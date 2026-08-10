Eclipse solar 2026: guía para disfrutar del eclipse

España se prepara para un fenómeno astronómico extraordinario que no se ha visto en la Península Ibérica desde hace más de un siglo. Para recibir este eclipse solar total, los jóvenes miembros de la Agrupación Astronómica de Sabadell, el club con más socios de toda España, han compartido en Aquí la Tierra las claves para disfrutar del espectáculo con seguridad y comodidad.

Imprescindibles en tu mochila

Para lograr una experiencia plena es necesario preparar un equipo básico que garantice tanto la protección física como la comodidad durante la espera. Para ello es importante recordar tener preparadas unas gafas homologadas. Gracias a ellas podremos mirar al sol sin dañarnos la visión.

Además, debido a la exposición prolongada al sol, es importante usar crema solar para evitar quemaduras por rayos ultravioleta. Por supuesto, también se recomienda usar un sombrero o gorra. Y, por qué no, un repelente de mosquitos, ya que el eclipse ocurrirá a una hora en la que los insectos estás más activos.

Entre otras cosas que sugieren en este club están el calzado y ropa cómodas, una esterilla o toalla para sentarse a esperar, agua y comida para picar.