Cómo acabar de una vez por todas con el tabú de la palabra "coño"

¡Eres un coñazo! ¡Estoy hasta el coño! ¡Qué coñazo! ¿Qué coño nos pasa con la palabra "coño"? ¿Por qué la usamos para describir cosas o situaciones negativas mientras que "la polla" tiene connotaciones mucho más positvas? Podríamos decir incordio, pesado, fastidio, aburrido, molesto... Pero sin embargo ya hemos interiorizado en nuestro lenguaje "coñazo" como algo habitual. Pues bien, en este texto vamos a hablar del coño sin miedo, sin tapujos y sin complejos. Así que una recomendación: abstenerse ofendiditos.

¿De dónde viene "coñazo"?

Según la Real Academia Española (RAE), coñazo es esa persona o cosa latosa e insoportable. Es un aumentativo de coño, del latín cunnus, en la antigua Roma forma vulgar de referirse a la vagina, e incluso de identificar a la mujer.

Si buscamos en internet los orígenes de la palabra son variopintos. Hay incluso referencias a una peli porno de un tal Armando Flores (se comenta que aburridísima) de principios del S.XX y algún otro un poco más histórico, como el que señala Pancracio Celdrán. Según el periodista: "Es voz acaso formada a partir del sentido figurado de enconar=irritar, cargar, exasperar, cuya acción y efecto sería el enconamiento o encono". Sin embargo, él cree que "el uso figurado de esta voz tiene su origen en el uso exclamativo de la misma, y con el que antaño se denotó sorpresa, contrariedad o alegría".

Por otra parte, hay quienes atribuyen su origen al oficio más antiguo del mundo para referirse a ese momento en el que las prostitutas habían usado tanto su vagina que a sus clientes ya no les resultaba tan apetecible y por tanto era un "coñazo". ¡Hay que ver! En fin, sea cual sea su etimología y origen, es cierto que se ha convertido en una de esas expresiones que refleja el machismo que aún sigue vigente en nuestra lengua y por tanto en nuestra sociedad.

Volviendo a la sociedad actual, hace unos días estalló una nueva polémica dentro del mundo gamer, y no, no nos referimos al tema de los impuestos y Andorra. Resulta que durante un directo de Twitch una gamer dijo: "y mi coño también" en respuesta a un comentario anterior. Acto seguido, otro participante le soltó: “Tu coño cuando quieras, y cuando no también […] Si estás en paro aquí te damos faena". Frase despectiva que desató una acalorada disputa entre varios jugadores, entre ellos Sr Cheeto, que manifestaba sentirse ofendido con el uso de la palabra "coño". Lo cual, nos trae hasta aquí.

¿Qué ocurre con este término? ¿Si las mujeres dicen "coño" está mal, pero si los hombres dicen "polla o cojones" está bien? Charlamos con Sara Engra Minaya, doctoranda FPU de sociolingüística, y con la cómica Penny Jay para que nos cuenten qué opinan dos personas con coño de todo esto.

P: ¿Hay que romper el tabú con la palabra coño?

Sara: No creo que coño en sí sea una palabra más malsonante que polla o cojones. Ahora bien, creo que socialmente se percibe peor que las mujeres digan tacos, especialmente siguiendo patrones de comunicación tradicionalmente masculinos. Cada persona puede decidir qué palabras puede utilizar, pero no parece justo que una mitad de la población pueda expresarse de una manera que no es posible para la otra mitad.

Penny Jay: No te sabría decir porque mi universo es bastante LGTBI. Entre el bollerismo y el mariconeo estamos todo el tiempo con la palabra coño en la boca, pero entiendo que dentro del mundo masculino sigue siendo un tema un poco tabú. Creo que les sigue dando miedo y no entiendo muy bien por qué. Porque si tanto os gustan las mujeres, ¿qué tanto os asusta el coño? Creo que es más una construcción social sobre el hecho de que las mujeres siempre tienen que estar calladas y de que para ellos los órganos pertenecientes a las mujeres Cis son un misterio. La mujer es un misterio, no tiene vagina… ¡Qué vergüenza!

P: ¿En qué situación estamos ahora con esta palabra? Porque resulta muy curioso que a Cheeto, un famoso youtuber, le pareciese maleducado y ofensivo utilizarla.

Sara: Pues sí, resulta muy curioso que le pareciera ofensivo decir “mi coño” cuando horas después él escribió “me suda los cojones lo que habléis”. Como he dicho, no creo que coño sea en sí una palabra más fuerte que polla o cojones, el tema es quién ha dicho “coño”: al decirlo una mujer, y también al ser una palabra malsonante asociada con la feminidad, el efecto producido en quien lo escucha (y tiene algún prejuicio) es más fuerte que si fuera una palabra malsonante “neutra” en boca de un hombre. También creo que es importante aclarar aquí que Tense y Cheeto se escudan en que MissAndie ha dicho “y mi coño también” para tratar de justificar la respuesta de Tense, que es básicamente una insinuación sexual (“Tu coño cuando quieras, y cuando no también […] Si estás en paro aquí te damos faena”). En absoluto es un ofrecimiento inocente de trabajo, como quisieron hacer ver luego, ni estaban tan escandalizados al principio por la palabra coño o Tense no se habría insinuado.

Penny Jay: A mí lo que me resulta llamativo es que la opinión de Cheeto sea relevante para algo.

P: Decir “la polla” o “mis cojones” está normalizado, en cambio decir “mi coño” se ve a veces como maleducado o sexualizado ¿Es necesaria una normalización de la palabra?

Sara: Más que la palabra, que quizá también, sería necesario normalizar que las mujeres puedan decir tacos en los contextos sociales aptos para los tacos (que no son todos) sin parecer maleducadas o abiertas a invitaciones sexuales.