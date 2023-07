Danny Gómez & Edu Molina - Seven Seas Of Rhy (Queen)

03:07

El primer intento de Queen de grabar esta canción obtuvo un resultado ligeramente inconcluso, más tarde le pondrían letra y una parte C en ‘Queen II ’(1974). Sin embargo, Danny Gómez (guitarrista en ‘We Will Rock You, El Musical’, y escritor del libro ‘Brian May’s Red Special’) junto con Edu Molina, trabajan en su versión un viaje por todo el disco a través de sus solos, melodías y riffs más icónicos haciendo un homenaje que pone los pelos de punta.

Créditos:

Danny Gómez: Guitarras

Edu Molina: sintetizador, bajo, batería.

Grabado y mezclado por Edu Molina en Garlic Records.

Producido por Edu Molina