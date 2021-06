Dos generaciones, una conversación, seis colores y una bandera para documentar los 40 años de la historia LGTBI en España. Así llegó a Playz Nosotrxs Somos, la serie documental que con motivo de la semana del Orgullo traemos de nuevo a la actualidad. Junto a artistas de varias disciplinas como Rizha, Bob Pop, Cristina Lizárraga, Ricky Merino, Daniel Marrero, Raquel Pola o Valeria Vegas, analizamos las diferentes temáticas que se abordan a lo largo de los siete capítulos que conforman el proyecto audiovisual estrenado a finales de 2018 y que puedes volver a ver en RTVE Play.

Si todavía no te has puesto frente a los episodios que forman parte de Nosotrxs Somos, quizás deberías saber que no solo recorren la historia del movimiento LGTBI en España desde principios de la década de los 70 hasta nuestros días, sino que además lo hacen empleando las voces de protagonistas de todas las edades y condiciones: desde históricos del colectivo como Armand de Fluvià y Jordi Petit, hasta el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Ambrossi y Javier Calvo ('Los Javis'), pasando por jóvenes youtubers e influencers como Jedet, The Tripletz, Gominuke y Tigrillo.

El camino a la igualdad

El primero en sumarse a la reivindicación LGTBI ha sido el escritor Bob Pop. "No me dejaron entrar en el local, aquí no nos gusta la pluma me dijeron, con un discurso plumófobo, de aquí no entran maricas", comenzaba explicando haciéndose eco de una de las frases que se pueden ver en Verde. El camino a la igualdad. "Curiosamente pertenecer a un grupo oprimido no exime de ser igual de opresor, detrás de todo eso hay machismo y un desprecio a las mujeres".

“La bisexualidad no existe. Esto me lo han dicho incluso personas del colectivo", confesaba Rizha. "Me decían que es una fase y que me consideran una traidora de la homosexualidad”. Lejos de ser algo irreal, sucedió en 2010 y puedes conocer la historia que hay tras estas palabras en Violeta: la revolución lesbiana.

Quizás conozcas a Daniel Marrero como Danielote, uno de los iconos más acalamados de la generación Z en redes como TikTok. "Las mujeres transexuales bajan un peldaño, nosotros lo subimos, a nosotros se nos acepta por eso, pasamos a ser hombres, no necesitamos explicaciones. Ellas necesitan dar explicaciones de porque han renunciado a algo que durante la historia de la humanidad ha sido un privilegio". Descubre la historia completa en Naranja. Cuerpos diversos, derechos iguales.