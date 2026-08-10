Eclipse solar 2026: consejos de la DGT para garantizar la seguridad en carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una serie de alertas para seguir de cara al próximo 12 de agosto. Las recomendaciones para minimizar el impacto del fenómeno tienen como prioridad evitar que el eclipse solar se convierta en problemas de orden público o accidentes. Por eso, desde Aquí la Tierra recordamos algunas de las instrucciones más importantes que ha facilitado la DGT.

Previsión de desplazamientos masivos Se estima que el día del eclipse se podrían producir hasta un millón y medio de desplazamientos. Este aumento prevé un incremento de riesgo de congestión y accidentes, por lo que se recomienda viajar con tiempo y buscar, en la medida de los posible, un punto de observación cerca del domicilio para evitar desplazamientos innecesarios.

Consejos de luminosidad para el eclipse solar La DGT ha comenzado a mostrar avisos específicos en las carreteras para concienciar a los conductores sobre el peligro del suceso. Por eso, dado que durante unos minutos se hará casi por completo de noche, es necesario encender las luces de cruce. Además, se ruega atención plena en la carretera en todo momento, a pesar de lo que esté ocurriendo en el cielo. Aquí la Tierra Eclipse 2026: estos son los consejos de la DGT Ver ahora

Está prohibido Desde la Dirección General de Tráfico se pide encarecidamente no detenerse en el arcén. Está terminantemente prohibido detener el vehículo para contemplar el eclipse, ya que es una situación de riesgo extremo. Tampoco se deben realizar fotos ni vídeos mientras se conduce. Los ojos deben permanecer atentos a la carretera y al tráfico. Y, respecto a este asunto, también es importante recordar que no se debe conducir con las gafas del eclipse puestas. Debido a su alta opacidad para protegernos de la intensidad lumínica del sol, el conductor perdería totalmente la visibilidad de la carretera, lo que resultaría un accidente inevitable. En resumen, la recomendación principal es evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar la precaución para asegurar el máximo disfrute de todos.