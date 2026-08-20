Disfruta de los mejores partidos de la temporada 2026/27 de la Liga F, gratis en RTVE Play

RTVE y la Liga F vuelven a ir de la mano para retransmitir y seguir dando visibilidad al fútbol femenino en España. Este miércoles han firmado el acuerdo para la explotación de los derechos televisivos de la máxima competición liguera femenina. RTVE seguirá siendo durante los próximos tres años la casa de la Liga femenina de fútbol.

Los mejores partidos de cada jornada se podrán gratis y en abierto en Teledeporte y RTVE Play. Como parte de este acuerdo, RTVE contará con la emisión garantizada de uno de los clásicos entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El acuerdo responde a la estrategia de la Liga F de visibilizar su deporte en la televisión pública con la mitad de los partidos de cada jornada.

Como ha destacado la propia Liga F, con el acuerdo con RTVE "mantiene su apuesta prioritaria por la retransmisión en abierto como una herramienta fundamental para construir valor futuro, llegar al mayor número de hogares y multiplicar la exposición de los clubes, de sus futbolistas y los patrocinadores, favoreciendo un círculo virtuoso entre audiencia, notoriedad y valor deportivo y comercial".

Según los datos revelados por la Liga F, la temporada pasada la competición alcanzó una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, con un incremento del 11,2% respecto a la anterior y 127% desde la creación de la liga en el año 2022.

Una temporada llena de alicientes La temporada 2026/27 se presenta apasionante y llena de nuevos retos para los 16 equipos que componen la Liga F. De nuevo, el equipo que aspira a todo es el FC Barcelona, que conquistó el pasado mes de abril su séptimo título liguero consecutivo, al que sumó después su cuarta Champions tras ganar en la final al OL Lyonnes. El reto del técnico Pere Romeu será volver a armar un equipo campeón tras los numerosos cambios que ha sufrido la plantilla durante el verano. El Barça ha sufrido una importante transformación tras la salida de su estandarte, Alexia Putellas, a la que han acompañado Salma Paralluelo, Mapi León, Ona Batlle y Giulia Dragoni. El club azulgrana se ha reforzado con cuatro incorporaciones: Renee Van Asten, Tyler McCamey, Martina Fernández y Kerolin Nicoli. El resto de equipos también han acudido numerosos cambios para intentar plantarle cara al todopoderoso equipo azulgrana. El Real Madrid de Pau Quesada tendrá que recomponerse también de la salida de jugadoras como la portera Misa Rodríguez o de Alba Redondo y ha apostado por darle la oportunidad a varias jugadoras del filial junto a fichajes como el de Janou Levels, Felicia Schröder, Lineth Beerensteyn, Andreia Jacinto y Elisa Senß. El Atlético estrena en el banquillo a David González y junto a él también se ha reforzado con nombres como el de Viola Calligaris, Henrietta Csiszár o Génesis Pérez. Y la Real Sociedad, que se medirá en la tercera ronda previa de la Champions al exigente Chelsea, ha sufrido bajas importantes y ha fichado a jugadoras como Ava Seelenfreund, Sonya Keefe y Esther Laborde.

Derbi madrileño para cerrar la primera jornada La nueva temporada de La Liga F arrancará el sábado 29 de agosto con cuatro partidos y las vigentes campeonas del FC Barcelona debutarán el domingo 30 ante el Costa Adeje Tenerife en el estadio Johan Cruyff a las 19 horas. Lo más destacado del comienzo de la competición será el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, que se jugará el domingo 30 de agosto a las 21 horas. Además, se dará el enfrentamiento entre los dos ascendidos, Deportivo Alavés - Valencia CF, así como la visita del Sevilla a Riazor o la del Espanyol en Ipurúa. El pasado mes de junio los clubes aprobaron un acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para la competición con el grupo de Pau Gasol, "Gasol16 Ventures" para las próximas cuatro temporadas. Y otra de las novedades será que varios equipos, como Deportivo Abanca, SD Eibar, Costa Adeje Tenerife, Logroño United y Deportivo Alavés, disputarán los encuentros como locales en sus grandes estadios.