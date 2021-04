Estas son las carreras con más y con menos salidas laborales

A las puertas de que dé comienzo la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), son muchos los jóvenes que se enfrentan a la decisión de qué carrera estudiar. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Una carrera me garantiza el trabajo de mis sueños? ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Hacia dónde quiero enfocar mi futuro? Seguro que todas estas preguntas están sobrevolando tu cabeza en estos momentos, y lo cierto es que no hay una respuesta exacta para ellas. Aunque lo que si podemos saber, basándonos en los datos publicados por diferentes informes este 2020, es cuáles han sido las carreras con mayor y menor empleabilidad.

¿Cuáles son las carreras que ofrecen más oportunidades laborales? Según los datos publicados por Adecco, la compañía internacional de recursos humanos, "los titulados universitarios siguen siendo los candidatos más demandados por las empresas en sus ofertas de empleo". Lo que quiere decir que una persona con un título universitario va a tener más salidas laborales que una persona que no lo tiene. En 2019, Adecco publicó un informe en el que decía que "el 38,8% de las ofertas ha recogido entre sus requisitos que el candidato cuente, como mínimo, con una titulación universitaria". Además de esta titulación, si se cuenta con un máster o postgrado, las ofertas de empleo, y por tanto las posibilidades de conseguir un trabajo, aumentan hasta un 42,7%. Dentro de las titulaciones de empleabilidad alta estarían ADE y la mayor parte de las ingenierías tecnológicas, como Ingeniería Informática o Telecomunicaciones. Según el informe de Adecco, Administración y Dirección de Empresas (ADE) es la carrera con más ofertas laborales en nuestro país, ya que el 10,6% de las ofertas de empleo publicadas solicitan tener esta titulación. Esto ocurre desde hace varios años. De hecho, en 2019 el porcentaje de ofertas subió 1,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, convirtiéndose en la carrera que más creció dentro de la oferta de empleo. “Yo cada vez que me levanto a las 7 de la mañana sabiendo que estoy en segundo de bachillerato y en 8 semanas es la EBAU: pic.twitter.com/CwnS7vQJTF“ — ��Irian (@iriaanc) April 6, 2021 Por ramas de conocimiento, son las titulaciones de Ciencias Jurídicas y Sociales y las de Ingeniería y Arquitectura las más solicitadas por las empresas. Entre las dos aglutinan casi 8 de cada 10 ofertas de empleo en nuestro país. Por otra parte, la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) publican todos los años el U-Ranking, Indicadores Sintéticos de las Universidades Españolas. En la última edición, la correspondiente al año 2020, un año atípico y marcado por la pandemia, han incluido un apartado acerca de la empleabilidad, en el que se destacan los estudios y universidades con mayor índice de inserción laboral. Para realizar este análisis, han recogido los datos de afiliación a la Seguridad Social de los egresados en títulos de grado y ciclo (licenciaturas y diplomaturas) en el curso 2013-2014, publicados por el Ministerio de Universidades en el Informe sobre inserción laboral de los Egresados Universitarios, de 2019. “hemos llegado a esa época del año en la que ebau y bachillerato son tendencia cada día, y ahora este año lo tengo que hacer yo pic.twitter.com/9SMTfSfya3“ — laia�� (taylor’s version) (@stardustlaia) April 6, 2021 Una de las conclusiones a las que llega dicho informe es que, por ramas de enseñanza, las que tienen una mayor tasa de afiliación son: Ingeniería y Arquitectura (77,7 %) y Ciencias de la Salud (76,8 %). Al final del ranking se encuentran Artes y Humanidades (57 %). También son estas dos ramas las que tienen mayor adecuación de lo estudiado al trabajo, aunque con gran diferencia a favor de Ciencias de la Salud (86,6 % y 68,3 % en el caso de Ingeniería). Respecto a la base media de cotización, repiten las mismas ramas: Ingeniería y Arquitectura, 28.894 euros; y Ciencias de la Salud, 28.286 euros. Siendo más específicos, si queremos saber qué estudios tienen más salidas, el informe de la Fundación BBVA y el Ivie señala que Medicina (91 %), Óptica y Optometría (90,2 %), Podología (88,9 %), Protección de la propiedad y las personas (88,6 %) e Ingeniería informática (88,4 %) son las carreras con mayor índice de inserción laboral. Sin embargo, Bellas artes (50,5 %), Relaciones internacionales (51,1 %), Conservación y restauración (53,3 %) y Literatura (53,5 %) se encuentran entre los campos de estudio con menos inserción laboral.