya no lo soy.

"Mamá, quiero ser mileurista", esto es...

como el gran sueño que hemos tenido nosotros aquí, en España.

Pero esos datos que lanzaban de menores de 25 años,

un 40 % de tasa juvenil,

me parecía estremecedor.

¿Cómo llegamos a esta situación, Yago?

Creo que hay varios factores,

por un lado estará el estructural,

que es que hay Mierdajobs

porque tenemos una mierda de economía.

La estructura económica que tiene nuestro país,

basado, en gran porcentaje, en turismo,

gran porcentaje en construcción,

y gran porcentaje en la madre de todas las precariedades,

que es el sector rural, ¿no?, el campo,

pues dan una...

un cuadro de trabajos

que la gente que sale de carreras universitarias,

a dónde van, ¿no?

Al final, es una estructura de país que no da salida a la gente joven,

no da salida a la gente joven preparada,

o incluso

con profesiones como pueden ser más de futuro

como las tecnológicas, etcétera.

Luego, por supuesto, está lo de la crisis.

No solo esta crisis, sino la crisis anterior.

Tuvimos lo que llamaría una década perdida.

Esa crisis que tuvimos en el 2008-2011, cómo cayó todo,

que pilló a esta Generación Z,

en la universidad, saliendo de ella, entrando en ella

o entrando en el mundo laboral.

Les pilló en una situación en la que no hay trabajo.

Creo que analizando un poco cómo salimos de la otra crisis,

creo que es muy...

¿Cómo salimos?, abaratando el despido,

haciendo más fácil para el empresario

quitarse gente de encima,

y además, con austeridad.

Eso que ya se llama austeridad, que es, al final,

creer que se puede salir de una crisis gastando menos.

O sea, vamos a gastar menos...

Lo que hizo fue contraer más todavía nuestra economía.

Al final, la gente que salía buscando un trabajo nuevo,

no podía, y ahí están estas cifras. Totalmente.

Que dan tanto miedo. El 40 % de la gente joven

que no encuentra ni tienen muchas perspectivas de encontrar,

por lo menos cosas de lo suyo,

de lo que estudiaron. Aprovechando esta pregunta, tú,

Alejandra, como investigadora profesional de este asunto,

¿cuáles son los principales problemas

de salir al mercado laboral?,

¿son las ofertas abusivas?, ¿no hay ofertas?,

¿la falta de experiencia?

Yo, recogiendo lo que dice Yago, que no hay trabajo,

es verdad que no hay...

Pero no es que no haya trabajo, es que hay trabajo,

por ejemplo el tema de los becarios,

que es donde llega esta gente joven,

esta gente joven llega a coger experiencia,

que es totalmente normal que tengan que cogerla,

pero luego se encuentran con que cogiste la experiencia que necesitas

y ahora tienes que estar empalmando contratos con contratos de becario,

y eso es un trabajo, un trabajo estructural para las empresas.

Pero no te lo están pagando como tal

ni tienes el contrato como tal.

Entonces trabajo para gente joven sí que hay,

no tanto como debería haber, pero sí hay.

Pero muchas empresas se aprovechan de los famosos becarios

y de las famosas formaciones para ir empalmando becarios,

haciendo trabajos estructurales.

Eso era algo que quería puntualizar,

es algo que los jóvenes de esta edad

se encuentran muchísimo y además tienen totalmente interiorizado.

Saben que acaban de estudiar la FP, la carrera, el máster, lo que sea,

y sé que me tocarán dos, tres, cuatro años, empalmando,

primero becario, prácticas, ¿no?, y luego ya formaciones.

Y luego veremos si eso

acaba en un contrato o no. En algo.

Esta misma mañana leía que uno de cada diez contratos de formación,

uno acaba en contrato.

Uno de cada diez. Entonces dices...

Claro. Esperanzador, sí, desde luego.

¿Qué esperanza tienen los jóvenes?

Entonces investigando todo esto

nos encontramos en esta franja de edad

muchísimos becarios, muchísimas formaciones

que, en el fondo, están cubriendo trabajos estructurales,

trabajos totalmente necesarios para la empresa

y que sin esos puestos la empresa no podría subsistir,

no podría tirar, o tendría que ser mucho más reducida,

y se están nutriendo de esta gente joven,

totalmente formada, diciendo que cogerán experiencia

cuando la experiencia ya la tienen.

Estamos hablando de que pasas la preocupación

de no tener para porros, del fin de semana,

a tener que hacer una asunción:

los próximos diez años de tu vida,

a nivel laboral, van a ser la mayor chusta,

hablando de porros, que te encontrarás en tu vida.

Claro, además... No solamente es el tema

que comentabas de qué se encuentra,

pues el tema de los becarios,

y luego la gente joven tiene también dos cuestiones,

si no eres becario, tienes o trabajos temporales

o trabajos parciales.

Trabajar en Zara los fines de semana

para poder pagarte lo que sea, la habitación,

o trabajar a media jornada mientras estudias,

mientras te formas, porque hay muchísima gente joven

que por la mañana está en unas prácticas

y por la tarde trabajar de recepcionista, lo que sea...

Así hice yo. Y con la carrera. Para poder tirar.

Y eso es precariedad laboral, formativa...

No, es indigno. ¡Total!, para la gente joven.

Bueno, para ellos y para todos. Claro.

La gente que está con un estándar de 1000 euros al mes,

coincidiréis conmigo que luego en unos pisos...

O sea, mi barrio, barrio obrero, barrio medio,

750 euros al mes de mínima, más todos los gastos,

que eso es un estándar, porque tienes que comer,

al final dices: "Vale, genial, no queda para absolutamente nada".

No solamente es un salario emocional

que te pase tu jefe la mano por la chepa,

sino que estas en la mierda.

Estás en la mierda y no vas a salir de ella.

Encima hay que hacerlo con hashtag, con una sonrisa.

Quiero preguntarles a los autónomos,

qué onda con los jóvenes,

un mensaje de esperanza para la gente

que quiere montarse algo por su cuenta. Javier.

Creo que si quieres montarte algo por tu cuenta,

siempre ha estado ahí la posibilidad y siempre estará.

Tampoco es que sea mucho más fácil que conseguir un trabajo.

