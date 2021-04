Estamos acostumbrados a que Karol G sea trending topic con cada tema que lanza al mercado. Sin embargo, ahora la colombiana lo ha sido tras plantar cara a todos aquellos haters que comentaron los últimos cambios en su cuerpo con multitud de faltas de respeto. Una situación que la intérprete de "Tusa" no quiso pasar por alto y que comentó abiertamente durante una entrevista ofrecida a Infobae.

"Yo decidí no ser esa artista inalcanzable, sino ser esa artista que es como yo y que me representa. Entonces, para que esa artista sea como yo y me represente, pues tiene que ser real. Yo soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso, a veces estoy arreglada y otras no. Entonces, esto me da una posición. Hace como dos años que yo dije: "¿Vamos a sumar a que la gente siga teniendo una vida superficial o vamos a normalizar lo que debería ser normal?"", comenzaba explicando.

"Hace unos días puse una foto en mi Instagram, en la que estaba mostrando que me había comprado un carro y estaba muy feliz y emocionada. Pero, al otro día, los encabezados eran: “Karol G muestra su celulitis”. Y yo decía como: "¿En serio estamos en el 2021, un año dónde supuestamente despertamos a tantas realidades, y todavía estamos haciendo encabezados de esos, como si tener celulitis fuera algo de otro planeta?. Es como: "Ok, tenemos que revisarnos un poquito"", concluía.

"Sé que estoy gordita, pero también que soy muy inteligente" No contenta con su respuesta, Karol G también quiso mostrar la otra cara de la moneda al contar, abiertamente, los comentarios positivos que recibe con cada publicación que lanza en sus redes. "¿Pero sabes que es súper lindo? Me escriben cosas como: "Si Karol G tiene celulitis y no le importa mostrarla, ¡pues ya!". Y yo estoy como: "Ok, dentro de todo está llegando el mensaje". Y de muchas formas. Yo en la cuarentena estaba subidita de peso... ¡Quince kilos subí! Pero nunca me escondí: la gente me veía porque siempre seguí subiendo fotos en las redes sociales". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)“ “ "Y había muchos haters, había muchos comentarios, había mucha gente hablando... Así que grabé un video diciendo: "Ey, tranquilos que yo en mi casa tengo espejo. Yo me veo todos los días. Yo sé que estoy gordita, pero también sé que estoy ricota, también sé que estoy bien mamacita, también sé que soy súper bichota y también sé que soy muy inteligente". Y otras cosas que son las que, realmente, deberían importar", añadía a la publicación.