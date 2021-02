Bruno Mars anuncia nuevo disco: el primer single saldrá el viernes 5 de marzo

Llevábamos un tiempo sin saber nada del artista hawaiano y eso nos tenía preocupados. Menos mal que este jueves Mars ha anunciado que muy pronto podremos ver su nuevo trabajo junto a Anderson .Paak, artista con el que ya ha trabajado en anteriores ocasiones y con el que ahora ha formado una banda. Además de contar que en los últimos meses han estado mano a mano con este nuevo proyecto, también ha aprovechado para desvelar el nombre: "Silk Sonic".

“✨We locked in and made an album. The band’s called Silk Sonic. First song drops next Friday 3/5.✨ pic.twitter.com/kzCQ3f7NRa“