Lo duro que fue ser Yoli de Los Serrano y Carlitos de Cuéntame

“Mi primer beso fue con 10 años y lo vio toda España” o "Mi infancia está en RTVE a la carta, la puedes ver entera", son dos frases pronunciadas recientemente por Sara Brasal, más conocida por su papel de Yoli en Los Serrano, y Ricardo Gómez, más conocido como Carlitos en Cuéntame Cómo Pasó. En su día le pasó algo parecido a Joselito, que bautizaron como niño prodigio y luego pasó lo que pasó. Y es que alcanzar el éxito tan pronto no tiene que ser fácil.

Sara y Ricardo comparten más cosas de las que en un principio puede parecer. Ambos dieron sus primeros pasos televisivos siendo todavía unos niños y los dos saben lo que es ser conocido cuando todavía ni te has dado tu primer beso. Ricardo apareció por primera vez en Cuéntame con 7 años y Sara con solo unos pocos más, con 10. Hace un par de semanas Brasal fue la invitada del podcast 'Estirando el chicle', presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, en un programa dedicado a cómo afecta el éxito televisivo a edades tan tempranas. La madrileña desgranaba lo mal que se lo habían hecho pasar. Su caso, además, era un poco más especial. “Yo venía de que mi hicieran bullying en el cole", subrayó la actriz. Brasal hizo el casting para Teté, pero le dieron el papel de Yoli, una niña gordita que sufría acoso en la serie. Con los años, ha sabido ver que hay personajes "que no son de princesita, pero que llenan mucho más".

"Después de salir en la tele, la misma persona que me hacía bullying venía preguntarme: 'Oye, ¿qué va a pasar mañana?'", apunta Sara. Experiencia muy similar a la que cuenta Ricardo Gómez: "Cuando volvía del colegio con mi hermano, todos los días me decían, por mi pelo rubio y largo, que era una niña muy bonita", comentó el actor en El Hormiguero sobre lo que le decían las vecinas. "Le decía a mi hermano que yo no era una niña y que, si las podía responder, pero él me decía que las dejara. Pero siguieron diciéndomelo y hubo un día que no lo pude evitar, me bajé los pantalones y y les dije que no era una niña", recordó Ricardo en el programa de Antena 3. Lo siguiente que recuerda el actor es el "collejón" que le soltó su hermano mayor.

Sara, por su parte, relata como en su momento le dejaron fuera de la gira del grupo Santa Justa Klan. "Mi madre se enfadó más que yo. No me dieron ninguna explicación, supongo que era una cosa de guión", afirmaba con dudas la actriz. "Yoli no podía cantar: 'Yo paso del amor', porque el amor pasaba de ella", explicaba con humor Sara. A lo que Carolina Iglesias respondía: "Hay una mano negra que se llama patriarcado."