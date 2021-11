"El tiempo todo lo coloca y cada uno lo hace como mejor puede, como sabe o como le deja la vida. No me apetecía hacer este disco y el confinamiento me acercó a las canciones que hice con El Canto", ha escrito en sus redes Dani Martín anunciando el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva por título: No, no vuelve. El cantante ha sabido jugar con las expectactivas que la gente tenía de ver de nuevo a una de las bandas históricas del pop en español, El Canto del Loco.

Recordemos el famoso teaser del taxi con el que parecía informar sobre un supuesto reencuentro. Al final Dani consiguió su objetivo: hacerse viral y alimentar aún más el hype en torno a dicho regreso. El madrileño ha jugado hasta el último momento con la esperanza de que el grupo volviera. De hecho, ese argumento ha sido el eje principal de su campaña de marketing, hasta el punto de llevarlo como título de este álbum de versiones.

“Ya disponible la preventa de las ediciones físicas de ‘No, no vuelve’, mi nuevo disco. Edición CD caja Deluxe y edición vinilo 180 gramos en https://t.co/xfbnbOnJFT pic.twitter.com/tAIue10ZEO“ — Dani Martín (@_danielmartin_) October 13, 2021

Pero según ha declarado el cantante a la agencia Efe, esa vuelta jamás se ha planteado en los 11 años que lleva separado el grupo. "Entre nosotros jamás ha existido una llamada de 'juntémonos' y para mí es bonito, porque significa que estamos disfrutando el presente que nos toca a cada uno", aclara Dani. "El Canto es mi vida, al menos forma parte de ella, y gracias a esa etapa hoy soy un poco o mucho de lo que me sucede. Yo tuve una banda que ahora es vuestra…", han sido las palabras de Dani en Twitter.

““No, no vuelve” ya disponible en https://t.co/xfbnbOnJFT



El tiempo todo lo coloca y cada uno lo hace como mejor puede, como sabe o como le deja la vida.



No me apetecía hacer este disco y el confinamiento me acercó a las canciones que hice con El Canto. pic.twitter.com/zSQERz2UzT“ — Dani Martín (@_danielmartin_) November 12, 2021

"Cuando terminas una relación de pareja necesitas una distancia y tiempo para volverte a encontrar y darte un abrazo", matiza el intérprete y compositor. Regresos o no aparte, el artista madrileño sabe que su banda se ha convertido en un icono intergeneracional. No solo la millenial, sino también entre quienes son considerados zetas. Las personas que han nacido en los 2000 suelen tener en su playlist éxitos como "Zapatillas", "Volverá", "Son Sueños" o "Peter Pan".

Algunas de ellas se encuentran dentro de este proyecto de versiones que cuenta con grandes colaboraciones como Leiva, Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz. El disco se compone en total de 10+1 canciones, porque para el final se reserva la explicación con 'No, no vuelve', una letra donde lo explica todo.

"Este disco es un homenaje al foro rosa, al foro azul y al foro verde. A David Otero, a Chema Ruiz, a Jandro Velázquez, a Iván Ganchegui, a Nigel Walker y a aquellos años locos. GRACIAS… y solo queda una canción", ha publicado en un hilo de Twitter el propio Dani. Esa canción que menciona puede que sea "Zapatillas", uno de los mayores hits de la banda que no se encuentra dentro de este nuevo álbum y que muchos reclaman. Además de las versiones, Martín ha anunciado que habrá gira por España. Un tour que seguro atrae a los millones de seguidores que sigue teniendo actualmente la banda.