Al final, lo que comentaba Yago,

al final eres tú el explotador y el explotado. (RÍE)

Eres tú mismo el que se da los latigazos.

Entonces según tu carácter o tu manera de ser,

pues estarás dispuesto a aguantar esos latigazos.

Porque te los das tú y no otro.

O a lo mejor esto te hace deprimirte más todavía.

¿Y en tu caso?

Yo me los doy a gusto. Ah, vale.

O sea, estás en ese...

en esa delgada línea. Sí, sí, me los doy a gusto.

Al final también salí de una muy mala experiencia

de mi decisión de montar una empresa,

porque nuestra situación es un poco diferente,

porque además de ser autónomo, tengo sociedad.

Entonces...

estás en tierra de nadie.

Porque ni eres empresario,

como te imaginas la figura del empresario,

ni eres autónomo, como imaginas la figura del autónomo

ni tampoco trabajador, como imaginas un trabajador al uso,

pero eres todo.

Claro, sí. Claro.

Además se traduce en: abriendo bolso y soltando pasta hasta al kiki.

Totalmente. Quería preguntarle...

a Kike, escúchame una cosa,

quería saber cuál es la responsabilidad

del empresario en la precariedad, en este sentido.

Pues es un poco difícil responder,

porque me pasa lo mismo que a él,

soy trabajador, soy el empresario...

al final parezco una puta navaja suiza.

La responsabilidad en este sentido,

por ejemplo, y lo que, entre comillas, nos salva

es que trabajamos en colectivo, es decir,

al final, cosas que a mí no se me ocurren,

se le ocurren a otro, etcétera.

Pero mójate, quiero decir,

¿éticamente te has sentido chungo en algún momento?

Sí, claro... Ese es mi estado natural,

llevo toda la vida siendo chungo de mierda.

Porque llevo currando desde los 16 años,

contratos temporales, muchos trabajo en negro, eh...

Completamente todo una mierda.

Hasta que ya decidimos crear esta cooperativa nuestra

que es La pájara ciclomensajería.

Aun así, claro, hemos estado varios, muchas veces,

al punto de quemarnos, porque...

Yo, ahora mismo, considero que estoy trabajando.

Eso sí, luego tengo que coger la bici

y salir a repartir alegrías.

O sea, es como continuo.

Ya no solo es el trabajo...

físico, el que se ve,

no es el trabajo que ingresas dinero,

sino también todo el trabajo invisible que hay.

Creo que la responsabilidad está, en caso de crear una empresa,

aunque sea de menos a más, yendo muy poquito a poco,

pero seguro, ir haciendo las cosas bien.

Por ejemplo en nuestro caso,

hemos quitado lo de ser autónomos

los cuatro fundadores que somos de la cooperativa.

Ahora ya ninguno es autónomo.

Estamos en Régimen General, contratados por la cooperativa.

Pero claro, nuestro objetivo, uno de ellos,

es la de ofrecer empleo digno dentro del sector,

en Régimen General, con todas las ventajas que tienes,

derecho a baja, estás cotizando...

¿Y qué ocurre, Kike, por ejemplo con la "uberización" del empleo?

O sea, esta decisión del salto, ¿por qué?

A ver, todo esto es como un poco

lo que ocurría con Starbucks en su época,

que abría un Starbucks

y todos los restaurantes y bares de la zona

se iban a la mierda.

Es decir, lo que hacen es tirar por el suelo

todo lo que son los precios

¿y al final qué ocurre?,

la gente al final va a ellos porque es más barato.

Punto y pelota. ¿Qué ocurre?

Buscan monopolizar el mercado.

Y así lo que hacen es reventar y reventar,

también, sobre todo, en base de los trabajadores.

Por ejemplo en el tema de la mensajería,

"Entrega gratis".

La entrega gratis no existe.

Eso es mentira. Hombre, claro que no.

Va a costa del mensajero.

Completamente. Es así.

Alguien debe absorber el gasto.

Hay un dato que me gustaría comentar para que lo hablemos,

que es que dicen que España no recuperará el nivel

que teníamos, de paro, antes del a pandemia, hasta 2026.

Esto es un poco como la puta alarma del móvil.

Llevamos años y años de: "No, lo de ahora, hasta 2018".

"No, pero quizá 2026". Somos una mierda. Ya está.

Cuanto antes lo aceptemos y digamos que no se recuperará,

acabaremos antes. Lo irán prorrogando,

como el estado de alarma cuando pensaba que terminaría en abril.

Que no, que no...

Yo quería preguntarle a Álvaro Calle,

hablando un poco del teletrabajo, precisamente,

porque estuve teletrabajando toda la pandemia.

Eh...

¿Es esta una nueva forma de precariedad

y de pérdida de derechos laborales?

Porque ahora salió la nueva legislación,

pero queda un poco a voluntad

entre empleador y empleado.

Porque luego... Claro, no nos meteremos

en asuntos jurídicos de convenios colectivos, etcétera,

pero al final tiene una manga ancha, así de geisha,

esa mierda, que te cagas.

Háblanos un poco del teletrabajo,

de si es una nueva forma de precariedad.

Pues al final, claro,

hay que ir a casos concretos,

el primer ejemplo que podemos ver de teletrabajo,

que fue durante la crisis del Coronavirus,

ha sido un ejemplo, en multitud de ocasiones,

de una nueva precariedad.

Es decir, desde trabajadores que supuestamente

estaban en ERTE, y hacían teletrabajo desde su casa.

Un beneficio, obviamente para el empresario.

Claro, la nueva Ley de Teletrabajo,

habrá que ver cómo se va aplicando,

pues efectivamente puede ser una nueva forma de precariedad,

porque una cosa, y está mal que lo diga un abogado,

una cosa es lo que ponga en el papel

y luego lo que se aplique en el día a día

en el centro de trabajo. La praxis.

O en tu casa. Claro.

Efectivamente, claro.

¿La jornada se cumplirá

tal y como determina el contrato?

¿O estaremos todo el día colgados detrás del ordenador,

esperando que el jefe o a quien corresponda

nos diga que hay que mandar un e-mail o hacer tal trabajo?

¿Se respetará la conciliación personal

con la vida laboral?

