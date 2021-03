Broncano, Dani Mateo y Vaquero: "Los machos alfa de la tele" a los que Emma Zafón acusa de invisibilización

"Gracias a estos señoros pensé que mi aportación al trabajo era irrelevante, circunstancial incluso, y que no merecía estar hablando sobre la historia que yo misma había creado. Llegué a sentirme una impostora y una egocéntrica por reivindicar mi autoría sobre el libro, qué cosas", declara Zafón en su cuenta de Twitter. No iba a salir y me lie, es el título del libro que la periodista publicó en su día junto al DJ Chimo Bayo. La polémica estalló esta mañana en Twitter, aunque se trate de algo que supuestamente sucedió en 2016. Ahora la periodista asegura que su autoría fue ignorada por varios medios y profesionales de la comunicación.

“Pues ya toca decir esto:

Lo último que sospechaba en 2016 cuando sacamos 'No iba a salir y me lie' es que mi tiempo, mi esfuerzo y lo que viene a ser MI AUTORÍA estaba condenada a ser totalmente invisibilizada por los principales machos alfa de la tele en este país.



HILO �� pic.twitter.com/TucsMfUqLC“ — Emma Zafón (@EmmaZafon) March 8, 2021

La polémica se hizo aún más grande cuando la escritora abrió el siguiente hilo. En esta publicación, Zafón detalla que se ignoró su coautoría en los programas de televisión donde se presentó el libro como Late Motiv, El Hormiguero o el Yu de Dani Mateo.

“1. VAQUERO en El Hormiguero:

Mucha coña con que Chimo Bayo ha sacado un libro pero ni se preocupa en mencionar que detrás de ese proyecto hay una joven de 29 años que llevaba desde los 27 trabajando en el proceso de documentación y redacción. pic.twitter.com/jasTvglm2e“ — Emma Zafón (@EmmaZafon) March 8, 2021

“De no ser por Chimo, a quien adoro por encima de todas estas mierdas, habría acabado renegando de la novela por sentirla expropiada y ajena.



Así que nada, un saludo y me coméis el coño, falsos aliados de los cojones.“ — Emma Zafón (@EmmaZafon) March 8, 2021

De hecho, Emma no se calla y da incluso nombres y apellidos a las personas que la ignoraron. Según sus palabras, el primer culpable sería el cómico Vaquero, que en El Hormiguero, programa en el que participa, solo mencionó a Chimo Bayo como autor. "Chimo Bayo ha sacado un libro", decía durante su monólogo sin ni siquiera nombrar a Zafón.

En el programa de Buenafuente: Late Motiv, Chimo Bayo decía: "He sacado un disco y ahora otro y entre medias he sacado un libro gracias a una chica, que me llamó un día con una idea, Emma Zafón, le mando un beso muy grande porque esta novela no habría sido posible sin ella". A lo que Broncano responde con gracia: "Habría sido imposible pero tú manejas el word, ¿no?" "Sí, lo que pasa es que yo soy un poquito más cuento", responde Chimo. "Ella ordena las cosas, ¿no?", le contesta inmediatamente Broncano. Comentario que no ha sentado nada bien a su autora.

“Entre sentirte irrelevante e impostora y llamar a un tipo gilipollas por no quererte entrevistar creo que hay varios estados emocionales seguramente más sanos y acordes a la realidad. No te parece?“ — Germán Aparicio (@GerAparicio) March 8, 2021

La periodista también ha querido dejar constancia de que en el programa que Dani Mateo dirigía en Vodafone You no se la quiso ni recibir: "Se portó como un pedazo de gilipollas negándose expresamente a que YO PARTICIPARA EN LA ENTREVISTA SOBRE MI PROPIO TRABAJO y, efectivamente, ignora por completo mi autoría". "Así que nada, un saludo y me coméis el co...., falsos aliados de los coj...", concluye en su último tuit al respecto.

“Una pena que esto siga ocurriendo en 2021... Que sí, que si les dices dirán que "por las risas y tal" pero no. Risas no...

Quizá el problema, en su cabeza, es que en la portada "vas 2a"...

Chimo lo deja claro, gracias a deu“ — Darth Kafka (@DarthKafka) March 9, 2021

Como siempre ocurre en redes, ya se han hecho dos bandos: quienes apoyan a Emma y quienes no. Algunos usuarios critican las formas que la escritora está usando para denunciarlos y otros elogian sus tuits calificándolos de valientes. Los antes mencionados, todavía no han dicho nada al respecto. Opiniones aparte, la polémica en Twitter, y más coincidiendo con la semana de la mujer, está servida.