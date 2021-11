Luna Ki se lanza al punk con "Putón", su nuevo single

Luna Ki vuelve con una de esas propuestas que no deja indeferente a nadie. La joven artista barcelonesa, Luna Górriz, continua haciéndose su hueco dentro de la competitiva industria musical dejando claro por qué su sonido es diferente al resto. La cantante, conocida como Luna Ki, acaba de estrenar "Putón", un tema de rock construido sobre un ritmo vigoroso, con giros armónicos melódicamente complejos y solos de guitarra de Diddy Stain. Con una imagen suya, cual rock star, y un sencillo mensaje: "PUTÓN OUT NOW", así lo ha anunciado ella misma en sus redes.

Después de "Reggaetónki (FAKE)", "DOLPHIN", "Ganador", "Bolita" y su exitazo "Septiembre", con el que alcanzó más de 5 millones de reproducciones, Luna regresa con este nuevo temazo que nos pegará el subidón a todxs y que pretende introducirnos de nuevo en su particular imaginario. La artista, de origen cubano, que acostumbra a moverse como pez en el agua entre diferentes géneros, se atreve ahora con el punk. Neopop, reguetón, trap son estilos que ya ha tocado y que le encanta mezclar con letras sin filtros y libres de etiquetas.

"Putón" es un adelanto de su primer álbum, previsto para principios de 2022, un sonido totalmente renovado que sorprende por su frescura y versatilidad. Luna ya nos tiene acostumbrados a piezas únicas, que ella misma crea, y "Putón" es una muestra más de ello. Producido por Allnightproducer, "Putón" se ha compuesto a partir de la letra de "Plutón (mueve la Maraca)" – tema que ya aparecía en el primer EP de Luna, Unknown 2034 – sobre un beat de reguetón de Tito Kensito.

Amor, sexo, deseo, desengaño y libertad son los ejes principales sobre los que se vertebra su nuevo single. Luna recrea un mundo propio, Plutón: un cuerpo celeste que fue degradado de planeta a planeta enano, con el que se hace referencia a la historia de El Principito. En el libro, el protagonista tiene que cuidar de la rosa y de los volcanes; en la pieza, Luna elige una moto, un micrófono y una guitarra - tres elementos claros del empoderamiento: el viaje, la palabra y la música.

Todavía no podemos ver el vídeo oficial, dirigido por FAVELA, pero la artista ha anunciado que saldrá esta tarde a las 18:00 en su canal de Youtube. Promete ser un clip en el que la artista nos va a impactar con sus looks punk y su arte visual. Desde la discográfica aseguran que veremos a una Luna que se contorsiona y baila en su mundo y que quiere transmitir fuerza, frustración y optimismo en la búsqueda de un universo donde confluyen el amor y el deseo. Luna nos invita a explorar su planeta y a que le acompañemos en el viaje: "estoy en Plutón, te espero en la estación, me siento un Putón, en tu cara mejor."