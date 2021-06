Â¿CÃ³mo ha llegado Anitta a ser la artista mÃ¡s poderosa de Brasil?

La respuesta es sencilla y la da ella misma en una entrevista para la edición mexicana de la revista Forbes: "Yo fui mi propia manager por 10 años… y hubo una razón: Como, normalmente, la gente al mirar a una chica nueva, joven, que canta, baila y es sensual, siempre subestima su talento o lo que puede hacer o saber sobre el negocio, durante 10 años yo comandé mi carrera, tomé todas las decisiones y estrategias.”

Así es como Larissa de Macedo Machado, conocida por todos como Anitta, creó y impulsó su propio negocio. Porque para ella la música es eso, un negocio. "El artista, el cantante, es un producto. Es como si fuera una bebida, un perfume o un teléfono; es decir, algo que que vas a vender. Tienes que pensar en todos los aspectos positivos y negativos de las estrategias y cómo van orientadas a las audiencias”, destaca.

Larissa es plenamente consciente que para alcanzar el exito una marca tiene que desarrollar estrategias acordes con cada mercado. Es decir, no es lo mismo lo que demanda el público en Brasil, que lo que demanda en España o Estados Unidos. Ella ha sabido amoldarse a todos los mercados. Por eso, su fama y su poder no se queda solo dentro de las fronteras brasileñas. En su país natal es la artista más reproducida en todas las plataformas musicales, pero fuera también ha logrado grandes éxitos, especialmente en América Latina. A nivel internacional es reconocida como una de las voces más influyentes de la música por Billboard.

La revista Forbes afirmaba que su fortuna rondaba los 100 millones de dólares, pero luego rectificaron y publicaron que la cantidad no era tan exagerada. La fortuna de la cantante se sitúa actualmente entre los 20 y los 40 millones de dólares, y eso es gracias al duro trabajo, esfuerzo y perseverancia que pone Anitta en cada uno de sus trabajos.

Macedo sabe lo importante que es rodearse de los mejores para llegar a otros mercados. Motivo por el cual ha colaborado con grandes artistas internacionales como: J.Balvin, Becky G, Fred de Palma, Ozuna, Maluma o Sofía Reyes y Rita Ora. Su talento y su ojo empresarial la han llevado a lo más alto. “Vengo desde abajo. Todo lo que he logrado se debe a mi trabajo. Lo hice solita", afirma. Ahora sus temas acumulan cientos de millones de reproducciones y sus seguidores en todo el mundo no paran de crecer.

De hecho, hace menos de un mes de su última colaboración con Lunay. El cantante puertorriqueño de reggaetón presentó la canción “Todo o nada” junto a Anitta, como uno de los hits dentro de su nuevo álbum; El niño.

Una de las 100 personalidades más influyentes del mundo según Time

En 2020 fue reconocida como una de las “Mujeres Poderosas” de Forbes Brasil, por su capacidad de emprender y el talento para expandir su marca, y, en febrero de este año, la revista Time la eligió como una de las 100 personalidades más influyentes del futuro. "Por eso, si decido bajar la montaña en bikini, no es porque me quiera presentar como mala o porque quiera enseñar mi culo; el mensaje es simple: estoy empoderada, soy dueña de mi cuerpo y de mi propia vida. Y, aunque haga eso, sigo mereciendo el respeto como la mujer de negocios exitosa que ha roto las barreras de mi propio país. No tengas miedo de lo que piense la sociedad: es un mensaje de que lo que la mujer quiere, lo puede hacer”, declara Anitta.

La artista es consciente del poder que tiene y de cómo su ejemplo puede influir en otras mujeres, que como ella, quieran romper las barreras que la sociedad les pone en su camino. De momento ha conseguido romper barreras, que parecían inquebrantables en su país, y muchos tabúes que las mujeres siguen sufriendo dentro de la industria, empezando por el tema de su sexualidad.

Es tal su éxito en Brasil, que Netflix ha publicado recientemente una serie documental sobre la vida y obra de la artista. Bajo el título "Anitta: de Honório para el mundo", el documento audiovisual hace un repaso por su exitosa carrera empezando por la ciudad que la vio nacer, Honório, ubicada al norte de Río de Janeiro. Si aún no lo has visto, ¿a qué esperas?