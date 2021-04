La creadora de '365 días' defiende su película y se define a sí misma como feminista

La autora detrás de uno de los mayores y más criticados éxitos de Netflix en los últimos tiempos sale en defensa de su obra. La polaca Blanka Lipinska, creadora de '365 días', acaba de conceder una entrevista en exclusiva a Cosmopolitan donde, además de adelantar que habrá segunda parte de la película, cuyo rodaje está a punto de empezar, matiza las intenciones reales que tiene el guión del que es en gran parte responsable.

Como artífice de la saga literaria, que hace años fue todo un éxito en Polonia, responde al aluvión de críticas que en su día generó la película. Lo cierto es que su estreno ha provocado un gran revuelo en redes, algo que no pasó con la trilogía de libros que han sido un éxito de ventas en Polonia. Un millón y medio de ventas en su país de origen avalan la historia que Netflix llevó a nuestras pantallas.

El relato sigue la estela que en su día marcó la rentable '50 sombras de Grey'

'365 días' cuenta como un joven y atractivo capo de la mafia siciliana se obsesiona con una mujer, también muy atractiva, a primera vista. Después de este fortuito encuentro, decide buscarla, secuestrarla en su mansión y le da un plazo de un año para enamorarse de él. Han sido varias las voces y las asociaciones que se han levantado en contra del mensaje de romantización del secuestro y del abuso que transmite la película. Además, gran parte del público considera que la película denigra exponencialmente a las mujeres.

Sin embargo, su autora defiende justo lo contrario. Dice que el relato lo escribió casi como algo terapeútico, pues se encontraba en medio de una relación en la que no se sentía deseada. "Viví sin sexo durante más de un año, frustrada y enfadada. Pero todavía muy enamorada. Para compensar de alguna manera esa falta de pasión en mi relación, leía libros eróticos, decenas de ellos", explica.

De esa frustración nació la trilogía que escribió en su día sin ser escritora. "Soy una profesional de las ventas, he trabajado en ello casi toda mi vida", aclara. También señala que los hombres actuales han perdido un poco su masculinidad y que eso no gusta en absoluto a su público. "A las mujeres les gustan que sean fuertes y masculinos. Por eso nosotras escribimos sobre esos hombres y a vosotras os gusta leer sobre ellos", apunta Blanka.

Lipinska cree que se debería entender que la suya no es una película para niños o niñas, sino que es una novela erótica dirigida a un público adulto. Y por otra parte, destaca que los cuentos de Disney transmiten mensajes mucho peores, ya que promueven la idea de mujer dependiente de un "principe azul" que la mantenga. Cree que sus libros transmiten justo lo contrario. "No necesito al príncipe azul, porque soy yo misma quien escribe mi propio cuento... Animo a las mujeres a hacer lo mismo. A querer la independencia, a no tener miedo, a querer desarrollarse, a quererse a sí mismas, porque solo así serán plenamente felices y seguras", un modelo que según sus palabras pretende promover a través de su literatura, a pesar de que muchos no sean capaces de verlo.

A los críticos con su trama, les lanza el siguiente mensaje: "Si alguien después de leer mis tres libros sigue pensando que estoy glorificando modelos negativos, estaré encantada de sentarme a discutirlo. Pero solo después de que haya leído toda la historia de principio a fin", concluye.