¿Se pondrán los medios por pare de las empresas?

Es decir, el ordenador para trabajar...

Spoiler: no.

No, claro. Claro.

Entonces, obviamente, pese a que el teletrabajo se quiera vender

como algo muy positivo,

habrá que estudiar los casos concretos,

porque lamentablemente puede ser una nueva forma

de extraer beneficio por parte de las empresas

a los trabajadores, y puede ser muy peligroso.

Dilo claro, de explotación laboral. Tal cual.

Vengo a decir una cosa,

como jurista de la pista, mi consejo, mi santa,

es que siempre dejes todo recogido por correo electrónico:

a qué hora te vas o entras...

Para que después, cuando tengas que reclamar

esas horitas extras, te las lleves de una.

Vamos a hablar con... Veamos el vídeo de Danel,

porque algo tendrá que decir él

de su corta experiencia en el mundo laboral.

¿Qué tal?

Asumo, si me ves, que tu padre no tiene una empresa millonaria

que heredarás sin haber movido un dedo del pie,

porque siempre asumo que mi público es gente respetable.

Asumo que te has partido el lomo estudiando,

que has peleado por becas

que te dejarían literalmente en el putísimo analfabetismo

si no las consigues,

asumo que has estudiado una carrera que no te gusta

porque tenía una salida que molaba,

para llevar un buen dinero a casa

y porque últimamente lo que importa

es no morirnos de hambre.

Asumo que la carrera, sin más.

Que saliste de ella y ahora estás preparadísimo

para el mundo del desempleo.

España es el país de Europa con más paro juvenil.

De 25 años para abajo, mucha gente no tiene trabajo.

"No tiene trabajo".

No tiene contratos de trabajo, porque te diré una cosa,

si tengo que arrastrarme, estas peleas de ratas

que son las batallas de columnas, entrevistas de trabajo,

puestos en los que no se cobran horas extra,

en los que no se te permite un día libre

ni aunque se te rompa una pierna,

se te amenaza con el despido a la mínima,

porque total "tenemos a 50 otros que matarían por tu puesto",

"tienes que aprovechar el privilegio que hacemos

al no dejar que te pudras en la calle".

Pues yo cobraría en negro.

Y si cotizas menos, a los 65 años no te queda dinero,

da igual, vamos a morir, ¡cambio climático!

Después del holocausto nuclear,

los únicos animales vivos

serían las cucarachas y los "zoomers",

porque somos capaces de adaptarnos a cualquier situación catastrófica,

golpearnos en la cabeza, levantarnos, seguir adelante

y tragar toda la mierda que nos echen encima.

¿Por qué?, porque tenemos la piel dura, que no os engañen.

¿Crees que la chavala de 19 años, con ansiedad,

que trabaja 10 horas al día en un puesto de perritos calientes,

en una bolera, sirviendo salchichas

a chavales con mocos color verde pistacho, densos,

y luego va a casa a preparar el TFG,

lidiar con el vacío existencial, la soledad y la ansiedad social,

¿no tiene la piel dura?

Piensa otra vez, piensa mejor, te lo dan todo hecho.

Pongamos que, de media, un joven español

puede encontrar un buen trabajillo

en el que solo se le explote un mínimo

y en el que su alquiler de un piso,

que tiene las medidas de un ataúd,

que tiene en la misma habitación la cocina y el váter,

suponga un 70 % de su salario.

Eso es una buena vida, un privilegio.

Estás viviendo en la capital, en Madrid.

Estás en Madrid, con ratas de un tamaño así, en el desván,

no te quejes, que tienes piso.

¿Qué es esta cultura de no quejarse?

¿Esta cultura de tragar y de decir: "Amén", que sí?

Si mi jefe quiere abusar de mí y no me dejo,

me despide y contrata a otro que se deje.

O me despide y contrata a los inmigrantes

que vienen a "quitarnos el trabajo".

A ellos les damos trabajo y lo devuelven,

porque son unas condiciones nefastas,

no les interesa esta basura.

Tenemos una cultura a nivel nacional de tragar y tragar,

solo porque estamos debajo

y porque hay que aceptar el abuso de autoridad...

¡Por favor! ¿Podemos desarrollar una moral colectiva?,

y decirle a la gente:

Hola, ¿me pagas por el trabajo?, porque trabajar gratis no me mola.

Luego nos dicen: "No, es que tienes que agradecer el privilegio

que te doy, el privilegio de comprar tu mano de obra,

y no abusar de ella más de lo que estoy abusando.

Abuso un poquito, esto es "abuso light".

Esto, los niños bangladesíes que tejen los calzoncillos

a Amancio Ortega, darían su vida por tenerlo.

¿Qué hago, doy volteretas para atrás?,

no, señor, no queremos.

Más os vale creer que no trabajo gratis en mi puta vida.

Por lo menos Salario Mínimo Internacional.

Que para un trabajador son 600 y pico de euros.

Para un artista es que te pongan en las historias de Instagram.

Buena suerte. No os desvaloréis. ¡Ánimo! ¡Valor!

Todos tenemos en Twitter: "vegan feminist",

pero no tenemos "working class".

¿Qué pasa? ¿Por qué se ha perdido la conciencia de clase obrera,

y de reivindicación y de lucha?

Yago, tú que tienes más visto.

Porque tiene 26 años. Creo que...

Creo que el Sistema ha ido hacia eso.

O sea, esto empezó con Tatcher,

cuando quiso cargarse los sindicatos británicos

y ha llegado hasta ahora.

Se dieron cuenta, el Sistema se dio cuenta

de que los sindicatos, la organización,

esta conciencia de clase era su principal enemigo,

y lleva 40 o 50 años intentando machacarlo.

Lo que comentaste antes de la "uberización" de la economía,

es la fase 5.0, no sé qué punto cero sería ya,

pero la actual es separar a los trabajadores,

que compitan entre ellos.

Antes, en las fábricas, había fábricas de miles de personas.

Míralo. Y tú estabas...

Estabas al lado de tu currela, de tu trabajador

y decías: "¿Te putea el jefe?", "Sí", "A mí también",

"Pues montemos un sindicato o hagamos una huelga".

Era mucho más fácil. Ahora un rider no conoce a sus compañeros,

un conductor de Uber no conoce a sus compañeros,

no son sus compañeros, sino sus competidores.

