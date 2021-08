DONDA sale a la luz sin la aprobación de su autor: Kanye West

El 22 de julio del año pasado era la fecha en la que los fans de Kanye esperaban su nuevo álbum: Donda. Pero la publicación del último trabajo del artista se ha hecho esperar y ha estado rodeada, desde sus inicios, de especulaciones, morbo y mucha polémica.

Finalmente el álbum ha visto la luz este domingo, pero al parecer sin la autorización del artista. Así lo ha confirmado esta madrugada el propio West a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Universal publicó mi álbum sin mi aprobación y bloquearon 'Jail 2' para que no estuviera en el álbum", ha escrito el rapero en mayúsculas en su cuenta.

No es la primera vez que West se enfrenta al sello discográfico con el que actualmente trabaja. Al parecer la canción "Jail pt 2", con DaBaby, originalmente no estaba disponible cuando el álbum se publicó por primera vez en los servicios de streaming el domingo por la mañana, aunque estuvo disponible más tarde.

El pasado jueves, en Chicago, el cantante hizo su última presentación pública, West listening party, la cual tampoco estuvo exenta de polémica. Además de representar en medio del estadio Soldier Field una réplica de su hogar de infancia con una gran cruz coronando la casa, el rapero se subió al escenario acompañado de Marilyn Manson y DaBaby, dos compañeros de profesión muy criticados este año: uno por asalto sexual y el otro por sus declaraciones homófobas. Ambos colaboran en el nuevo álbum del artista: Donda.

Según ha publicado Variety, el álbum cambió drásticamente durante el transcurso de los eventos de escucha: uno en Las Vegas, dos en Atlanta el 23 de julio y el 6 de agosto, y el último este jueves en Chicago. La selección de canciones ha cambiado varias veces. Vocalistas destacados como Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug, Pusha T, el difunto Pop Smoke, Baby Keem, Jay Electronica, Kid Cudi, Lox y muchos otros aparecieron en diversas versiones. Sin embargo, durante el tercer y más reciente evento, los feroces versos de Jay-Z sobre "Jail" fueron reemplazados por nuevos versos de DaBaby, lo cual provocó numerosas críticas.

Además, en el momento del lanzamiento del álbum, un “Jail Pt. 2 ”que aparentemente acredita a DaBaby por su nombre real, Jonathan Kirk, apareció en la lista de pistas de Spotify pero se bloqueó y no se pudo reproducir, algo que suele ocurrir cuando la canción no ha sido autorizada legalmente para su reproducción debido a un conflicto de derechos de autor o alguna complicación similar. Sin embargo, la canción se pudo reproducir más tarde.

¿Será el DONDA definitivo?

A pesar de todo, Donda ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales, como Spotify, Youtube, Apple Music, Amazon Music y más. El nombre de la madre del rapero, que murió en 2007, da título al disco que llega casi dos años después de su noveno álbum de estudio, Jesus Is King. Polémicas aparte, los seguidores del rapero defienden al artista y alaban los 108 minutos y las 27 canciones del disco.

Además de Jay-Z y DaBaby, este último trabajo de West presenta numerosas colaboraciones, como The Weeknd y Lil Baby ("Hurricane"), Travis Scott ("Alabado sea Dios"), Young Thug y Pop Smoke ("Tell the Vision" ), Kid Cudi ("Moon"), Pusha T, Roddy Ricch y Ariana Grande ("Donda"), y más.

Conociendo a Kanye es posible que esta versión lanzada oficialmente del álbum no sea la definitiva. Recordemos que West continuó remezclando y regrabando elementos de su álbum “Life of Pablo” de 2016 durante semanas después de su publicación.