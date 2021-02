¿Quién no ha bailado y entonado el famoso "La noche está para un reggaetón lento de esos que no se bailan hace tiempo"? Pues parece mentira, pero de aquello han pasado ya casi 5 años, pero la boy band latina no pierde fuelle y han decidido aprovechar estos tiempos de incertidumbre y encierro para crea un disco con versiones de los grandes clásicos de la música latina que más les han influído como "Dejaría Todo", "Tan Enamorados", "Mis Ojos Lloran Por Ti", "Hero" y "Sólo Importas Tú".

Déjà Vu es el tercer disco de su carrera, con el que la agrupación se reinventa ofreciendo una revisitación de éxitos pasados, pero dejando patente el sello y el estilo del grupo. Con este último trabajo pretenden hacer vibrar a sus millones de seguidores en todo el mundo y dar a conocer a las nuevas generaciones los grandes clásicos que han supuesto un antes y un después dentro de la música latina. A pesar de estas intenciones, me confiesan que son sus madres las que de momento más están disfrutando con este disco.

P: Déjà Vu es vuestro nuevo trabajo discográfico con el que revisitáis algunos de los clásicos de la música latina. ¿Cómo surgió la idea de este nuevo proyecto?

R: Este proyecto surgió de la cuarentena. Nosotros, como todo el mundo, tuvimos demasiado tiempo en nuestras casas para pensar y ahí estuvimos escuchando música que nos poníamos de pequeños. Esas canciones, que para nosotros los latinos, son tan clásicas. Entonces se nos ocurrió la idea de contrastar este lenguaje que era tan formal, tan poético con el sonido urbano que se lleva ahora. Usualmente en el sonido urbano se estila usar más el lenguaje de la calle y letras más informales. Nos pareció un contraste muy cool poder mezclar estos dos mundos. Dijimos: vamos a intentarlo, lo peor que puede pasar es que no se escuche bien. De ahí salió este repertorio.

P: ¿Cómo fue el proceso de elección de las canciones?

R: Hicimos una lista muy grande con Sony. Escogimos 13, pero había más de 20. Faltaron muchas, pero estas 13 que tenemos en el álbum fue con las que conectamos más. Fue algo súper lindo grabar estas canciones especialmente habiéndolas escuchado toda la vida. Fue un poco un reto, pero al final nos encantó cómo salió y parece que a los fans también.

P: ¿Hubo disputas entre vosotros a la hora de escoger?

R: Fue un poco complicadito porque cada uno defendía la suya. Yo a lo mejor quería dos temas de un mismo artista, pero había que defender uno solo. O quizás queríamos a determinado artista, pero Sony no pensaba lo mismo. Al final fue un proceso bien lindo del que disfrutamos muchísimo. Había una lista súper grande de canciones y de esas fuimos rebajando hasta que llegó Déjà Vu.

P: Destacáis la valoración de vuestras madres, ¿qué os han dicho?

R: Nuestras madres son las mayores fans de este álbum. Yo me acuerdo de que cuando lo terminamos tuvimos un tiempo de vacaciones y yo me fui a Puerto Rico. Antes de que saliera, le puse el álbum a mi mamá: estábamos en el carro y en cada canción se emocionaba y gritaba. Creo que ellas son las más emocionadas con este trabajo.

P: Entre vuestros temas, ¿cuál dirías que es vuestro clásico?

R: "Reguetón Lento" es nuestro gran clásico. Y "Hey DJ", también.

P: ¿Veis a alguien revisionando vuestro "Reguetón Lento"?

R: Ahora mismo no sé… En unos añitos puede... Vamos a pensarlo.

P: ¿Alguno de los artistas versionados os ha comentado algo?

R: En persona no hemos hablado con ellos, pero si nos han comentado en redes y nos han mandado mensajes. También cuando estábamos grabando Noel Schajris y Luis Fonsi nos estaban mandando mensajes y eso. También Ricardo Montaner nos comentó en nuestra canción. Para nosotros se siente súper lindo que a estos artistas que admiramos desde hace tanto tiempo les gusten nuestras versiones. Estamos súper agradecidos con estas reacciones.

R: Esto da para featuring con varios de ellos, ¿no?

R: Definitivamente estaría muy cool, aunque hay una sorpresa que viene por ahí. A nosotros nos encantaría y más con artistas así que son tan legendarios para nosotros y nos influenciaron tanto.

P: ¿Para cuándo la sorpresa?

R: Muy pronto.

P: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos 5 años juntos?

R: Hemos vivido de todo en estos 5 años. Hemos tenido la oportunidad de vivir cosas que nunca nos imaginamos vivir. Creo que todos los días que hemos vivido juntos han sido los mejores de nuestras vidas porque estamos haciendo lo que amamos, literal. Desde que empezamos con la banda todo ha sido aprendizaje y experiencias de vida que te hacen crecer como persona. Al final, eso no te lo quita nadie. Y lo peor: ha sido la pandemia, sin duda. El Coronavirus este que hace que todo sea incierto. Estamos locos porque se acabe todo esto ya y empezar de nuevo a girar. Esperemos que sea muy pronto.