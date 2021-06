Lo acaba de anunciar el propio streamer a través de stories. "Estoy bastante mejor en general, así que hoy vamos a hacer un directito muy especial porque desde La Velada no he hecho casi nada y se me están acumulando las cosas. Va haber gente que me va a despedir", bromeaba Ibai.

Después de 'La gran velada', la polémica con el positivo en Covid de The Grefg y la trágica muerte de su colega el streamer Gabriel Chachi, Ibai se había tomado unos merecidísimos días de descanso del frenético ritmo que exige el streaming para poder asimilar bien todos estos acontecimientos. Pero el conocido youtuber no puede estar mucho tiempo sin darnos contenido, por eso dice que hoy vuelve a Twitch por todo lo alto: "con muchísimas cosas que se me han ido acumulando" y con un invitado muy potente; el artista internacional Rauw Alejandro.

“Decidle, decidle hoy en su cara que no aguantáis una historia más con Todo de Ti pic.twitter.com/EgprZN8pma“ — Ibai (@IbaiLlanos) June 3, 2021

"Hoy vamos a hacer un Subatón. Vamos a estar aquí todo el día en steaming y vosotros decidiréis cuanto dura. Me apetece mucho, la verdad, sobre todo si venís de buen rollo y con ganas de pasarlo bien. Nos cantamos hasta unos temitas si queréis", decía un animado Ibai.

¿En qué consiste el reto Subatón? Es un juego de palabras entre maratón y subir contenido. De ahí surge la palabra Subatón, una especie de maratón del streaming. Se ha puesto de moda en los últimos meses y se trata de estar varios días en directo sin parar, al menos hasta que el contador que ponen los propios streamers llegue a cero. El público decide el tiempo que el streamer está en directo "hasta imagino que un límite, y sino, pediré ayuda a Barbecue mientras duermo", afirma Llanos en su cuenta de Instagram. El streamer anuncia que tiene tantas cosas pendientes por hacer y comentar, que ve necesarias varias horas de directo. Pero, ¿hasta dónde llegará la emisión? ¿Cuántas horas se pasará en directo?

El récord ahora mismo lo tiene el streamer estadounidense Ludwig Ahgren, quien ha logrado retransmitir en directo durante 31 días seguidos, en un esfuerzo de más de 700 horas en las que ha logrado superar los 271.000 suscriptores, adelantando a Ninja, otro prolífico streamer conocido por los videojuegos que hasta el mometo ostentaba el primer puesto. Ahgren decidió empezar la maratón de emisión con el objetivo de superar un récord de suscriptores establecido por él mismo. Ludwing empezó a retransmitir su vida en directo hasta lograrlo. Se había puesto como meta 31 días y justo fueron 31 días exactos los que tardó en alcanzarlo. El día 13 de marzo, cuando empezó su aventura, Ahgren tenía solamente 1.730 suscriptores, según el portal de estadísticas Twitch Tracker. Un mes después tenía 200.000 suscriptores más. ¿Cuántos logrará Ibai?