Entonces el Sistema lo ha hecho

para que la conciencia de clase desaparezca.

El capitalismo lo que hace es que nos sintamos a gusto

teniendo un iPhone y siendo unos muertos de hambre.

No creo que llegue a tanto.

A ver, creo que no solamente es el capitalismo,

también es el neoliberalismo,

que seguramente Yago lo explicará mucho mejor que yo.

Pero también creo que existe conciencia,

que sí somos capaces, los seres humanos,

de pensar: "Vale, tengo un iPhone, o lo que sea,

pero pago 390 euros por una habitación,

y no puedo independizarme porque no me da".

Creo que no podemos tratarnos por tontos.

Eso lo pensamos, la clase trabajadora lo piensa.

Creo, aparte de lo que comentaba Yago,

es que el miedo nos ha podido.

Más que "Tengo un iPhone", es el miedo que tengo

a perder lo poco que tengo.

Ese es el problema.

Eso es lo que nos separa como individuos, el decir:

"Madre mía, si levanto la voz por aquí

y mi compañero me deja tirado,

porque tiene miedo de levantar la voz así,

si la levanto, me echan y mi compañero se queda,

y como yo, vienen 290 más en la cola".

Entonces creo que más que el iPhone,

más que el brilli brilli que pueda ponerse a la vida,

el problema real es el miedo.

El miedo de que nos pagan cuatro perras,

el miedo de que el despido es baratísimo,

el miedo de que hay temporalidad,

precariedad y parcialidad a mansalva,

y el miedo a que son mis 390 euros de habitación.

Pero es que es mi habitación, es lo que tengo,

es lo único que tengo.

Perder eso único que tengo es lo que me da tanto miedo.

Creo que ese es el problema de base. Y por ese miedo,

en ese sentido, Álvaro,

¿crees que todo esto se materializa

en las suficientes denuncias laborales?

ERTES, precariedad, etcétera.

O no sabemos... O desconocemos nuestros cauces legales

porque ya viendo el atasco que hay, decimos: "Mejor me lío a pedradas".

Se dan diferentes situaciones.

Ahora con el tema de la crisis del Coronavirus,

se da una situación de auténtico chantaje

por parte de las empresas,

que es: "efectivamente te despido,

sé que te debo equis cantidad,

pero como el juicio, de lo que hablábamos al principio,

de los ESMAC y todo el retraso que tienen,

no saldrá hasta dentro de varios años,

si quieres el dinero, lo coges, y si no, esperas años.

Claro, el trabajador o trabajadora tiene que comer durante ese tiempo,

entonces muchas veces cede al chantaje.

¿Cómo se..., entiendo, arregla esto?

Con organización, que habláis de ello,

con organización en los centros de trabajo.

No considero que la lucha de clases o que la organización obrera,

ese espíritu de "working class", haya desaparecido, creo...

Por ejemplo Kike podrá hablar de ello.

El ejemplo reciente de los riders de Glovo.

Se organizaron y consiguieron que se declarase

que eran falsos autónomos de la empresa.

Ejemplos, la lucha de los trabajadores de Alcoa,

actualmente en Asturias, de Alsa también en Asturias.

Es decir, sigue existiendo esa lucha,

aunque desde los mass media se intente muchas veces esconder.

Invisibilizar. Hacer ver que los trabajadores

vamos cada uno por nuestro lado.

Pero creo y lo veo mucho en el sindicato, día a día,

sigue existiendo esa conciencia de clase.

Es verdad que tenemos que reforzarla,

que los jóvenes, que son los que entramos al mercado laboral,

tenemos que tomar conciencia de que tenemos unos derechos

y que tenemos que pelear con ellos.

Y la manera de eso es organizarnos. ¿Los conocemos?

¿Crees que conocemos, los jóvenes, esos derechos que tenemos,

o solamente pataleamos en Twitter?

Eh...

Es como todo. Es verdad que por regla general,

igual cuando entramos al mercado laboral,

muchas veces desconocemos los derechos que nos amparan.

Los ejemplos son los contratos temporales

que se dan en la juventud, de manera...

En un alto porcentaje, y que muchas veces no sabemos,

los jóvenes no saben qué hacer cuando ese contrato

supuestamente se termina.

No sabemos qué derechos nos amparan de indemnizaciones

o si el contrato es legal,

entonces por eso es muy importante

organizarnos en los centros de trabajo,

preguntar al que está al lado,

porque igual tiene más experiencia que yo.

Y organizarnos para ser partícipes de una estructura,

o tener conocimiento de qué derechos nos amparan en todo momento,

no solo hablo de despidos, sino en el día a día.

Ahora, con el Coronavirus, el tema de EPIS,

que fue otro ataque a los derechos de los trabajadores,

impresionante, la falta de equipos de protección.

Tema, que decíais, de horas extra.

Es decir, todo esto que dijisteis, que me encanta,

de "uberización", que es algo que se está dando,

para combatir todo esto precisamente,

los jóvenes tenemos que tomar conciencia

de que ya no somos estudiantes,

que somos trabajadores

y que, por tanto, tenemos que tomar conciencia

de qué derechos nos amparan en nuestro día a día,

para poder defender los nuestro realmente.

Yo quería comentar un par de cosas.

Primero, veo bastante interesante

que con toda esta "sobretitulitis" que existe,

me gustaría, esto es un llamamiento para las universidades,

desde aquí, universidades y cualquier centro de formación,

estaría bien que los títulos

los imprimieseis sobre papel de fumar

ya que, por lo menos, si en algún momento

nos apetece hacernos un biturbo, cortamos una esquinita y tiramos.

Lo otro, con toda esta mierda,

a veces pienso: "Joder, con lo fácil que se estaba en el feudalismo".

Con lo fácil...

Llegaba el señor, "tome, señor, mis cosechas".

"¿Quiere mi hija?, la pequeña, que es medio coja, llévesela".

Estaba todo mucho más claro.

La Revolución Francesa y todas estas mierdas,

entrar a la nueva humanidad,

estuvo guay. Exacto.

Pero cuando todo estaba claro, no hay hostias,

¿te quejas?, no pasa nada,

te quemo la puta casa. Exacto.

