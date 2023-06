01:58:55

Estrenamos otras dos brutales versiones de nuestro homenaje al primer disco de Queen: esta semana les toca el turno a Ezpalak, que se encargan de reimaginar 'Modern Times Rock 'N Roll', y a Hermana Furia, responsables de la incendiaria cover de 'Son And Daughter', que escuchamos además en versión acústica y en directo interpretada por la banda en el estudio de Radio 3.

Playlist:

GRACE POTTER - Good Time

LOS INVADERS - Dinamita

PRIMAL SCREAM - Movin' On Up

QUEEN - Modern Times Rock 'N Roll

EZPALAK - Modern Times Rock 'N Roll

QUEEN - Son And Daughter

HERMANA FURIA - Son And Daughter (Versión acústica en directo en Turbo 3)

HERMANA FURIA - Son And Daughter

AUDIOSLAVE - Cochise

THE NIFTYS - Solo quiero pasármelo bien

PAOLO NUTINI - Fashion (feat. Janelle Monáe)

PAOLO NUTINI - Lose It

SUEDE - She Still Leads Me On

LEWIS CAPALDI - Heavenly Kind Of State Of Mind

TOM ODELL - Magnetised

MANDO DIAO - Get It On

THE HIVES - Countdown To Shutdown

KATE CLOVER - Tearjerker

THE MYSTERINES - Begin Again

THE MYSTERINES - Life's a Bitch (But I Like it So Much)

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - There She Goes, My Beautiful World