Eclipse solar 2026: consejos de la DGT para garantizar la seguridad en carretera
- Recomendaciones de la DGT para el 12 de agosto
- Aquí la Tierra tendrá una programación especial
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una serie de alertas para seguir de cara al próximo 12 de agosto. Las recomendaciones para minimizar el impacto del fenómeno tienen como prioridad evitar que el eclipse solar se convierta en problemas de orden público o accidentes. Por eso, desde Aquí la Tierra recordamos algunas de las instrucciones más importantes que ha facilitado la DGT.
Previsión de desplazamientos masivos
Se estima que el día del eclipse se podrían producir hasta un millón y medio de desplazamientos. Este aumento prevé un incremento de riesgo de congestión y accidentes, por lo que se recomienda viajar con tiempo y buscar, en la medida de los posible, un punto de observación cerca del domicilio para evitar desplazamientos innecesarios.
Consejos de luminosidad para el eclipse solar
La DGT ha comenzado a mostrar avisos específicos en las carreteras para concienciar a los conductores sobre el peligro del suceso. Por eso, dado que durante unos minutos se hará casi por completo de noche, es necesario encender las luces de cruce. Además, se ruega atención plena en la carretera en todo momento, a pesar de lo que esté ocurriendo en el cielo.
Está prohibido
Desde la Dirección General de Tráfico se pide encarecidamente no detenerse en el arcén. Está terminantemente prohibido detener el vehículo para contemplar el eclipse, ya que es una situación de riesgo extremo.
Tampoco se deben realizar fotos ni vídeos mientras se conduce. Los ojos deben permanecer atentos a la carretera y al tráfico. Y, respecto a este asunto, también es importante recordar que no se debe conducir con las gafas del eclipse puestas. Debido a su alta opacidad para protegernos de la intensidad lumínica del sol, el conductor perdería totalmente la visibilidad de la carretera, lo que resultaría un accidente inevitable.
En resumen, la recomendación principal es evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar la precaución para asegurar el máximo disfrute de todos.
Programación especial del 12 de agosto
Aquí la Tierra emitirá un programa especial con motivo del eclipse solar total que viviremos el próximo 12 de agosto en nuestro país. Jacob Petrus, Marc Santandreu y todo un equipo completo de reporteros retransmitirá cómo se vive el gran evento desde diferentes puntos de la España. Si no quieres perderte ni un solo detalle de ese día, no puedes faltar al especial terrícola desde las 18:30 en La 1 y RTVE Play.