Es que ahora entre...

Entre ser esto o una esclava haciendo el Templo de Hatshepsut

yo no veo diferencia.

Eh, ¿nos montamos una Pirámide de Keops?

¡De una! ¿Eh?, joder, ya está.

Eso sí que mola, montar una pirámide.

¡A glovear! Y quéjate.

¿Cómo vivís esto los empresarios?

Quiero decir, estamos haciendo aquí toda la solidaridad obrera,

pero no estáis exponiendo también Kike o tú, Javi,

este asunto cómo lo vivís desde dentro.

Porque claro, al final también os salpica la precariedad COVID.

Sí, al final, cuando eres trabajador y eres empresario al mismo tiempo...

Al final, también según lo que entiendas como empresario.

En España hablas de empresarios

y a la gente se le viene la cabeza Amancio Ortega.

Entonces sí, hay uno, que se llama Amancio Ortega,

pero luego la gran mayoría, el 90 y pico %

del tejido empresarial es gente como nosotros.

Entonces realmente el problema es muy diferente,

el que podamos tener una empresa como nosotros,

o el que puede tener...

Una empresa como vosotros, que es a lo que aspira nuestra audiencia,

esperemos, ¿qué problemas tenéis?

Ahora tenemos los mismos problemas que los grandes,

pero sin el músculo financiero que tiene uno grande, básicamente.

Los problema de no tener liquidez, que no te pagan esto,

que la gente no consume tu movida... Sí.

Al final es eso, la caída de la economía en general.

Y a eso le sumas, volviendo un poco al tema que habláis,

de Uber y todas estas empresas,

esas empresas no funcionarían así si la gente no las consumiera.

Entonces a mí, el discurso me parece un poco barato,

de echar la culpa a esas empresas, de cómo hacen las cosas...

Cuando llego a casa y me pido un Glovo.

Pero si tan mal crees que es,

¿por qué sigues consumiendo? Claro. Kike.

La cosa, y la gran diferencia,

lo que no se puede es responsabilizar al consumidor.

El consumidor, al final, y sobre todo consumidores precarios,

como también somos nosotros,

que a la vez de empresarios y trabajadores,

también somos consumidores, al final iremos a lo más barato.

Porque estamos en el borde de la Navaja de Ockham, ahí.

Lo que se tiene que responsabilizar también es a la legislación.

O sea, si la ley permite... -Exacto.

...que haya este tipo de empresas

que machacan el entorno de cualquier manera,

pero de cualquier manera, es decir, contaminando,

sin aportar a impuestos,

machacando a los trabajadores...

O sea, coño, lo machacan todo, todo.

Y encima es legal.

Entonces lo que hace falta es legislar.

Eso sí, esperanza de que legislen, ¡una mierda!

Entonces entra en juego propuestas como las nuestras,

alternativas de consumo responsable y local. Fin de la historia.

Por ejemplo con el tema del Coronavirus,

nosotros hemos sido Servicio Esencial.

La gozada de pedalear, en abril,

sin coches, fue una maravilla. Con nadie.

El Día de la Madre llevé cuatro regalos a madres.

De gente, pedidos particulares.

Y sin poder yo ir a ver a la mía.

Muy fuerte, ¿no?

Entonces... En ese sentido, lo que hace falta es legislación.

Mientras, quien pueda, que aporte a otro tipo de consumo,

a otro tipo de empresas, que mercado alternativo lo hay.

Nosotros, por ejemplo, podría decir la gente:

"¿Cómo competís contra estas grandes de Libero, Uber, Glovo...?"

No lo hacemos, si lo hiciéramos, perderíamos.

Lo que hacemos es, al final,

somos una alternativa. Además, nuestra herramienta,

nuestro "market place",

donde tenemos restaurantes y tiendas locales,

forma parte de la Federación Europea de Ciclomensajería.

Estamos aliados, a nivel europeo,

con otras 30 y pico cooperativas,

y formamos, al final, un mercado alternativo.

Muy precario, que nos cuesta,

es muchísimo trabajo lo que hay detrás.

El resultado es igual: llega tu hamburguesa a casa,

pero desde otro sitio.

La gran diferencia es lo que hay detrás

de esas herramientas digitales.

Y que ese mensajero que está llegando,

igual, pues sí, cuando te lo puedo entregar yo,

igual llego algo más feliz, ¿sabes?,

porque aporto a un proyecto, a otro tipo de economía.

Yo quería abrir un chiquitito...

Con el tema del teletrabajo y el COVID,

está luego también el...

ese nuevo mundo, esa veda que se ha abierto

que es la conciliación familiar, en casa.

O sea, yo, por ejemplo, era yo currando desde casa,

la doña currando desde casa,

y luego mi hija, que por aquel entonces,

cuando la pandemia, el confinamiento, tenía un año,

que la verdad, bastante inútil la chavala,

pocas cosas sabía hacer,

y justo le dio por intentar abrirse la cabeza

con todos los picos de casa.

(IRÓNICA) Joder, en ese momento. Es bastante inútil.

Ni habla, anda, que parece que está borracha...

Se caga encima. Eso. Digo, niña, ya, ¿no?

Creo que... Búscale un trabajo.

Creo que es un bloque muy tocho, porque hay gente que vive sola,

que no tiene problema. Claro, por supuesto.

Lo que dices es total.

Esta nueva losa que cae encima de cómo estás,

porque no estas ni a currar,

ni a que la niña se intente abrir un tercer ojo...

Bueno, o sea... es que eso sería otro bloque, totalmente.

El bloque con filete familiar. Para tener en cuenta.

Sí, todo, digo, con estas jornadas imposibles

que podéis estar practicar vosotros como autónomos,

como autónomos y como empresarios,

y con las jornadas que practica la gente como asalariada,

luego se te quita la vida de todo.

Quiero decir que eso es endémico para toda tu vida.

Claro, a lo mejor ni puedes emprender un proyecto familiar.

(TODOS) Claro.

Yo no puedo tener ni un perro. Claro.

Porque no tengo ni tiempo ni dinero.

Ni un perro ni un polvo, Kike,

que eso sí que es un derecho fundamental, joder.

Bueno, eso a veces, pero...

