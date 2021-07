Sabemos que, aunque a muchos les cueste reconocerlo, a todos nos encanta un buen drama cuando vemos una serie. Si eres fan de los institutos americanos en los que la chica rubia sale con el tío más guapo y después nada es lo que parece, esto es para ti. O mejor dicho, Cruel Summer (@cruelsummer) es para ti.

La serie cuenta la historia de Jeanette, una adolescente que vive en un pequeño pueblo de Texas. Todo cambia cuando se empieza a obsesionar con Kate Willis, la chica rubia popular de la que os hablaba antes. Sin embargo, cuando salta la noticia de que Kate ha desaparecido, todos culpan a Jeanette. ¿Por qué? Pues porque ahora ella es la chica popular al apropiarse de la vida de Kate: mismo look, mismos amigos y mismo novio.

Te aseguramos de que la serie protagonizada por Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutiérrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano y Sarah Drew no va a dejar a nadie indiferente.

Con motivo del estreno el próximo 6 de agosto (Prime Video), charlamos con Chiara Aurelia (@chiaraaurelia), protagonista de la serie, sobre cómo se enteró de que iba a participar en Cruel Summer, la dificultad de interpretar a un mismo personaje que cambia radicalmente a lo largo de la serie y los momentos más divertidos del rodaje.

P.- La serie se desarrolla durante 3 veranos de los 90, pero tú eres del 2002. ¿Qué diferencias hay entre ser un adolescente ahora y hace 10 años?

R.- Es curioso, la verdad. Hay un montón de diferencias, sobre todo, con la tecnología, la forma de vestir y la música. Los nacidos en los 90 veían más la tele y compraban sus películas favoritas. Ahora no pasa. Sin embargo, también hay muchas cosas en común y te das cuenta que no hemos cambiado tanto. Ser un adolescente ahora y en los 90 no ha cambiado tanto, es cierto que hay una evolución que nos afecta a todos, especialmente a las mujeres, cuando crecemos. De los 15 a los 17 es un mundo, yo he cambiado muchísimo. Bueno yo, y creo que la mayoría de mis amigos también. Vivir esta experiencia junto a los personajes de Jeanette y Kate y ver cómo evolucionaban con el tiempo también fue algo muy guay. Espero que a todos los que vean la serie también experimenten el crecimiento de estos personajes.

P.- En el instituto, ¿tú eras de las populares o de las tímidas?

R.- Pues creo que la serie es bastante fiel a lo que yo era en el instituto. Creo que, al final, todos somos personas y que hay un punto medio. Yo estaba en ese punto, había partes de mí que me hacían más friki pero otras me hacían sentir genial conmigo misma. Así que una mezcla, como Jeanette. He cambiado más en el último mes que en el último año.

P.- Me acuerdo de una conversación que Jeanette tiene con su madre y le dice que no es popular. ¿Crees que nos obligan a encajar en la sociedad?

R.- ¡Sí! De hecho, hay un montón de presión para que seas lo que otros esperan de ti. Algo que yo defiendo como actriz y como persona es que todo aquello que te hace especial también te hace ser diferente de los demás. Así que esto es para todas las chicas jóvenes que intentan cambiar: os estáis equivocando. En la realidad lo mejor que puedes hacer es ser tú misma. Cuanto más lo intentes y cuanto más te fuerces más difícil es será volver a quien eras. Todos somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos y maravillosos, sé que es muy difícil porque todos queremos encajar en los estándares de belleza, vestirte bien, quieres ser guay, tener una pareja, tener amigos populares. Creo que todo eso sobra, hay demasiadas personas geniales que no encajan y que nos estamos perdiendo.

"He cambiado más en el último mes que en el último año" P.- Y ¿qué hace tan especial a Jeanette? R.- Creo que algo muy, muy especial de Jeanette es que en el 93 se muere de ganas de explorar el mundo y creo que esa felicidad es genial. Todos hemos disfrutado viéndola. Y es muy duro cuando vemos que, poco a poco, pierde ese sentimiento genuino porque está perdiendo una parte de ella. A ver si a medida que avanza la serie va recuperándola. ¡Tenéis que ver la serie! P.- Sabemos que se rodó durante la pandemia, ¿qué es lo más divertido que os pasó durante el rodaje? R.- Tengo tantas, pero tantas historias que contar. Nos lo pasamos genial. Además, yo soy súper bromista entonces durante los rodajes gasté un montón de bromas. Y se convirtió como en una competición. Llegó un punto en el que había unas 500 pegatinas de mi cara rulando por el set, hay vídeos en los que me asustan en mi tráiler... Te puedo asegurar que nos lo pasamos súper bien rodando la serie. Eso seguro. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Cruel Summer (@cruelsummer)“ “ P.- ¿Quién crees que será el protagonista favorito en España: Jeanette o Kate? R.- Siendo sincera creo que ninguna. El favorito tiene que ser Vincent. Creo que no hay nadie que no le encante Vincent. El actor que interpreta el personaje es la persona más maja y más amable del mundo. Es una persona genial. E, innegablemente, es la única persona de toda la serie que no tiene defectos. Yo soy Team Vicent. Si me preguntas por Jeanette o Kate, te diría que dependiendo de la persona las opiniones cambian. Es lo que hace que la serie sea divertida, en realidad. Seguro que va a haber Katers y Jeanetters. P.- ¿Fue complicado interpretar a 3 Jeanettes diferentes? R.- Sí, fue bastante difícil. Creo que era un reto dejar claro cada etapa y darle humanidad al personaje. También era importante enseñarle a la audiencia que seguía siendo la misma, pero con características diferentes llevadas al extremo. Jeanette experimenta unos cambios drásticos a lo largo de esos 3 años. Para mí, lo complicado fue aislar a cada Jeanette para interpretar cada versión, pero manteniendo su personalidad en todas ellas. P.- La serie también trata sobre salud mental, ¿crees que nuestra generación está más concienciada al respecto? R.- Sí, de verdad que sí. O al menos espero que sí lo estemos. Creo que la salud mental es muy importante y que no hablamos sobre ella tan a menudo. Sobre todo, porque a veces vemos a alguien pensando que es súper feliz, pero, muchas veces, no es la realidad. Hay un montón de problemas de salud mental que vemos representados en la serie porque los personajes se tienen que enfrentar a ellos. Espero que nuestra generación esté más informada y que sea capaz de reconocer lo que nos pasa y se dé cuenta de que es algo normal que a cualquiera nos puede pasar. Ojalá todos sigamos aprendiendo al respecto y ayudando a los demás.