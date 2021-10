"Easy on me" es el primer sencillo de Adele tras seis años de silencio. La artista británica vuelve a la carga con la publicación de este single y el anuncio de que sacará su cuarto álbum de estudio, 30, el próximo 19 de noviembre. Una noticia que sus millones de seguidores han recibido con enorme alegría. La cantante bromeó hace unos días con que sacaría un disco de drum and bass para "fastidiar", pero nada más lejos de la realidad. El primer tema del álbum es una balada a piano tan desgarradora y profunda como esas a las que Adele nos tenía tan bien acostumbrados antaño. Por lo que no es de extrañar que 17 minutos después de su estreno, el vídeo ya iba por más de medio millón de reproducciones.

“El nuevo video de #Adele lleva medio millón de reproducciones en 17 minutos. ��“ — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) October 14, 2021

Mucho se ha especulado durante estos seis años de silencio sobre su situación personal y su salud. Se hablaba incluso de una vorágine de tristeza en la que podría estar sumida la cantante y que la llevaría a un consumo de alcohol sin medida. Ella misma ha reconocido en su última entrevista para Vogue que solía tener resacas los lunes y que "cada día empezaba a beber más temprano. Mi primera carrera de urgencia al supermercado (en el confinamiento) fue para comprar Whispering Angel (vino rosado) y kétchup”.

Por otra parte, su tenso divorcio y la muerte de su padre no ayudaron en absoluto a su estabilidad emocional. La artista ganadora de quince premios Grammy y un Óscar escribió en un comunicado, difundido por ella misma el 13 de octubre, que todos esos acontecimientos se verían reflejados en su nueva música. La cantante explicaba que se encontraba en "un laberinto de absoluto desorden y confusión” durante el proceso de creación de 30.

“He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra”, reconocía Adele. Contaba también que 30 había sido su válvula de escape durante "el período más turbulento" de su vida. "Cuando lo estaba escribiendo, era ese amigo que venía con una botella de vino y comida para animarme."

"Easy on me" es un tema compuesto por ella misma y el mismo productor detrás del éxito "Hello". El videoclip vuelve a ser dirigido por Xavier Dolán, el cineasta canadiense que también se encargó del vídeo de "Hello", por lo que ambos guardan un parecido estético más que razonable. Una pieza de cinco minutos y medio de grabación que ya se ha situado en el top ten de tendencias en Youtube.

Es una balada intensa en la que habla de como vivió el divorcio en 2019 del empresario Simon Konechi, con el que estuvo dos años. “Sé indulgente conmigo, todavía era una niña”, dice en la canción. “No hay espacio para que algo cambie cuando estamos tan profundamente anclados en nuestros caminos. No puedes negar cuán duro lo intenté. Cambié quién era para ponernos a ambos primero, pero ahora lo dejo", canta.