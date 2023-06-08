Homenaje al primer disco de Queen en Radio 3

A veces existe la magia. En la historia de la música sucede en ocasiones una de esas casualidades casi mitológicas en las que cuatro elementos confluyen y encajan con una perfección que casi parecía escrito. En 1973, esta mágica coincidencia entre cuatro muchachos llamados Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, debutó en el mundo discográfico con cinco letras que no sólo darían nombre al LP, sino a toda su carrera y a una prolífica herencia musical que pasaría a formar parte de la historia y de la cultura popular con innumerables canciones convertidas en himnos. Lo podemos llamar providencia, destino, magia… o, sencillamente, Queen.

Turbo 3 Turbo 3 - Homenaje a Queen: Qverno y Havalina - 07/06/23 rne audio

50 años después, una generación de grupos intensamente influidos por la formación británica deciden hacer un homenaje muy especial: una reimaginación del álbum homónimo de Queen que hará las delicias tanto de los fans de la banda como del rock.

Los grupos del homenaje a Queen Qverno, Havalina, Capsula, Los Estanques y Anni B Sweet, Messura, Rufus T. Firefly, Ezpalak, Hermana Furia, Gyoza y Danny Gomez & Edu Molina son los 10 proyectos que han dado vida a esta locura. Cada uno de ellos ha homenajeado y reimaginado cada track con su propia visión, dándole así un prisma distinto con el que observar la obra original. Además de una oda a la “reina”, esto es también un viaje; un mapa a través de la actualidad rock de nuestro país, una muestra de que a los guitarrazos, las buenas voces y las distorsiones, les quedan mucha vida.

Las canciones del homenaje a Queen Turbo 3 Qverno - Keep yourself alive (Queen) Escuchar audio "Keep Yourself Alive" es el primer corte del album debút de Queen. Un opening perfecto que desgrana la calidad compositiva y arreglística del cuarteto. Qverno, banda liderada por Alain Martinez, es el grupo encargado de versionar este primer single. Turbo 3 Havalina - Doing alright (Queen) Escuchar audio "Doing Alright" nos brinda paz y estabilidad con una atmósfera hipnótica que nos mece diciéndonos que “todo va a ir bien”. Havalina desgrana este segundo corte haciendo una versión intimista y a la vez progresiva. Turbo 3 Turbo 3 - Homenaje a Queen: Capsula y Los Estanques y Anni B Sweet - 14/06/23 rne audio Turbo 3 Capsula - Great King Rat (Queen) rne audio “Great King Rat” es la primera inmersión a las profundidades más oscuras del universo de Queen. Cápsula, el trío de Buenos Aires formado por Coni Duchess, Martín Guevara y Álvaro Olaetxea, homenajea este tercer corte navegando cómodos por esas oscuridades. Turbo 3 Los Estanques y Anni B Sweet - My Fairy King (Queen) rne audio “My Fairy King”, el cuarto track de este debút, es el primer paso del camino compositivo de Mercury que luego continuaría con “The March of the Black Queen” (“Queen II”), y culminaría en “Bohemian Rhapsody”. Los Estanques y Anni B Sweet hacen un ejercicio interpretativo sublime logrando una réplica casi exacta de la canción original. Turbo 3 Turbo 3 - Homenaje a Queen: Messura y Rufus T. Firefly - 21/06/23 rne audio Turbo 3 Messura - Liar (Queen) rne audio "Liar", uno de los temas más reconocidos de este primer álbum, es quizá el corte más rockero compuesto por Freddie Mercury para este trabajo. Versionada por Messura. Turbo 3 Rufus T. Firefly - The Night Comes Down (Queen) rne audio "The Night Comes Down" comienza aparentemente oscura y ambiental para dar paso a armonías brillantes y un estribillo esperanzador. Versionada por Rufus T. Firefly. Turbo 3 Turbo 3 - Homenaje a Queen: Ezpalak y Hermana Furia - 28/06/23 rne audio Turbo 3 Ezpalak - Modern Times Rock `N roll (Queen) rne audio "Modern Times Rock 'N Roll" es la primera y enérgica contribución de Roger Taylor al álbum homónimo de Queen. Ezpalak recogen la fiereza de la grabación original presionando y llevándola a un nuevo límite además de darle su propio color. Turbo 3 Hermana Furia - Son And Daughter (Queen) rne audio "Son And Daughter" es, sin duda, el corte más heavy, pesado y guitarrístico del disco, una canción hecha para que la versionara Hermana Furia siendo una pieza clave en sus influencias. Turbo 3 Turbo 3 - Homenaje a Queen: Gyoza y Danny Gómez & Edu Molina - 05/07/23 rne audio Turbo 3 Gyoza - Jesus (Queen) rne audio "Jesus", escrita por Freddie Mercury, sería la única canción dedicada a la religión del cuarteto. Gyoza la empaca como un tanque con un sonido mucho más crudo, moderno y agresivo, dándole una visión totalmente nueva al track. Turbo 3 Danny Gómez & Edu Molina - Seven Seas Of Rhy (Queen) rne audio Danny Gómez (guitarrista en `We Will Rock You, El Musical', junto con Edu Molina, trabajan en su versión de "Seven Seas Of Rhy" un viaje por todo el disco a través de sus solos, melodías y riffs más icónicos haciendo un homenaje que pone los pelos de punta.