La gala Met sigue dando que hablar y esta vez no por los impresionantes modelitos que lucen sus invitadas e invitados, no. La protagonista de los titulares está siendo la no asistencia de la cantante Nicki Minaj. La artista estaba dentro de la codiciada guest list como asistente a la gran noche de la moda que todos los años, excepto el pasado, se celebra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero finalmente la intérprete decidió no acudir a la cita por no cumplir con los requisitos que la gala exigía a sus invitados.

El protocolo Covid establecía la obligatoriedad de la mascarilla durante el evento y contar con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Unas medidas que se están extendiendo en la mayoría de eventos que se empiezan a retomar en medio mundo con la intención de evitar nuevos brotes de la enfermedad.

Así explicó Nicki el motivo de su ausencia

Ante las preguntas de sus seguidores sobre su no presencia en el evento, la rapera quiso dar las explicaciones oportunas a través de sus redes sociales. El motivo principal era que ella no se iba a vacunar solo para ir a la gala, ya que consideraba que todavía no tenía suficiente información sobre las vacunas. Razones que no todos supieron entender. "Si me vacunan, no será para el Met. Lo será una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo. Usen la mascarilla con 2 hilos que agarra bien su cabeza y cara."

“They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one ��♥️“ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Pero esta no fue la parte más polémica. Lo que muchos critican es el argumento que ha usado Minaj para justificarse en un segundo tuit. Nicki sostiene que un amigo de un primo suyo, que vive en Trinidad, se quedó impotente tras recibir la vacuna y eso le ha hecho replantearse si ponérsela o no. "Sus testículos se han hinchado", aseguraba Minaj en Twitter. Razón que la cantante ha utilizado para pedir a todas aquellas personas que le critican por no vacunarse, que acepten su decisión y que no la acosen.

"Mi primo en Trinidad no se vacunó porque un amigo se la puso y se quedó impotente. Sus testítulos se inflamaron. Su amigo estaba a semanas de casarse pero su mujer canceló la boda. Así que sólo puedo rezar por él y asegurarnos de sentirnos seguros de nuestra decisión y que no sea por presión social", dijo textualmente la solista.

“My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied“ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

La cosa no acaba aquí. Resulta que la artista había dado positivo en una prueba de coronavirus que le hicieron recientemente, aunque no sabe si lo contrajo preparando su actuación para los premios MTV VMA, que no llegó a producirse, o rodando un videoclip. El caso es que este positivo le obligó a estar en cuarentena lejos de su familia. Así lo confirmaba en Twitter: "¿Sabéis lo que es no poder sostener en brazos a tu bebé durante una semana? ¿A un niño que solo está acostumbrado a su madre? 'Vacúnate', me han dicho. Drake acaba de decirme que él contrajo el coronavirus estando vacunado, así que tranquilizaos todos." Unas palabras que en su día hicieron resurgir el debate entre pro vacunas y anti vacunas.

“3 lies in a row from huge news platforms. I cited my young child as why I didn’t want to travel. But notice how NONE of them mentioned that? Ask yourself why that was. pic.twitter.com/vQjorbKCCO“ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Tras el revuelo que han causado las declaraciones de Nicki y las posteriores noticias publicadas en varios medios a colación de sus tuits, la rapera que rara vez se calla, ha publicado otro mensaje en el que acusa a las plataformas de cambiar su versión. La artista estadounidense ha querido aclarar que no es una negacionista, que es consciente de la pandemia y que recomienda a todos sus seguidores que se protejan contra la covid, incluso les ha llegado a recomendar quese vacunen. De hecho, ella misma admite que si quiere empezar su gira, más tarde o más temprano, tendrá que vacunarse.