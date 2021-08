Se define a sí misma como una persona luchadora y trabajadora, así que no es de extrañar que esa pasión haya llevado a Almudena Ruiz a convertirse en una de las artistas emergentes más prometedoras del panorama musical actual. La cantante, procedente de Granada, comenzó realizando covers en su canal de YouTube de temas como "Me vas a ver" de Beret. Poco a poco fue abriéndose paso en la industria y desde 2020 hemos podido escucharla en "Cuando se quiere de veras", "Si te busco" o "Enero". Ahora se sumerge de lleno en el verano con "Punta Cana", un lanzamiento que cuenta con la presencia de David Otero y Chus Santana entre el equipo encargado de su creación.

Te metes de lleno en el verano con el lanzamiento de “Punta Cana”. ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo surgió el proyecto?

Almudena: Este proyecto nació de una forma preciosa. David Otero es amigo de la familia y un día surgió el tema de hacer algo juntos y le pareció una muy buena idea. A los días tuvimos una videollamada para ver qué tipo de música quería y qué temas íbamos a elegir. Entre toda esta conversación él me pregunta qué para tener algún tema sólido le dijera cual era mi sitio favorito de vacaciones y yo le dije que Punta Cana. Sorprendentemente a los pocos días me llamó y me dijo que la canción finalmente se iba a llamar así porque era el gancho perfecto para el verano.

Iván Torres, Chus Santana y David Otero forman parte de “Punta Cana”. ¿Cómo fue trabajar junto a ellos?

Almudena: Trabajar junto a ellos es una maravilla, son unos grandes artistas y muy muy trabajadores, con ellos el trabajo es muy fácil y la inspiración llega sola. Espero que haya muchas más oportunidades de trabajar juntos porque para mí ha sido un sueño hecho realidad.

"Me hace muy feliz ver que cada vez hay más mujeres en la industria" Eres originaria de Granada. ¿Crees que tus raíces te han influido a la hora de crear música? Almudena: Creo que todo lo que he vivido hasta el momento influye en toda mi música. Las vivencias (aunque con 20 años no sean muchísimas) me han ayudado mucho a reflejar lo qué sentía en cada letra qué he cantado. Artistas como Lola Indigo, Ana Mena, Vanesa Martín, India Martínez, Pablo López y Pablo Alborán proceden de Andalucía y llevan su tierra en las venas. ¿Qué rasgo crees que compartís los andaluces y que no tienen el resto de artistas de la península? Almudena: Diría qué la pasión y el amor que tenemos hacia nuestra tierra, la sangre andaluza corre por nuestras venas y la trasladamos a cada cosa que hacemos y a cada paso que damos. Has estudiado Artes Escénicas y comenzaste en la industria subiendo covers a tu canal de YouTube. ¿Crees que las redes sociales te han ayudado a ampliar tu público? ¿O crees que habrías llegado al mismo puerto sin tener tanta presencia en ellas? Almudena: Las redes sociales a día de hoy son la herramienta más fácil para llegar al éxito y para que la gente conozca todo el trabajo qu se hace. Sobre todo en estos tiempos de pandemia era casi lo único que teníamos para comunicarnos y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento. Cuando eras pequeña, ¿quiénes eran tus referentes a nivel musical? Almudena: De pequeña escuchaba muchísimo a Malú, David Civera, David Bisbal… casi toda la música que escuchaba era española y me encantaba ir cantándola por toda mi casa y a toda mi familia. ¿Crees que cada vez tenemos más referentes femeninos en industrias que durante años han sido dominadas por el sector masculino? Almudena: Totalmente, me hace muy feliz qué cada vez haya más mujeres en la industria y sobre todo en la del reguetón, porque antes era un sector únicamente de hombres y ahora hay muchas mujeres haciendo temazos y estando en las mejores listas de música del mundo. Es un camino difícil por la sociedad en la que vivimos, pero poco a poco todo está yendo a mejor. ¿Consideras que la música urbana está viviendo su mejor momento? ¿O crees que el boom aún está por llegar? Almudena: Siempre puede llegar algo mejor pero considero que ahora mismo la música urbana está siendo muy bien recibida y es de lo que más se escucha. Me encanta que todo esto vaya creciendo y mejorando porque cada vez las canciones son más especiales, más diferentes y más verdaderas.