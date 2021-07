No es la primera vez que Dani Martín habla sobre su propia salud mental tan abiertamente. De un tiempo a esta parte, el cantante no para de dejarnos mensajes muy significativos sobre la importancia de cuidarnos y revisarnos interiormente. Un tema que muchas veces pasa bastante desapercibido o al que tratamos de restarle importancia, casi como si no estuviese ahí.

El pasado junio, Dani habló acerca de su experiencia con el psiquiatra. “El lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz”, confesó el ex líder del Canto del Loco. Con esta palabras el artista pretendía normalizar un tema que a día de hoy sigue siendo tabú: recurrir a ayuda profesional cuando uno no se encuentra bien, ya sea psiquiátrica o psicológica.

Además, hace una semana, Dani volvía a tirar de Instagram para hablar de los complejos. "Hoy me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos. Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo", comenzaba diciendo Martín junto a una foto con la que dejaba al descubierto su pecho.

"Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta. Mucha gente creerá: ¿pero éste que lo tiene todo cómo puede tener complejos? Pues los he tenido y los sigo teniendo, cada vez menos. Me apetecía enseñaros mis tetitas de cabritilla, así las he llamado yo siempre", continuaba el cantante que aplaudía a toda esa gente que era como quería ser. En su día estas palabras ya calaron entre sus seguidores y muchos le agredecieron el gesto.

Ahora, el exvocalista de El Canto del Loco ha vuelto a acumular miles de likes y comentarios con esta nueva reflexión. “Vaya año de aprendizaje: se me rompió el motor, se me pincharon las ruedas, se me oxidó todo por querer ir en marcha todo el rato y no saber disfrutar de estar parado”, comienza el texto al que acompaña un selfie suyo con mascarilla negra.

A través de esta publicación, el artista pretende subrayar la importancia que tiene parar de vez en cuando y estar solo con uno mismo. Dani reconoce que él llevaba un par de décadas con la actitud de seguir rodando y no hacer nunca una pausa demasiado larga entre medias. “Qué agradecido estoy a la obligación que la vida me ha impuesto. Me rompiste el coche, me lo paraste en un desierto sin agua, sin sombra, sin nadie. Sólo conmigo, con el que hacía 20 años que no estaba, ¿cómo iba a querer si no me quería a mí?”, admite Martín.

“Tengo miedo, mucho miedo, tengo sed, quiero caminar, correr, enamorarme, querer de verdad, atreverme, olvidarme de gustar a todos, acariciarme a mí, al imperfecto, al real”, indica el artista sobre lo que desea para el mañana, mientras desvela lo peligroso que ha sido éxito para él. “Qué peligroso es el éxito y vivir sólo en él y no tener otra vida donde también resida tu autoestima. El éxito es una droga. Quiero ser feliz también abajo, no solo en la nube.”

Para el artista es tan necesario y normal acudir al psicólogo o al psiquiatra para arreglar la mente, como llevar el coche al taller cuando se estropea. Por eso ha añadido estas desgarradoras palabras, en forma de metáfora, sobre su proceso de terapia. Dani Martín dice que su coche olera a él. "Estarán todos mis trastos y mis verdades por el suelo. A veces se estropeará y volveré a parar para arreglarlo con amor, sin juicio por haberlo roto, sin exigencia. Tengo las manos llenas de grasa y me encanta", así concluye el texto que ha recibido el apoyo y los aplausos de miles de seguidores y de algunos compañeros de profesión, como Pablo Alborán o Barei, entre otros.