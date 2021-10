Chechu, el artista revelación que llega de la mano de Paula Cendejas

A lo mejor su nombre todavía no te suena, pero Chechu está detrás de algunas de las canciones de artistas tan relevantes como Belén Aguilera, Edurne o Cepeda, entre otros… Compositor, músico y cantante, Chechu se une ahora Paula Cendejas en un nuevo sencillo que lleva por nombre "Joan". Hablamos con ambos artistas justo en el momento de su lanzamiento.

Se conocieron hace tres años por un amigo en común y desde entonces son "uña y carne", según cuenta Paula. Ha sido su guitarrista y acaban de sacar este temazo juntos. Chechu, a pesar de sus 22 años, tiene una amplia formación musical. El pasado mes de abril publicó su primer single junto a Daniel Sabater, "Cute", y en estos momentos se prepara para lanzar su álbum debut.

Dice que ya lo sabía, pero que le sigue sorprendiendo el nivel de esfuerzo y dedicación que exige la música. Actualmente es su pasión y por eso está dispuesto a darlo todo por ella. Estamos expectantes por conocer su trabajo completo y ver todo lo que el artista revelación tiene por ofrecer.

P: ¿Cómo y cuándo empezaste en esto de la música?

Chechu: Empecé de muy pequeño tocando la guitarra y dando clases en el conservatorio y la música fue mi pasión desde entonces. Más tarde tocando en las bandas de varios artistas fue cuando conocí más a fondo todo el mundo de la música.

P: ¿Es necesario tener un rodaje previo antes de lanzarse a la aventura en solitario?

C: Ayuda mucho conocer el mundo desde dentro y cómo funcionan los artistas y cómo se manejan sus proyectos y estoy súper agradecido de poder haber formado parte de ellos el tiempo que lo hice y aprender de todos ellos.

Paula: No lo creo, ahora mismo, después de la pandemia está todo mucho más amplio y abierto, no hay un camino fijo. Cuando haces las cosas como te gustan, lo tienes claro y sabes por donde ir, las cosas salen.

P: ¿Qué importancia tiene la formación en la carrera de un artista?

C: En mi caso agradezco tener la formación que tengo y me ayuda en muchas ocasiones, pero hay muchísimos artistas sin formación musical que logran cosas increíbles. No creo que sea imprescindible, pero nunca está de más.

Paula: Creo que es muy importante formarse y estar preparado para lo que pueda venir, pero hoy en día es todo tan válido que no necesitas tener una formación para poder dedicarte a la música. Desde mi punto de vista, si tienes la suerte de, sin tener formación, poder llegar a dedicarte a esto está genial, pero creo que luego es trabajo de uno formarse. En mi caso me estoy formando poco a poco, con la experiencia y clases de canto, de baile...

P: ¿Cuándo decidiste que era el momento de emprender tu propio camino?

C: Lo que me hizo empezar mi camino fue el querer contar mis propias historias también, ya que como compositor te dedicas generalmente a ayudar a otros a contar sus historias de la mejor forma posible.

P: ¿Cómo os conocisteis?

C: Nos conocimos ya hace más de 3 años y fue para acompañarla en un evento como guitarrista, un día súper bonito.

Paula: Por medio de un amigo en común, porque necesitaba un guitarrista. Nos conocimos e hicimos buenas migas. Al tiempo me dijo que quería cantar en directo y que quería componer, así que le dije que se viniera un día conmigo a una sesión de composición. A partir de ahí fuimos uña y carne. Un día me dijo que escuchara su música, y le dije que hiciésemos algo, que hiciésemos un tema juntos.

P: ¿Por qué has elegido “Cute” para estrenarte?

C: Me parece una canción que define muy bien lo que quiero contar y lo que soy, es una palabra además que me lleva siguiendo mucho tiempo y me gusta mucho.

P: ¿Qué tal colaborar con Daniel Sabater?

C: Increíble, le mostré la canción sin conocernos y le encantó y ya después de grabarla trabajamos en más cosas juntos y tenemos una relación súper guay.

P: ¿Qué otras colaboraciones veremos en tu primer disco?

C: Eso de momento es secreto, pero seguramente alguien más se deje ver.

P: Dinos algo que hayas descubierto de la industria musical que no sabías.

C: En realidad es una cosa que ya sabía pero que siempre sorprende y es el nivel de exigencia, esfuerzo y dedicación que hace falta para poder dedicarte a esto, y lo mucho que se nota cuando la gente trabaja movida por su pasión.

P: ¿Cuál es tu opinión acerca de las polémicas declaraciones de J Balvin sobre los Grammy?

C: Pienso que la opinión de una figura tan grande y tan representativa de la industria como es J Balvin es para tener en cuenta. Desde luego tiene motivos para reivindicar la falta de representación de la música latina hispanohablante. Las formas y el cómo criticarlo para mí son un poco duras, pero el fin y el motivo me parece que está completamente justificado.

Paula: Estoy a favor de apoyar el reguetón, el género latino, la música latina. Ahora mismo es el género más importante y creo que es necesario darle la voz que necesita en unos premios que no dejan de ser Latin Grammy. Igual que apoyamos otro género más tradicional como el bolero, creo que tiene que haber más categorías relacionadas con la música latina y con el reguetón. Debería de haber uno para música español, puestos a pedir.

P: Hace unos años los productores estaban en la sombra. Ahora parece que se empieza a reconocer su trabajo. ¿Crees que la faceta de compositor está suficientemente reconocida?

C: Parece que poco a poco el nombre de los productores va saliendo más a la luz y es algo que celebrar. Por ejemplo, en este "Joan" con Paula Cendejas, el productor Lucas Otero aparece como artista principal también. Creo que hace falta dar visibilidad al trabajo de la gente que crea la música tanto como quien la interpreta. En el caso de los compositores la lucha está un poco más apagada pero poco a poco iremos ganando reconocimiento, estoy seguro.

Paula: Es una profesión muy desconocida y si ya el productor está tan en la sombra, el compositor muchísimo más. A nivel producción y composición hay muy pocas mujeres, son todo hombres, y tenemos que apoyarnos y dar visibilidad. Queda mucho curro por hacer.

P: ¿Qué piensas de todos aquellos que tras la pandemia culpan a los jóvenes de casi todos los males?

Paula: Yo creo que no es cierto. Hay que tener dos dedos de frente y razonar, tengas la edad que tengas. La culpa no es de todos los jóvenes. Hay gente más adulta que la lía, hay que ser razonables y consecuentes con lo que vayas a hacer.

P: ¿Crees que somos una generación "de cristal" o este término no se ajusta para nada a la realidad?

Paula: Creo que en cierto modo sí, pero porque hay mucha más información. Estamos más abiertos a pararnos a pensar y decir cómo me siento y por qué me siento así. Antes pensábamos que estaba mal llorar o enfadarse, y ahora estamos en un punto de inflexión en el que es válido y está bien hacerlo. Llegar a ese punto de sacar tus emociones y lo que te cabrea. Antes estaba mal visto, pero si lo dices con educación es algo que se tiene que comunicar.

P: ¿Qué próximos proyectos tienes?

C: El single "Joan" con Paula Cendejas y seguro que muy pronto saco algo más que tengo ya preparado, pero habrá que esperar a saber lo que es...

P: Ahora estoy muy emocionada con la colaboración con Chechu, con “Joan”. Y después tengo más música para finales de octubre. De cara a final de año vienen colaboraciones muy lindas y el año que viene llegará mi álbum. Estoy empezando a ver conceptos, quiero que sea diferente al EP. Estoy en la búsqueda.