Pero claro, entre pájara y pájara.

Bueno, dicho lo cual, chicos,

Álvaro y Kike, os despido,

porque damos paso a un vídeo.

Ha sido un placer contar con vuestro testimonio.

Aunque haya sido un poco sucinto,

pero habrá 2.0 de esta mierda...

Se puede, se puede.

¡Sí, se puede! ¡Pájara! ¡Vamos!

Y Comisiones Obreras, por favor,

más comisiones, y más obreras que nunca.

Ahora sí que sí. Eso es.

Muchísimas gracias. Damos paso al vídeo

que nos preparó Kilgor para...

Para la temática de hoy. Kil.

Así está la cosa.

Bueno...

Personajes delicatesen

que incorporamos a nuestra conversación,

ellos son nuestra Generación Z,

Jara, 23 años.

Publicista y becaria. Hola. Sí.

¿Cómo ves el panorama laboral?

Yo hablo del sector privado y del sector de la comunicación,

porque es al que pertenezco.

Y... Bueno.

Creo que respecto también un poco a lo que hablasteis,

es una situación, una mierda cubierta de purpurina.

Es muy difícil, muy complicado tomar conciencia de clase,

interiorizarlo, porque vas a una oficina preciosa,

manejas presupuestos de millones de euros...

Tenemos que despertar de eso, es un engaño.

Absolutamente.

Y Gonzalo, 21 años, mozo de almacén.

Gonzalo, ¿tú cómo respiras este ámbito laboral

del que hablamos, este panorama laboral?

Bueno, básicamente, sobre todo ETT, la mayoría,

y contratos que no superan los cuatro meses, como mucho.

Y tus compañeros, cuando estáis ahí en una ETT, y...

Quiero decirte, llegáis a coincidir efectivamente,

o no coincidís con algunos otros,

¿qué sentir común hay entre esa movida?

O sea, ¿hay un sentir de cambio?

¿Queréis reivindicarlo de alguna forma

o dices: "Esto es lo que hay"?

Es que, realmente...

Muy difícil también poder concordar con compañeros,

cuando estás en trabajo temporal,

porque los compañeros van entrando y saliendo.

Pero muy rara vez coincido más de un mes o dos

con un mismo compañero.

De hecho, la propia ETT varía los trabajadores

según le parezca a la empresa a la que ofrece el servicio.

Ya. Por lo tanto...

Poco se puede hablar realmente con compañeros.

Ahí... Eh...

Perdón. Perdón.

También se notan rivalidades entre ETT y empresa.

Que eso también se nota dentro del propio sector.

¿Creéis que el paro juvenil está motivado

porque, en parte, queremos currar de lo que nos gusta?

O sea, ¿nadie quiere ser cristalero ni currar en el campo?

A ver...

A nuestra generación creo que se le inculca mucho

el tema de la titulitis,

que tienes que sacarte una carrera,

para por la carrera, trabajar de lo que quieres.

Pero la realidad es otra, claro.

Y cuando tienes que salir a buscar trabajo,

lo más fácil, accesible para alguien de nuestra edad

son trabajos... que no hace falta una formación como tal.

Porque para los que hace falta formación,

ya tienen a alguien trabajando

y tiene experiencia para ello.

Ese es el problema de nuestra generación,

que no tenemos experiencia ni se nos otorga.

En tu caso, por ejemplo, Jara,

¿estás sobrecualificada? Sí.

Yo empecé siendo becaria hace dos años,

estuve contratada y ahora he vuelto a ser becaria.

Bueno, entonces esto, ¿cuál es tu frase estrella, Yago?

La que dijimos antes, precisamente, que hablábamos de...

Sí, está este dogma de la sobrecualificación.

O sea... No tenemos que acoplar los estudios a los trabajos,

sino los trabajos a los estudios.

No tenemos a gente sobrecualificada,

tenemos una economía de mierda que no absorbe a esa gente.

Tenemos un sistema laboral que no absorbe.

Entonces esa frase de: coges a un licenciado

que habla inglés y alemán,

llegas y dices: "¿Hablas inglés y alemán?"

Sí, "the pizza, without bacon or bacon?"

¿Eres ingeniero?, pues hazte un módulo de Turismo

porque hablas inglés y alemán.

No, quiero ser ingeniero, y aprendí dos idiomas

para buscarme mejor la vida en la ingeniería.

Y ese es como el mantra,

"tienes que estudiar lo que hay en tu país".

Joder, entonces acabaremos siendo todo turismo, obra y poco más.

Oye, hemos encontrado una serie de cosas,

hablando de Mierdajobs, ¿sabes?,

y las seleccionó Darío, precisamente a través, un poco,

de lo que te encuentras tú.

¿Qué te encuentras? Dime la noticia de esta semana

que más dijeras: "Pero por Dios...

Santo Cristo, ¿qué está pasando?"

¿La noticia o el mierdatrabajo que he encontrado más terrible?

Bueno, si quieres, la más terrible.

Yo quiero todo tetricidad, quiero salir de aquí

con la gente llorando.

No sé, por ejemplo esta semana encontré trabajos...

supercualificados, obvio,

tienes que tener, no recuerdo exactamente,

un ingeniero o algo así,

tenías que trabajar jornada completa a 52 horas la semana...

Ah, sí, es una jornada completa...

Completísima. O sea que el estatuto

de los trabajadores básicamente lo han cambiado

por el prospecto del Herbal Essence y dijeron:

"Ahora me invento la jornada". Las 50 horas, sí.

Y luego eran 800 euros al mes.

Brutos. Ah, 800 brutos.

Ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional,

porque como no se han leído nada,

aprovechan y tampoco han establecido el mínimo,

que ya está en 900, por cierto.

Tengo que decirte, Darío, ¿qué me trajiste, mi amor?

Sí, yo traje una cosita, bueno...

Un picoteíto de Mierdajobs que, vamos allá,

os pondremos unas fotitos. Dale.

Presentémoslo como se merece,

como tiene que ser. Vale. Sí.

En primer lugar, con 10 meses de prácticas,

25 horas a la semana, por un salario de 0 euros,

oferta para currar en el Teatro Real.

De la Bolsa de Prácticas de la Complutense.

