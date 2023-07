01:59:03

Llegamos a la quinta y última semana de nuestro homenaje en Radio 3 al primer disco de Queen, editado el 13 de julio de 1973. Con motivo de su 50º aniversario, hemos reunido a una selección de algunas de las mejores bandas de nuestra escena para reimaginar cada una de las canciones del disco. Esta tarde, estrenamos las dos últimas versiones: 'Jesus' a cargo de Gyoza y 'Seven Seas Of Rhye' por Danny Gómez y Edu Molina. Charlamos con Adrià y Marina de Gyoza de cómo han enfocado su cover, Edu Molina nos cuenta la historia de las canciones, y Danny Gómez nos da todos los detalles sobre la mítica guitarra Red Special de Brian May y nos habla de cómo conseguir el genuino sonido del guitarrista.

Playlist:

CRYSTAL FIGHTERS - Manifesto

GINEBRAS - Alex Turner

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?

QUEEN - Jesus

QUEEN - Jesus (De Lane Lea Demo, December 1971)

GYOZA - Jesus

QUEEN - Seven Seas Of Rhye

QUEEN - Seven Seas Of Rhye (Queen II)

DANNY GÓMEZ & EDU MOLINA - Seven Seas Of Rhye

QUEEN - Mad the Swine

QUEEN - Father To Son

PLACEBO - You Don't Care About Us

PLACEBO - Beautiful James

ARDE BOGOTÁ - Cowboys de la A3

JAMIROQUAI - Deeper Underground

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE - Queens of Noise

THE RUNAWAYS - Cherry Bomb

KATE CLOVER - Crimewave

THE HIVES - Countdown To Shutdown

ELECTRIC ENEMY - Therapy