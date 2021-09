ColdPlay confirma su colaboración con BTS en 'My Universe'

Los rumores sobre la posible colaboración entre la famosa banda de K pop y la banda de pop británica llevan mucho tiempo sonando y los fans de ambos ya comenzaban a tensarse. Su constante interacción en redes, incluso durante el estreno de su reciente vídeoclip: "Permission To Dance Challenge", no hacía otra cosa que aumentar el hype creado en torno a la supuesta colaboración.

Por eso no es extraño que el anuncio oficial por parte de ColdPlay haya desatado la locura en las redes. El nombre del grupo se ha situado entre las principales tendencias de Twitter, pues la gente no deja de comentar las ganas que tienen de escuchar el tema que han preparado juntos.

En los últimos meses BTS y ColdPlay se han visto en numerosas ocasiones, incluso en entrevistas. Esperemos ver muy pronto el resultado de su unión. Ya sabemos también la fecha de estreno del tema. Si no hay cambios de última hora, se espera que la canción salga el próximo 24 de septiembre. Para disfrutar del álbum completo habrá que esperar un poco más, pues el lanzamiento está programado para el 15 de octubre. “My Universe” se había publicado anteriormente como el track número 10 del disco Music of the spheres.

El single también cuenta con una versión física en exclusiva para Corea del Sur cuya preorden en Weverse se abrió a las 10.00 p. m. en Seúl. Según declaraciones de ARMY, los ejemplares limitados se agotaron en 10 minutos. Así lo han confirmado ambos en redes sociales.

El 9 de septiembre, el líder del grupo, Chris Martin, y los siete integrantes de BTS conversaron en una entrevista para YouTube Released por el lanzamiento de una versión especial de “Permission to dance”.

Un anuncio muy original La confirmación ha llegado por medio de un video oficial que lanzó ColdPlay mediante "Alien Radio FM", su dinámica de concepto para su álbum con un alfabeto ficticio "spheric" idioma extraterrestre, que pertenece al planeta 'Epiphane' de la banda. La traducción del código, 'Coldplay x BTS My Universe'. Los artistas han afirmado además que 'My Universe' incluye letras escritas a mano entre Coldplay y BTS. “Si compran el CD, cassette, y disco vinilo de la canción "My Universe" de #coldplayxBTS en la página de Coldplay, la banda plantará un árbol ���� pic.twitter.com/dDt3b2C3WM“ — Nicolle⁷ ◡̈ �� (@nicolle971_) September 13, 2021 Los fans de ColdPlay confirman que este lenguaje "alien" fue creado por el mismo grupo hace tiempo y hace referencia al álbum que sacarán. El track, cantado en inglés y coreano, ha sido escrito por Coldplay y BTS y está producido por Max Martin. “#MyUniverse // Coldplay X BTS // 24 de septiembre // Reserva & pre-guarda ahora// https://t.co/UWIzeFRITR ❤️♾⭕️ @bts_bighit @BTS_twt pic.twitter.com/CLMMaV7uok“ — Coldplay ES���� (@coldplay_es) September 13, 2021