Hoy es un día muy especial en Turbo 3 porque arrancamos el homenaje al primer disco de Queen con el estreno de las dos primeras versiones: 'Keep Yourself Alive' a cargo de Qverno y 'Doing Alright' por Havalina. Alain Martínez de Qverno y Manuel Cabezalí de Havalina nos cuentan cómo han enfocado sus respectivas covers, y Edu Molina, productor de este homenaje en colaboración con Radio 3, que nos cuenta la historia y curiosidades del debut de Queen y de las dos primeras canciones del álbum. Qverno, Havalina, Capsula, Los Estanques y Anni B Sweet, Messura, Rufus T. Firefly, Ezpalak, Hermana Furia, Gyoza y Danny Gomez & Edu Molina son los 10 proyectos que han dado vida a esta locura. Cada uno de ellos ha homenajeado y reimaginado cada track con su propia visión, dándole así un prisma distinto con el que observar la obra original. Además de una oda a la "reina", esto es también un viaje; un mapa a través de la actualidad rock de nuestro país, una muestra de que a los guitarrazos, las buenas voces y las distorsiones, les quedan mucha vida.

Playlist:

MUSE - Knights of Cydonia

RAGE AGAINST THE MACHINE - Know Your Enemy

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight

QUEEN - Keep Yourself Alive

QUEEN - Keep Yourself Alive (De Lane Lea Demo, December 1971)

QVERNO - Keep Yourself Alive

QUEEN - Doing Alright

SMILE - Doin' Alright

HAVALINA - Doing Alright

FOO FIGHTERS - The Glass

RIVAL SONS - Mirrors

GRETA VAN FLEET - Sacred The Thread

TIGERCUB - Play My Favourite Song

DHARMACIDE - Lovers

BUM MOTION CLUB - Casi un buen día

BUM MOTION CLUB - Niebla

CARLANGAS - O día que volvín nacer

BEASTIE BOYS - Intergalactic

MOLOTOV - Molotov Cocktail Party

MOLOTOV - Money In The Bank (feat. WOS)