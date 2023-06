Hermana Furia - Son And Daughter (Queen)

04:27

‘Son And Daughter ’es, sin duda, el corte más heavy, pesado y guitarrístico del disco, sin perder la potencia de las capas de coros, en la que Brian May nos habla sobre la desigualdad de género y los límites impuestos por la sociedad. Parece una canción hecha para que la versionara Hermana Furia y, de hecho, no es casual, ya que ha sido una pieza clave en sus influencias. La base rítmica, los guitarrazos adaptados a este nuevo siglo, junto con sintetizadores y unos coros brillantes, rodean la furiosa voz de Nuria a la perfección en este sobresaliente homenaje.

Créditos:

Nuria Furia: voz, coros.

Edu Molina: guitarra, coros, sintetizadores.

Pau C. Marcos: bajo, coros.

Tweety Capmany: batería, coros.

Grabado y mezclado por Edu Molina en Garlic Records.

Producido por Edu Molina.