Eclipse solar 2026: guía para proteger la vista durante el eclipse del 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto de 2026, después de algo más de un siglo de espera, volveremos a disfrutar de un eclipse solar desde la Península Ibérica. Por eso, ante un fenómeno tan especial es importante tomar todas las precauciones necesarias. Y, si otros días prestamos atención a los consejos de la DGT o los imprescindibles para disfrutar del eclipse, esta vez ponemos el foco en una serie de recomendaciones estrictas para evitar que la luz solar pueda dañar nuestra vista de forma irreversible.

¿Qué métodos de observación son seguros? Solo deben utilizarse gafas que cumplan con la norma ISO 12312-2 y que cuenten con el marcado CE. Antes de usarlas, es necesario comprobar que no estén agujereadas, arañadas o deterioradas de alguna forma. El método correcto de uso de las gafas es en primer lugar, mirar hacia abajo, después será el momento de colocarse las gafas en esa misma posición, seguidamente podremos levantar la vista al sol, y, por último, para quitarnos las gafas tendremos que volver a bajar la mirada y, una vez fuera de la posición solar, nos quitaremos las gafas.

Olvídate de usar… Nunca se deben usar gafas de sol convencionales o radiografías para mirar el eclipse directamente, ya que no ofrecen la protección necesaria. No importa los oscuras que sean las gafas o el filtro ultravioleta que posean, no será suficiente. Solo las gafas homologadas son una opción fiable.

¿Qué puede pasar? Es muy importante evitar daño ocular, ya que, si se daña la retina por la luz solar, no existe tratamiento para restaurar la visión y el daño es de por vida. Si se produce una lesión, los síntomas incluyen visión borrosa central, líneas distorsionadas o torcidas y una aparición de una mancha negra central que impide tareas como leer correctamente.