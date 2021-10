Ya te recomendamos anteriormente las quince mejores películas de terror de la historia, y no de la mano de cualquiera, sino de un cinéfilo de corazón y apasionado de las experiencias fuertes, lo paranormal y el misterio: Eude. El freestyler ya nos contó sus aventuras con el tanatoturismo y los exorcismos y esta vez repasamos con él las entregas de terror de la cartelera actual para que sepas elegir bien cuál ver, ya sea en solitario o con tus colegas. O quién sabe, también acompañado de algún que otro amigo que no pertenezca a esta vida...

Tiempo

La entrega del director Shyamalan está dando mucho de qué hablar. "Este director levanta pasiones y odios a partes iguales, y Tiempo no iba a ser menos", dice Eude. "Dejando a un lado todos los aciertos y tropiezos de su filmografía, podemos decir que Tiempo no te va a dejar indiferente".

"Tiene momentos tristes, realmente dramáticos, momentos misteriosos y de suspense, el desenlace es difícil de predecir pero no es tan descabellado como parece en un principio. El tráiler ya cuenta bastante, al menos lo suficiente para que su sinopsis llame tu atención", añade el cinéfilo, para concluir con que esta película es todo "un acierto". "Más allá de todo, me parece una película digna y de la cual no sales del cine con la sensación de tirar el dinero. Me alegro que Shyamalan haya encontrado su sitio, desde La visita todo son aciertos".