Hora y dónde ver en TV el Campeonato de Europa de gimnasia artística masculina

La selección española de gimnasia artística disputa el Campeonato de Europa desde el miércoles 19 de agosto al domingo 23 en el Zagreb Arena (Croacia) con la intención de firmar un buen papel en el torneo. A partir del viernes 21 hasta el domingo, Teledeporte y RTVE Play ofrecerán en abierto y gratis las finales por aparatos y la final por equipos.

El equipo está compuesto por el veterano Rayderley Zapata, Joel Plata, Nicolau Mir, Ignacio Yockers, Unai Baigorri y Pau Jiménez. A sus 33 años, Zapata quiere colgarse una medalla europea después del bronce mundialista en 2015 y de la plata olímpica que logró en los Juegos de Tokio 2020.

Sin embargo, las cosas no han empezado bien para España. En la jornada clasificatoria, la selección española finalizó en undécima posición (237,333), fuera de la final por equipos pero con la clasificación de Ignacio Yockers para la final de potro con arcos.

España, lastrada por las ausencias, no pudo alcanzar el objetivo de meterse entre los ocho mejores combinados continentales. El equipo español acusó la baja por lesión de tobillo de Joel Plata y la ausencia de última hora del veterano Ray Zapata, quien completó el martes el entrenamiento oficial de podio pero finalmente no pudo competir.

Pese a los registros notables en salto (liderados por el 14,000 de Unai Baigorri y el 13,766 de Daniel Carrión) y en suelo (con 13,700 de Pau Jiménez y 13,600 de Mir), las puntuaciones en paralelas y anillas impidieron al equipo remontar posiciones en la tabla. La alegría para la delegación española llegó en el potro con arcos, en el que Ignacio Yockers firmó un solvente ejercicio de 14,400 puntos que le permitió clasificarse en sexta posición para la final por aparatos de este sábado.

Doce medallistas olímpicos y mundiales En el torneo participan un total de 187 gimnastas que competirán por ser los próximos campeones de Europa de cada especialidad. Entre ellos, se encuentra un selecto grupo de 12 medallistas en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 y del Mundial de Yakarta 2025. Para empezar, los aficionados podrán disfrutar de la participación del campeón olímpico de caballo con arcos, el irlandés Rhys McClenaghan. Una estrella aún más grande en el mundo de la gimnasia es el griego Eleftherios Petrounias. Apodado como el 'Señor de los Anillos', cuenta con una medalla de oro y dos de bronce en anillas en los últimos tres Juegos Olímpicos, además de tres medallas de oro mundiales y ocho europeas en este aparato. En suelo todas las miradas estarán puestas en Artem Dolgopyat, que ganó la medalla de plata en suelo en los Juegos de París y fue campeón olímpico en Tokio. En salto de potro, Harry Hepworth defenderá su oro europeo de Leipzig en Zagreb.

Illia Kovtun, campeón de Europa en concurso completo El joven ucraniano Illia Kovtun es uno de los atletas más talentosos del mundo y logró la plata en barras paralelas en París 2024. Ahora, con pasaporte croata ha logrado proclamarse campeón de Europa en Zagreb tras imponerse por una milésima (82,833 puntos) al ruso Arsenii Dukhno (82,832). Kovtun, de origen ucraniano y que ahora representa al país anfitrión, se colgó el oro individual en un desenlace de máxima igualdad frente a la delegación neutral, que copó el resto del podio con la plata de la joven promesa Dukhno y el bronce de Daniel Marinov (81,899). La cuarta plaza fue para el suizo Noe Seifert (81,198), vigente medallista mundial, seguido por el finlandés Robert Kirmes (80,999). El mejor español en la general fue Nicolau Mir, que concluyó en el puesto 27 con un total de 77,832 puntos. En la competición por países, la delegación neutral rusa dominó con holgura la tabla clasificatoria al sumar 250,662 puntos. La acompañarán en la final del domingo Suiza (segunda con 243,830), Gran Bretaña (tercera con 243,561 pese a varios fallos en potro, paralelas y barra fija), Italia (cuarta con 243,295), Bélgica (quinta con 241,060), Alemania (sexta con 240,960), Francia (séptima con 240,760) y Hungría, que cerró el corte de las ocho mejores con 239,328 enteros.

El equipo femenino, séptimo En la categoría femenina, España terminó en una meritoria séptima posición hace unos días tras una final exigente y marcada por los desajustes. El combinado nacional inició su concurso en suelo (38,299) con una buen ejercicio de Laia Font (12,766), al que se sumó la nota de Marina Escudero (12,600) y un ejercicio de buena dificultad de Alba Petisco (12,933). En salto (39,266), Escudero realizó una doble pirueta con la que obtuvo 13,700 puntos y Font aportó un solvente 13,500, aunque una caída de Petisco en la recepción penalizó la suma colectiva (12,066). El momento más complicado para las españolas llegó en las paralelas asimétricas (34,499), en las que Escudero sufrió dos caídas en sus sueltas (8,633). Pese al contratiempo, Font se rehízo con un ejercicio fluido (12,733) y Petisco salvó la rutina con algún desajuste pero sin caídas (13,133). En la última rotación de barra de equilibrios, la debutante Aitana Pacheco controló los titubeos (12,433) y Font sufrió una caída en la salida, antes de que Petisco cerrase la competición con una soberbia actuación de 13,600 puntos.