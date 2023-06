Qverno - Keep yourself alive (Queen)

03:40

"Keep Yourself Alive" es el primer corte del album debút homónimo de Queen. Un opening perfecto que desgrana la calidad compositiva y arreglística del cuarteto.

Qverno, banda liderada por Alain Martinez, es el grupo encargado de versionar este primer single.

La banda reimagina el track con una potente base rítmica que empuja intensamente con tintes casi disco, coronada por los afilados guitarrazos y la impecable interpretación vocal de Alain.

Créditos de la versión de Qverno de "Keep Yourself Alive" (Brian May):

Alain Martínez: bajo, voz y coros.

Fernando Moreira: guitarra y coros.

Ekain Elorza: batería.

Mezclado por Eñaut Gaztañaga en los estudios Gaztain.