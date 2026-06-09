¿Quiénes son los semifinalistas de MasterChef 14?

El undécimo programa de MasterChef 14 nos dejó la confirmación de los cinco semifinalistas que lucharán por llevarse el trofeo de ganador y así suceder a Gabriela Hinojosa: Chambo, Camilla, Pepe, Carlota y Annie. Y si para ellos la alegría fue desbordante, la otra cara de la moneda estuvo en Gema, que se quedó a las puertas de la semifinal. Aún así, encajó la expulsión a la perfección y dejó una inspiradora reflexión: "Yo no tengo problemas en perder, pero sí lo tengo en rendirme. Y aquí sólo he perdido, no me he rendido".

Ahora, los cinco semifinalistas tendrán que dar el último paso para meterse en la gran final e intentar hacerse con la chaquetilla que les de acceso al duelo. Aquí analizamos sus fortalezas y sus debilidades.

Chambo, el triunfo de la constancia Fue el último aspirante en formar parte de la nueva generación de MasterChef. Y si al inicio generó dudas por el año sabático del que venía, no tardó en demostrar que el esfuerzo no se negocia. Ha brillado en diferentes pruebas y, sin ir más lejos, en este último programa ha conseguido llevarse el delantal dorado. Favorito para muchos, Chambo ahora tiene que luchar contra la relajaci��n. Pero ya dejó claro hace una semana que eso no iba a pasar: "Yo quiero ser el mejor más adelante. Serlo ahora está bien, pero mejor más adelante". Chambo sorprende con su tarta y firma uno de los mejores postres de 'MasterChef 14' Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14

Annie, viviendo un sueño Todavía recuerda las noches con su madre viendo MasterChef en la tele. Y ahora es ella la que está dentro, cumpliendo su sueño. Annie ha demostrado ser el pegamento en esta edición, la madre de todos, la que siempre tiene una sonrisa. Su sensibilidad le ha llevado a derramar bastantes lágrimas, pero todas de emoción. Y a todo eso, le suma una capacidad de resistencia brutal, como demostró en el cocinado con Dabiz Muñoz. Con la cocina tradicional por bandera, Annie quiere ahora dar ese salto culinario y demostrar que también sabe crecer en lo que a vanguardia gastronómica se refiere. Tres duelos y una salvación al límite: La épica noche de Annie frente a los platos de Dabiz Muñoz en MasterChef Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14

Carlota, la disfrutona de la edición Si algo sabe Carlota es pasárselo bien. Todo el que trata con ella lo sabe. Es el buen rollo personificado. Pero lejos de despistarse mientras trabaja, aprovecha toda esa energía positiva para volcarla en la cocina, haciendo de cada reto una oportunidad para sacar su mejor sonrisa y brillar con sus platos. Así, llegó a conseguir uno de los premios que más gustan temporada tras temporada: una de sus recetas estará en el libro del ganador de MasterChef 14. Ahora quiere llegar a la final y celebrarlo con su Philippon, su ahora prometido. Carlota esquiva los boicots y gana uno de los premios más perseguidos de MasterChef 14 Receta de caldereta de cordero de Carlota en MasterChef 14

Pepe, de "pasota" a semifinalista El paso de Pepe por MasterChef 14 se resume en la frase que le dijo su tocayo Pepe Rodríguez en la prueba de cocina coreana: "Veía un Pepe desaliñado con un punto pasota, pero ahí hay un tipo que cocina y que se lo toma en serio". Entre discusión y discusión, que no han sido pocas, el aspirante extremeño también ha dejado destellos de sus habilidades gastronómicas. Ahora, con la final a un paso, tiene que demostrar que es capaz de olvidarse de los conflictos y centrarse al 100% en cada cocinado. MASTERCHEF 14 Los jueces, tajantes frente a Pepe en MasterChef 14: "Te veíamos con un punto pasota, pero ahí hay un tipo que cocina"