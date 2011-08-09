RNE niega negociaciones con la LFP

Radio Nacional de España (RNE) no ha negociado ni negocia con la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) ningún tipo de canon para la comercialización de los derechos de retransmisión radiofónica de los encuentros de fútbol.

La cadena de radio pública desmiente de esta manera declaraciones hechas desde la LFP según las cuales se habían dado "avances significativos" en tal sentido.

"No ha habido ningún tipo de negociación entre la LFP y los operadores radiofónicos. Por lo tanto, no ha habido, lógicamente, ningún tipo de avance", explicaban las radios públicas y privadas hace unos días en un comunicado conjunto en cuyo contenido RNE se reafirma.