La artista acaba de estar en El Hormiguero presentando su nuevo single: "Vivir así es morir de amor", una versión que Nathy ha hecho del clásico de Camilo Sesto. La cantante ha dicho que tenía en mente traer algo del pasado al presente, y que un día mientras se bañaba le vino a la cabeza el mítico tema. En ese momento pensó: "¿Cómo no me di cuenta antes de que esta es la canción que tengo que traer?"

"Tú ni habías nacido, ¿cómo te has ido tan lejos a por esta idea?", le preguntó Pablo Motos. "Realmente me fui muy cerca, porque yo siempre admiré esta canción por lo que me hace sentir, la progresión, los acordes, la armonía... Es como muy melacónlica." Peluso aprovechó para destacar que por algo es una de las canciones más cantadas en los karaokes del mundo.

Y es que como bien señala la artista de origen argentino: "hay muchas maneras de conectar con la gente a través de la música y no siempre tiene que ser con un tema que has escrito vos." Durante la entrevista Pablo quiso conquistar a Nathy por el paladar. El presentador le llevó un coulant de dulce de leche, conocedor de que este postre es uno de sus favoritos. "Este es el sexo que se puede mostrar en televisión a esta hora", exclamó Peluso mientras degustaba el relleno de dulce de leche que le habían llevado.

“"Quise traer una canción del pasado” - @NathyPeluso nos presenta su nuevo single, su versión de “Vivir así es morir de amor” de @CamiloSesto #PelusoEH pic.twitter.com/Z1ReDpvSkk“ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2021

Motos no dejó escapar la ocasión de hablar del polémico videoclip de la artista con C. Tangana rodado en la catedral de Toledo. Al respecto Nathy dijo: "Fue satisfactoria la sorpresa porque significó que la canción se estaba escuchando. Pensamos que la polémica iba a ir porque me agarraba por el pelo, pero no por la iglesia".

A colación del tema que Nathy acaba de estrenar, el presentador le dijo: "¿Has muerto de amor alguna vez?" "Muchas veces, y me encanta morir de amor y renacer de eso. Cada vez me enamoro más lento, pero sí que me gusta entregarme al amor, me enamoro constantemente de personas, de la música…”, contestó la invitada.

Viendo la predisposición de la cantante, Pablo aprovechó para tirar del hilo en el plano sentimental y le preguntó: "¿Cuáles son las virtudes que debe tener una persona para que te guste?" Ella no se cortó ni un pelo y aclaró: "Me gustan las personas grandes, que tengan sensibilidad emocional, comprometidas e interesantes." Además, señaló que cada vez le importa menos lo superficial de las personas. Y añadió que hay que "dejar de buscar gente linda y buscar gente linda adentro."

Aunque estéticamente admitió que se suele fijar en el tamaño en general. "No me gustan pelados, sí que se vistan bien, elegantes, no me gustan los peinados modernos... me gustan las personas clásicas", apuntó. Aunque para conectar realmente con esa persona necesita poder hablar de música: "que me ponga buenos discos, tener esa conexión musical... Normalmente, no conecto para enamorarme, si me enamoro me pongo de novia y olvídense de mí. Ahora estoy absolutamente en otra cosa, no estoy enamorada”, concluyó Peluso.