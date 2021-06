Ahora que estás en plena selectividad y a las puertas de la Universidad, con todos los nervios que esto conlleva, ¿cuántas veces habéis escuchado la frase: 'De mayor quiero ser influencer' o 'Me encantaría vivir como l@s instagramers'? A lo mejor has sido tú mismo quién ha pronunciado estas palabras o quién se lo ha planteado alguna vez. Si por casualidad, ha habido algún momento en que esta idea ha sobrevolado tu cabeza, mejor que te la quites cuanto antes de encima, porque la mayoría de influencers que sigues no viven de ello. Ellos y ellas, como tú y como yo, saben que la carrera de influencer/instagramer/youtuber o tiktoker puede ser más corta incluso que la de un futbolista. Son plenamente conscientes de que las cosas pasan de moda y que la fama o los followers son efímeros.

Por eso, muchos de ellos ya están preparando su plan B o plan A, estudiando una carrera que en un futuro les pueda dar un trabajo distinto al de crear contenido para las principales redes sociales. Son muy pocos los que consiguen obtener de estas plataformas una remuneración estable. Quizás por eso comienzan carreras universitarias o ciclos formativos, porque saben que el aprendizaje y la formación es fundamental en esta vida. Si eres de los que ahora mismo está en plena época universitaria o se está preparando para la EBAU, seguro que ya sigues a muchos de los nombres que vas a leer a continuación.

Paula Gonu o Darío Eme hache, por ejemplo, ya son graduados. Paula es graduada en Publicidad por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Dario completó la carrera de Periodismo en Getafe. Ambos han sabido vincular sus estudios con lo que ahora hacen, que en resumidas cuentas es comunicar.