Ahí lo tenemos. Qué mejor que currar diez meses

sin ver un solo euro,

donde está la Pirámide de Micerino.

Continuamos, el siguiente.

Teleoperador, jornada completa,

1.14 la hora, 200 euros al mes.

Para que luego vayas con malacara.

¿Quién te has pensado que eres?

¿Una persona de estos últimos 2000 años?

¿Tonto?

Continuamos.

Currar de camarero, de 12:00 a 02:00,

por 40 pavos al día.

Unos 35 céntimos a la hora.

Increíble, ¿eh? Ah...

Increíble. Un momentito, párate aquí.

No puedo, no puedo... Pínchame la foto, amorcito,

trabajador de redacción. Ahí está. El regidor lo pinchó perfectamente.

Por favor, quiero leer la síntesis, otra vez, de esto.

Y quiero que opinemos de la movida.

"Persona con experiencia y ganas de trabajar".

O sea, ya eso... Ganas...

Ganas.

"Mire, tengo experiencia, pero ganas desde luego que no".

"Con experiencia", repito.

Chicos, esto me parece... El repito...

Parece titular de El Hormiguero.

"En barra y sala". O sea, además no barra, barra,

quiero de pole dance. Bonita también.

De 12:00 hasta el cierre, que son las 02:00.

Bueno, con suerte, a las 23:00 puedes irte a casa.

"40 euros".

Lo ponen sin comas ni nada.

"Manejo de bandeja, buen trato",

claro, tienes que ser un poco amable.

"Rapidez", o sea: las queremos, esas cañitas,

las queremos, saliendo. Ojo, ¿eh?

Manejo de bandeja, buen trato, rapidez y concentración.

Mensaje desfigurado. Base de los Lakers.

Básicamente te piden lo que te piden para ser contender.

Bueno, solamente trabajas esos tres días.

O sea que 40 por 3,

serían 120 euros,

por 4 semanas que tiene el este, ¿qué más quieres?

¿Te estás quejando? ¡500 euros!

"Saber trabajar bajo presión". ¿Te quejas?

Y volvemos: "Abstenerse sin experiencia".

O sea...

Javi, tú que tienes empleados,

¿qué opinas de esta oferta de empleo?

Pues me encantaría poder coger alguien en esas condiciones.

Con muchas ganas... No me malinterpreten,

Me daría bastante vergüenza tener alguien trabajando así.

Encima exigirle experiencia.

Si alguien tiene experiencia,

no está dispuesto a aceptar eso.

O sea...

No sé, me parece increíble, la verdad.

Por ejemplo vosotros sois retail. Sí.

¿Tienes un trato de tú a tú con tus empleados?

Sí, claro. Sí.

Rollo: "Oye, buen rollo".

También la capacidad de entender las incidencias.

Porque pasa muchas veces. Sí.

Y más allá de eso, que eso es ilegal.

Sí, absolutamente.

Absolutamente. Al margen de...

la valoración moral que podamos hacer, es ilegal.

¿Cómo puede ofrecerse una oferta de trabajo así?

Sí. No lo entiendo.

La guinda del pastel es:

"con ganas de trabajar". Con ganas.

La atracción de Disney World de los niños del mundo.

Así, sonriendo. Con ganas de trabajar.

# Oompa Loompa. # Como vea que pones cara de mierda.

¿Qué le diríais vosotros, Jara y Gonzalo,

a la ministra de trabajo?

Que revoque la Reforma Laboral del 2012, a ver si cuela.

Dale, Jara. Que de alguna manera,

hay que regularizar...

Hablo del sector prácticas, es que no hay límite.

O sea, no hay ningún tipo de límite. Me he encontrado...

He hecho prácticas desde gratis,

hasta tener que recordarles que tenían que pagarme.

He hecho horas extras, infinidad.

Es que no está nada regularizado, es una jungla.

Es una jungla, o sea que el sector de prácticas,

que le echen una... Sí.

Sí, perdón, continúa.

Creo que también...

Es un poco injusto esto, pero creo que tenemos cierta responsabilidad,

nosotros y nosotras, las personas que optamos

a esos puestos de trabajo,

porque al final, la única manera real de romper esto,

creo que tiene que ser desde dentro. Absolutamente.

Además quiero decir...

Al final en qué se convertirá nuestra vida, Gonzalo,

¿en Netflix, trabajo, trabajo, Netflix?

O cuál es la rueda. (YAGO) Con suerte.

A ver, yo qué sé. Yo Netflix no tengo.

¿Te imaginas? Si puedes pagarte el Netflix.

Me estoy imaginando que me dices: "Yo Netflix no tengo",

o sea que solo es trabajo. No tengo.

Solo trabajo y duermo.

Pero no sé,

en el caso que quería comentar antes, en mi sector,

así para que... "soluciones" que puedan verse, en todo caso,

el real decreto de la Reforma Laboral del 2012

aprueba que las empresas y las ETTs

puedan funcionar como entidades colaboradoras

de los servicios públicos de búsqueda de empleo.

Es decir, ya no es directamente el Estado

el que te coloca a trabajar, por así decirlo,

sino que las propias empresas deciden si trabajas o no,

son ellas las que hacen directamente toda la...

todo el papeleo, por así decirlo.

El problema de esto es que

ni las empresas directamente prefieren contratar a una ETT

para que tenga trabajadores, cualificados o no, para ellos,

y que luego sea prescindible usarlos o no.

Eh...

Realmente, joder... No sé por dónde empezar tampoco.

No, total.

Voy a lanzar aquí el momento "Cuatro reyes magos"...

Si lanzas preguntas más sencillas. Lanzaré la carta de los reyes magos

a la mesa, también para nosotros.

Yo lanzaré mi "spanish dream" que es funcionaria,

pero de las que cobran mucha pasta y se pueden rascar bien.

Que hay bastantes, no vamos a engañarnos.

Bueno, yo quiero ser funcionaria de Playz.

Entonces ese es mi deseo,

pero si tenéis que ser realistas,

¿cuál sería vuestro deseo?, de cambios laborales.

Por intentar lanzar un mensaje de esperanza.

Yo diría que se aumente la inspección de trabajo.

Inspección de trabajo, sí, también lo pido.

