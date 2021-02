Albany lanza "Final Fantasy Love", el segundo adelanto de su mixtape

Después de su primer single "No estoy bien", Albany vuelve a dejar su huella con sus letras y su particular sonido. Así suena "Final fantasy love", el segundo adelanto de un proyecto más grande; su mixtape Se trata de mí. El tema que acaba de presentar viene acompañado de un videoclip dirigido por Sara Obiols, que nos lleva al mundo de fantasía, ilusión e inocencia de ese primer amor.

"Cuando te enamoras, pierdes la percepción de la realidad, es como una droga, todos tus sentidos se agudizan y tu mente crea una especie de pompa en la que solo estás tú y esa persona. Todo lo demás deja de existir", afirma la artista que pudimos conocer algo más a través de esta entrevista para Gen Playz. En ella la cantante granadina hablaba de lo que significa empezar desde cero. Y es que ha llovido mucho desde que en 2015 estaba grabando sus primeros tracks con su hermano para subirlos a Youtube.