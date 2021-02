Seguro que estos día te ha llegado un vídeo de un chico pelirrojo desmintiendo con argumentos científicos los bulos que se están difundiendo sobre las vacunas. Pues hemos hablado con el susodicho y esto es lo que nos ha contado. "Ahora mismo tengo que irme a Londres en dos semanas porque me queda menos de un año de doctorado y esto tiene que hacerse", así empieza mi conversación Pablo Otero. Tiene 24 años y estudia un doctorado en Medicina Molecular en el Imperial College de Londres. "Específicamente llevo dos años estudiando una enfermedad muy rara y me queda solo uno para acabar."

Echando un vistazo a su cuenta de Instagram, por la cual nos hemos enterado de su existencia, nos damos cuenta de que aparte tiene otro empleo, el de modelo. Al principio puede que a algunos esto les choque. Pero, ¿dónde está escrito que uno no pueda querer ser científico y en el mientras sacarse un dinero extra como modelo? ¿Quién dijo que no se puede ser investigador y modelo a la vez? Precisamente esta especie de barrera invisible es la que pretende romper con sus actos el joven científico. "Creo que ese estigma existe y que no hemos podido luchar bien contra ello todavía. Creo que en España somos un pelín más retrógrados en ese sentido."

TODO lo que no te han contado sobre las VACUNAS del COVID-19 Desde que subió este IGTV a Instagram, tratando de desmentir los bulos que circulaban sobre las vacunas, le han llegado comentarios de todo tipo: positivos y negativos. Nos cuenta que hay personas que están de acuerdo con sus teorías, pero que a la vez le dicen: "Dame algo para poder convencer a la gente de que tu opinión vale porque solo veo tus fotos, y es que les va a parecer que no tienes credibilidad. Por otro lado, están los que directamente me atacan: ¿Qué haces subiendo fotos como modelo si pretendes tener una opinión respetable?" Pues sí, lo pretende. Pablo sabe exactamente la razón por la que está haciendo todo esto. Sobre esto último, dice que no le duele demasiado. Pues está acostumbrado a exponerse a la opinión de los demás en redes sociales. A la vez se muestra entusiasta y apasionado enfrentándose a la difícil misión de convencer al mundo de que ser guapo y creíble no es incompatible. "Quiero romper las barreras en ese sentido. Porque luego pienso: ¿y si fuese mujer? Si fuese mujer lo tendría muchísimo peor. Yo sé que no tengo nada que demostrar, pero sí que quiero cambiar la sociedad. Poner mi granito de arena." “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Pablo Otero (@pablotero5)“ “ Mi duda es por qué se le ocurrió hacer este vídeo y su respuesta es directa: "Estaba cansado de que todos mis amigos me preguntaran por la vacuna. Estaba viendo un montón de cosas que a mí me sonaban a verdadera paranoia y conspiración, pero no estaba del todo informado para poder desmentirlo con rigor. Dije: voy a hacer todo lo posible para enterarme bien. Cuando publiqué el vídeo fue como... Creo que con esto puedo tranquilizar a mucha gente. Aunque claro yo me espera 3000 visualizaciones, no 500.000." Antes de la famosa publicación, tenía unos 13.000 seguidores y ahora tiene casi el doble. Ha crecido muchísimo en pocos días. "Aunque en realidad el vídeo se ha hecho viral a través de Whatsapp. Yo hacía esto para un público joven y de repente ver que lo están viendo médicos, personal sanitario y gente de 50-60 años preguntándome por sus casos personales, ha sido un boom para mí", confiesa. ¿Ya te han salido haters?, le pregunto. "Sí, bastantes. Si navegas por los comentarios lo ves. Porque la gente a la que le gusta el vídeo como mucho le da like, lo comparte, y si eso, me escribe alguna pregunta por privado. Sin embargo, los haters van a pincho. Es un poco una jungla."

Desmintiendo los bulos Para él ciertas cosas no tienen ni pies ni cabeza. Internet está lleno de conspiranoicos y Pablo lo está sufriendo en primera persona. De todos estos comentarios conspiranoides que ha recibido, quiero saber cuál es el que más le ha llamado la atención. "Pues quizás no fue tanto el más loco, porque como al final esta gente siempre tiene datos, aunque sean falsos. Hubo un chico que me escribió lo siguiente: Me gusta cómo hablas y lo que dices. Creo que lo explicas muy bien, pero creo que no tienes razón. Aunque no te lo puedo explicar, así que no te voy a hacer caso. ¿Cómo podemos vivir en un mundo así? Claramente me respetas, aceptas que soy un experto y que mi argumento está bien, pero crees que estoy equivocado… Eso para mí es incomprensible. Es como otro nivel."

Los jóvenes y la pandemia Pablo tiene 24 años, así que como Zeta que es quiero indagar sobre su opinión acerca del papel de los jóvenes en la pandemia. ¿Él también nos considera culpables? "Creo que no es tan sencillo. Los jóvenes por un lado tenemos mucho menos miedo y creo que esa es la principal diferencia. Sin embargo, por lo que he visto, no me parece que sean los jóvenes los que la lían más. Cuando un grupo de personas más jóvenes deciden saltarse las normas y hacer una fiesta, hacen mucho ruido y por eso sale en las noticas. Cuando un grupo de adultos hace lo mismo, pero sin hacer tanto ruido, no sale en ningún lado. Tampoco sale en las noticas la gente yendo al trabajo y comiendo juntos en el trabajo, porque total qué importa. Por otro lado, veo que los negacionistas son muchísimos más adultos. Evidentemente hay irresponsables en todas partes, pero no considero que sea tan sencillo como culpar a los jóvenes por el simple hecho de que nosotros salimos de fiesta y se ve."