Â¿QuÃ© es lo que mÃ¡s nos gusta de nuestros padres?

Tras el éxito de madres e hijas, y abuelos y nietos, llega el Focus de padres e hijos. ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Qué es lo que más les une? ¿Cómo entienden ellos la masculinidad? ¿Dónde creen los hijos que estarán cuando tengan la edad de sus padres?

Nos acompañan Fernando Sánchez, estudiante de Economía, y Nancho Sánchez, economista del Banco de España; Adrián Ortiz, escritor y fotógrafo, y su padre Juan Francisco Ortiz, educador medioambiental; Sergio Domingo, influencer y tiktoker, y su padre Michel Domingo, soldador; Xavi López, estudiante de ADE y Máster en Finanzas Internacionales, y su padre Siro López, periodista deportivo. ¡Vamos al lío!

¿Qué relación tienen?

"Tenemos una relación que va por épocas, depende de cómo estoy yo emocionalmente, si estoy súper feliz me abro a contar más cosas a mi familia que quizá no contaría, pero también depende de cómo esté emocionalmente el padre", comienza Fer.

Nuestro tiktoker de referencia Sergio Jurado, reconoce que la relación que tiene con su padre "siempre ha sido muy fraternal". Aunque desde que están en las redes el vínculo entre ellos es todavía mayor: "Es como mi manager, me lleva los números, me dice qué vídeo ha ido mejor y cuál peor, está ahí apoyándome siempre". Pero, como siempre, no todo es idílico en esta vida. "Yo me divorcié de su madre cuando él tenía 12 años y tuvo una época un poquito rebelde, le tuvimos que dar caña, pero bien", recuerda Michel.