Eclipse solar 2026: guía para disfrutar del eclipse
- Conoce los imprescindibles para disfrutar del eclipse solar el 12 de agosto
- Aquí la Tierra prepara un programa especial que comenzará a las 18:30
España se prepara para un fenómeno astronómico extraordinario que no se ha visto en la Península Ibérica desde hace más de un siglo. Para recibir este eclipse solar total, los jóvenes miembros de la Agrupación Astronómica de Sabadell, el club con más socios de toda España, han compartido en Aquí la Tierra las claves para disfrutar del espectáculo con seguridad y comodidad.
Imprescindibles en tu mochila
Para lograr una experiencia plena es necesario preparar un equipo básico que garantice tanto la protección física como la comodidad durante la espera. Para ello es importante recordar tener preparadas unas gafas homologadas. Gracias a ellas podremos mirar al sol sin dañarnos la visión.
Además, debido a la exposición prolongada al sol, es importante usar crema solar para evitar quemaduras por rayos ultravioleta. Por supuesto, también se recomienda usar un sombrero o gorra. Y, por qué no, un repelente de mosquitos, ya que el eclipse ocurrirá a una hora en la que los insectos estás más activos.
Entre otras cosas que sugieren en este club están el calzado y ropa cómodas, una esterilla o toalla para sentarse a esperar, agua y comida para picar.
¿Qué es lo más interesante de este fenómeno?
Más allá de la famosa oscuridad, los astrónomos pondrán el foco en la corona solar, una capa externa del sol que normalmente es invisible debido al intenso brillo del astro.
Dos en uno
Debido a las fechas en las que nos encontramos, este evento no se encontrará solo en el calendario. La jornada coincide con una lluvia de meteoros, conocidas comúnmente como "las perseidas". Un evento astronómico que puede regalarnos una combinación única en la historia. Eso sí, si os quedáis a ver las estrellas fugaces, recordad tener un deseo preparado… ¡Nunca se sabe!
Programación especial del 12 de agosto
Aquí la Tierra emitirá un programa especial con motivo del eclipse solar total que viviremos el próximo 12 de agosto en nuestro país. Jacob Petrus, Marc Santandreu y todo un equipo completo de reporteros retransmitirá cómo se vive el gran evento desde diferentes puntos de la España. Si no quieres perderte ni un solo detalle de ese día, no puedes faltar al especial terrícola.