Porque por mucho que se pongan leyes,

si no hay gente que mire que se cumplan,

nunca pasará nada.

Y no es tanto responsabilidad de la gente,

sino responsabilidad de que un Gobierno, un Estado,

tenga las herramientas humanas necesarias

para acabar con esto,

con el tema de los falsos autónomos,

con el tema de la temporalidad y las ETTs que comentaba,

con el tema de los becarios.

Eso, con una inspección de trabajo muy fuerte y con actuaciones,

se puede hacer.

Y luego, mi segundo, claro, mi segundo deseo,

la derogación de la Reforma Laboral.

Para empezar. Diría que esas dos serían.

Derogación de la Reforma Laboral. Las más importantes.

No tuvimos casi ocasión de comentar lo de "lost trade",

pero para quien no lo sepa, que ni lo saben en el INEM,

son los trabajadores, económicamente dependientes.

O sea, tienes que estar dado de alta como autónomo,

pero todo tu salario depende económicamente de ese empleador.

Y esos son los falsos autónomos.

Traducidos como los falsos autónomos,

en los que es el propio autónomo el que sufraga su gasto,

por así decir, y está contratado a la vez por el empleador.

Y ahí se pasa horas, noche y día, ve su vida pasar,

su hija ya en la universidad, el señor sigue ahí.

Por supuesto, si se pone malo y se va de vacatas, no se lo pagan.

Tu deseo y tu sueño, Javi.

El mío iría más orientado a la cuota de autónomos.

Yo también.

La cuota de autónomos, sobre todo cuando empiezas,

debe ir sujeta a algún tipo de variable.

Podemos discutir la que sea, pero algún tipo de variable.

No puede ser que pague lo mismo una persona que no factura

que una persona que factura millones.

Absolutamente.

Y, por ejemplo en nuestro caso,

cuando empezamos con la tienda,

que además de ser autónomos, éramos una sociedad,

estábamos obligados, desde entonces,

a pagar la máxima cuota de autónomos.

Dime tú, cómo emprendes un negocio,

teniendo que pagar la máxima cuota de autónomos.

¿Que entonces eran?

Eran 300 y pico de euros, ahora está en casi 400.

Es la máxima.

Yo, por mi derecho a trabajar pago 400 euros.

Tengo que pagar. Desde el día cero.

Pero recuerda que es un salvoconducto en Madrid,

a partir de hoy. Yo a día de hoy pago

gracias a Dios y puedo pagarlo, y encantado,

pero cuando empezamos no.

O sea, no tiene ningún sentido. Absolutamente.

Y hay autónomos que facturan infinitamente más que nosotros

y pagan la misma cuota que nosotros.

Creo que algún tipo de variable,

aunque no sea la facturación,

pero alguna variable tiene que haber

en esa cuota. Absolutamente.

Un deseo, Yago. ¿Te estás riendo?

Es que me encanta porque... Es que es cachondeo.

Suscribo cada palabra que dijo Alejandra.

¿Dejáis que me ponga un poco más futurista?

Total, sí, por favor.

Lo que dijo Darío, de: "vamos a retrasarlo cinco minutos".

Este despertador nunca se va a acabar.

En el mundo de la inteligencia artificial,

del "machine learning" de la robótica, etcétera,

no habrá trabajo para todos nunca.

Cada vez habrá menos trabajo para todos.

¡Genial!

O sea, intentar esto que comentasteis

es genial para acabar con la precariedad ahora mismo,

pero esto no va a parar,

siempre habrá ese paro estructural,

siempre habrá gente en el paro.

Entonces, reparto del trabajo.

O sea, menos horas, cobrando lo mismo,

o sea repartir las jornadas.

Al final, incluso, ni así habrá trabajo para todo el mundo,

dentro de 15 o 20 años, entonces aquí entra el...

el factor de Renta Básica Universal,

o algún tipo de sustento que tenga la sociedad

para que la gente tenga, por lo menos, una vida digna.

Sí, sí. No digo que puedas irte

de vacaciones o que tengas iPhone. Que puedas cargar el teléfono.

Que no sea con piedras. Exacto. Creo que ese mundo laboral

que se nos viene en las próximas décadas

pinta muy negro, para todo el mundo.

Entonces hay que buscar otro tipo de soluciones

que vayan más allá del simple hecho de tal.

Además no soy un fetichista del trabajo,

eso del trabajo dignificado, no. A mí tampoco.

A mí me dignifican las vacaciones. A mí también.

Entonces creo que... Las cuñitas de queso,

el buen vino, un buen polvete

después de la "golden hour" de la siesta y ya está.

Entonces, si tenemos máquinas

que pueden hacer las cosas por nosotros,

pues dejemos que las máquinas hagan las cosas por nosotros,

pero que los dueños de esas máquinas igual paguen unos impuestos

que nos hagan vivir a nosotros bien. ¡Putas máquinas!

Tú sí que eres un máquina, Darío.

Ciérranos este programa. Una cosita voy con él.

Sí, cómo no, dale, "go ahead".

Vivan los trabajadores de Playz.

¿Quieres ser tu propio jefe?

Bájale dos tonitos, bebé,

que la vida no es "El lobo de Wall Street",

salvo en algunos platós de televisión. No en este.

Esta cosa del capitalismo,

esta gasolina que alimenta los sueños,

normalmente es un poquito chusco,

suele ser la gasolina del coche de Alonso en 2014,

que no... No sé si os acordáis, pero no tiraba.

Pero esta cosita esconde una pequeña verdad

que es la de que a veces hay que intentar

buscarse las habichuelas por uno mismo.

Porque no todos los empresarios, como vimos hoy,

son mala gente, los hay buenos.

Entonces busca tus propias armas,

busca la manera en la que joder el Sistema.

Jode el Sistema desde dentro.

Sé el puto Caballo de Troya.

"Fuck the system!"

Y aprovechando todo esto, no a la economía sumergida.

Sé honesto, hay que pagar carreteras,

hospitales y todas esas mierdas,

para seguir manteniendo nuestra España.

Nos vemos en el próximo día,

que hablaremos de... # Porno, porno, porno.

# Porno sí, porno no.

# Esta titi, este titi, me lo follo yo. #

Nos vemos el próximo día, chicos. Gracias.

