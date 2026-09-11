Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 12 y 13 de septiembre

Mediados de septiembre. Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a disfrutar del mejor deporte. En RTVE se presenta un fin de semana apasionante lleno de competiciones deportivas del más alto nivel. Dos eventos destacan por encima del resto y este fin de semana tienen su desenlace. La Vuelta ciclista a España 2026 pone su broche final con la última gran etapa de montaña y la ascensión final al Collado del Aguacil. Esa etapa terminará de decidir el podio final que al día siguiente disfrutará de la última etapa inédita por las calles de Granada.
También se despide el Mundial de baloncesto femenino con la disputa de los partidos más importantes. Y España estará peleando por las medallas. El sábado a las 20 horas es la gran cita, la semifinal contra la todopoderosa EEUU por un puesto en la gran final del domingo en Berlín. Este fin de semana hay dosis extra de baloncesto. Para empezar, continúa desde Ottawa (Canadá) el Mundial de baloncesto en silla de ruedas con las selecciones españolas masculina y femenina con objetivos ambiciosos. Y en Amberes se disputa el Campeonato de Europa de baloncesto 3x3 con España como una de las potencias que aspira al título.
El fútbol femenino sigue teniendo su casa en RTVE Play, que retransmitirá en directo otros cuatro partidos de la tercera jornada de la Liga F Moeve. El primero llegará el viernes con el Deportivo Abanca-Real Madrid. El sábado se disputa el Athletic-RCD Espanyol y el domingo cierra la jornada con el Deportivo Alavés-Granada CF y el SD Eibar-FC Badalona Women. Y también se está disputando en Polonia el Mundial de fútbol femenino sub-20 en el que España se medirá el domingo a China. La liga femenina de fútbol sala se adentra en la segunda jornada en la que los aficionados podrán disfrutar gratis y en directo del derbi madrileño Futsi Atlético Navalcarnero - Arriva AD Alcorcón FS.
Por si fuera poco todo esto, en piragüismo slalom se disputa la prueba de la Copa del Mundo en territorio español, desde La Seu D’Urgell. Pamplona se convierte en la capital de la gimnasia acrobática con la organización del Mundial de la especialidad, en México se disputa una nueva prueba de la Copa del Mundo de tiro con arco, la República Checa es la sede de las World Triatlón Championship Series y Mijas acoge las finales del Circuito Campeonato España “Pickle Pro Tour” de pickleball.
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Sábado 12 de septiembre
09:30 horas: Piragüismo. Copa del Mundo de slalom. Series Canoe masculino y femenino (La Seu D’Urgell, Lleida). Teledeporte y RTVE Play
10:00 horas: Fútbol Sala. Primera División femenina. 2ª Jornada. Futsi Atlético Navalcarnero - Arriva AD Alcorcón FS. Teledeporte y RTVE Play
12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 3ª Jornada. Athletic Club - RCD Espanyol. RTVE Play
12:00 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 20. La Calahorra > Collado Del Alguacil (187 Km) Montaña. En Teledeporte hasta las 15:50 y a partir de ahí en La 1 y RTVE Play
13:30 horas: Piragüismo. Copa del Mundo slalom. Semifinales canoe masculino y femenino (La Seu D’Urgell, Lleida). Teledeporte y RTVE Play
16:00 horas: Piragüismo. Copa del Mundo slalom. Finales kayak masculino y femenino (La Seu D’Urgell, Lleida). Teledeporte y RTVE Play
16:30 horas:Rugby. Ultimate Sevens (Cardiff, Gales). Teledeporte y RTVE Play
17:00 horas: Gimnasia aeróbica. Campeonato del Mundo (Pamplona). Teledeporte y RTVE Play
20:30 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Eight femenina compuesto (Saltillo, México). Teledeporte y RTVE Play
18:20 horas: Rallies. Supercampeonato de España Princesa de Asturias. Teledeporte y RTVE Play
19:00 horas: Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. 2ª semifinal. España-EEUU (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
22:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Eight Masculina compuesto (Saltillo, México). Teledeporte y RTVE Play
22:45 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del Mundo femenino. 1ª ronda. España - Gran Bretaña (Canadá). Teledeporte y RTVE Play
01:15 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del Mundo masculino. 1ª ronda. España - Japón (Canadá). Teledeporte y RTVE Play
Domingo 13 de septiembre
10:00 horas: Pickleball. Circuito Campeonato España “Pickle Pro Tour”. Finales masculina y femenina (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play
10:00 horas: Triatlón. World Triatlón Championship Series. Élite femenina. (Karlovy Vary, República Checa). Teledeporte y RTVE Play
11:00 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. 2ª jornada. Lobas Global Atac Oviedo - Solis Bm. Pozuelo de Calatrava. Teledeporte y RTVE Play
12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 3ª jornada. Deportivo Alavés - Granada CF. RTVE Play
12:10: Motociclismo. Campeonato de España de Superbike (Circuito De Valencia). Teledeporte y RTVE Play
12:15 horas: Baloncesto 3X3. Campeonato de Europa. Cuartos de final (Amberes, Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
13:30 horas: Piragüismo. Copa del Mundo de slalom. Cuartos de final, semifinales y finales kayak cross (La Seu D’Urgell, Lleida). Teledeporte y RTVE Play
15:00 horas: Fútbol. Campeonato del Mundo sub-20 femenino. España - China (Polonia). Teledeporte y RTVE Play
15:00 horas: Triatlón. World Triatlón Championship Series. Élite masculina (Karlovy Vary, República Checa). Teledeporte y RTVE Play
15:00 horas:Gimnasia Aeróbica. Campeonato del Mundo (Pamplona). Teledeporte y RTVE Play
16:00 horas: Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. Partido por el tercer puesto (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
16:20 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 21. Carrefour Granada > Granada (99,4 Km) Llana. La 2 y RTVE Play
18:00 horas: Baloncesto 3X3. Campeonato de Europa. Semifinales (Amberes, Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
18:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Eight Recurvo Compuesto masculino (Saltillo, México). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. Final (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 3ª jornada. SD Éibar - FC Badalona Women (Éibar, Guipúzcoa). RTVE Play
20:15 horas: Baloncesto 3X3. Campeonato de Europa. Bronces y finales (Amberes, Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
22:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Eight Recurvo Compuesto femenina (Saltillo, México). Teledeporte y RTVE Play
01:00 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del Mundo femenino. 1ª ronda. España - China (Canadá). Teledeporte y RTVE Play