Hora y dónde ver la primera jornada de la Liga F de fútbol femenino gratis en TV

La Liga F arranca este fin de semana con ocho encuentros, entre los que destaca el debut del vigente campeón, el FC Barcelona, contra una de las revelaciones de la pasada temporada: el Costa Adeje Tenerife. Además, la jornada nos deparará el primer gran derbi madrileño de la temporada, con el Real Madrid y el Atlético de Madrid cerrando con su partido del domingo a partir de las 21:00 horas.

Teledeporte y RTVE Playretransmitirán gratis y en directo cuatro de los encuentros de esta jornada, como resultado del acuerdo firmado entre RTVE y la Liga F para dar visibilidad al fútbol femenino en España con la emisión de los encuentros de la competición futbolística durante los próximos tres años. No es la única noticia positiva para esta competición, que tendrá esta temporada, por primera vez en su historia, presencia en la Quiniela, con cuatro partidos en el próximo boleto: Athletic Club-Badalona, Eibar-Espanyol, Alavés-Valencia y Real Madrid-Atlético de Madrid.

Un FC Barcelona renovado busca su octavo título consecutivo Tres meses después de cerrar la temporada 2025/26 vuelve la Liga F Moeve. Los 16 clubes que forman el campeonato doméstico están preparados para arrancar un nuevo curso liguero, que comenzará este fin de semana del 29-30 de agosto. Una temporada 2026/2027 en el que el FC Barcelona volverá a ser el rival a batir tras ganar siete campeonatos ligueros de manera consecutiva. El conjunto azulgrana ha dicho adiós a su gran capitana, Alexia Putellas, que se despidió del cuadro blaugrana en junio y ha sufrido una gran renovación en su plantilla. Por su parte, la pelea por entrar en Champions estará más abierta que nunca. La temporada pasada, el Real Madrid CF y la Real Sociedad lograron clasificarse para jugar la fase previa. El conjunto madridista llega al estreno liguero tras vencer por 0-2 al Ajax de Ámsterdam en la ida de la previa de la máxima competición europea mientras que el conjunto donostiarra sufrió un duro correctivo por 5-2 ante el Chelsea. Mientras, el Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid han reforzado sus plantillas en busca de asaltar esas plazas europeas. Por su parte, el Athletic Club, que ha cambiado de entrenador, buscará dar un paso hacia delante, mientras que, el Sevilla FC y el FC Badalona Women dan continuidad a sus proyectos. Al igual que el RCD Espanyol, que ha reforzado su plantilla en busca de asaltar un puesto entre los ocho mejores. Dos de los equipos que más se han reconstruido durante este verano han sido el Granada CF y el Madrid CFF, que lucharán por una nueva permanencia. Lo mismo que el Deportivo Abanca, que ha apostado por la juventud en sus fichajes. También intentarán conseguir la salvación la SD Eibar, con once fichajes, y el Logroño United, que mantiene el bloque del año pasado. Dos equipos vuelven a la Liga F. El primero es el Deportivo Alavés, que subió de manera directa a Liga F Moeve tras tres temporadas en Primera RFEF, y el segundo el Valencia CF, que regresa a Primera División apenas un año después. La temporada terminará el fin de semana del 22-23 de mayo y todas las jugadoras querrán llegar en las mejores condiciones a esa recta final, ya que en el verano de 2027 espera el Mundial femenino de Brasil, en el que España defiende el título conquistado en 2023.

Cuatro apasionantes partidos para arrancar El estreno de la temporada llega el sábado 29 de agosto con el Deportivo Abanca – Sevilla FC, a partir de las 12:00 horas en el estadio de Riazor. El conjunto gallego estrena la temporada con un cuadro renovado prácticamente al completo que parece que ha encajado, a tenor de los resultados en la pretemporada. En cuanto al Sevilla, ha dejado también buenas sensaciones en los primeros partidos disputados durante el verano, incluyendo una victoria por 4-2 contra el Real Madrid. Ya por la tarde será el turno del Eibar – Espanyol, desde el estadio municipal de Ipurua. Los dos equipos están llamados a ser rivales directos durante toda la competición, por lo que sumar los tres puntos se tornan vitales desde el principio, máxime, en sus encuentros mutuos. El Espanyol ha apostado en esta campaña por la consolidación del proyecto, manteniendo a Sara Monforte al frente del cuadro. Ya el domingo, el turno le llegará al Athletic Club, que se medirá al FC Badalona Women en Lezama, a partir de las 12:00 horas. Será el estreno del Badalona en la máxima categoría del fútbol femenino, tras una pretemporada cargada de encuentros nacionales e internacionales que han buscado dotar al equipo del ritmo de la Liga F. En cuanto al Athletic, llega a su estreno tras una pretemporada menos ambiciosa y con altibajos, incluyendo una derrota frente a la Real Sociedad en la final de EH Kopa. La primera jornada se despedirá con el encuentro a partir de las 19:00 horas en el Estadi Johan Cruyff entre el vigente campeón, FC Barcelona, y el Costa Adeje Tenerife, una de las revelaciones de la pasada campaña y que terminó en cuarta posición. El Barcelona logra su séptima Liga seguida en la temporada sin Aitana y ya mira a la Champions